Die Allianz Versicherungs AG, München/Berlin, legt jetzt ihre DM-Eröffnungsbilanz vor, in der das Eigenkapital mit 49,73 Mill. DM ausgewiesen ist. Der HV am 12. Dezember wird vorgeschlagen, das neue Grundkapital mit 35,20 Mill. DM festzusetzen. Die Forderungen an die Aktionäre belaufen sich auf 4,18 Mill. DM. Im Vergleich mit dem letzten Reichsmarkgrundkapital von 66,0 Mill. RM bei 20,89 Mill. RM Forderungen an die Aktionäre bedeutet das für das Nominalkapital eine Umstellung im Verhältnis 100 zu 53,33, für das eingezahlte Kapital von 100 zu 68,77. Die ges. Rücklage soll 3,52 Mill. DM, die freien Rücklagen 15,19 Mill. DM betragen. Mit der DMEB werden gleichfalls die Abschlüsse für die Geschäftsjahre 1948/49 bis 1952 vorgelegt. Die in den Geschäftsjahren 1948 bis 1950 ausgewiesenen geringfügigen Überschüsse (sollen vorgetragen werden. Für die Jahre 1951 und 1952 sollen je 6 v. H. Dividende verteilt und 0,69 Mill. DM auf neue Rechnung übernommen werden.