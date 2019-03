Inhalt Seite 1 — Anschlag auf Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Willy Beer

Als der amerikanische Botschafter Conant am Ende der vorigen Woche durch den Ostsektor Berlins fuhr, hielt niemand seinen Wagen an. Er fuhr zur gleichen Zeit durch die Stalin-Allee, zu der sein sowjetischer Kollege Puschkin in seinem Botschaftspalast Unter den Linden das Protestschreiben Conants und seiner britischen und französischen Kollegen in Händen hatte. Wenn diese Fahrt Conants durch Ostberlin eine Probe darauf sein sollte, ob der Kreml dem sowjetischen Stadtkommandanten Dibrowa mit seiner neuen Berlin-Interpretation recht gibt, so ist die Fahrt unbefriedigend verlaufen: auch in seinem Auto befand sich das ominöse Radiotelephon, das die Volkspolizisten im Ostberliner Treptower Park vor acht Tagen zur Verhaftung amerikanischer Kongreßabgeordneter gereizt hatte.

Freilich hätte der Zwischenfall in Treptow zwar einen üblichen Protest, nicht aber solch ein weltweites Echo gefunden, wenn nicht General Dibrowa seinem amerikanischen Kollegen Dasher gegenüber jene Äußerungen vom souveränen Ostberlin getan hätte. Die Erkundung, ob es sich dabei um eine pointierte Privatmeinung des sowjetischen Generals handelte, oder ob hier eine politische Haltung Moskaus zum erstenmal deklariert wird, beschäftigt nun die Betroffenen.

Betroffen aber sind oder wären wir alle – die Berliner, die Deutschen, jedoch nicht weniger die Amerikaner, Engländer und Franzosen. Wir wären es in höchstem Maße, wenn Dibrowas Erklärungen den Sinn haben sollten: einen Viermächte-Status in Berlin gibt es in sowjetischer Perspektive nicht mehr. Allerdings hat der sowjetische General diese klare Absage an den Begriff Viermächte-Status vermieden. Immerhin hat er erklärt, daß in Ostberlin nicht er, sondern die Behörden der "Deutschen Demokratischen Republik" souveräne Befugnisse hätten. Er wolle sich, da Amerika keine Beziehungen zur "DDR" unterhalte, vermittelnd an die Staatsbehörden von Pankow wenden ...

General Dibrowa will vermitteln: fürwahr eine groteske Vorstellung! Und wer die Praxis der sowjetischen Herrschaft in Ostberlin und in der Sowjetzone beobachtet, kann nur zu dem einen Schluß kommen, daß Moskau bewußt und provokativ Dibrowa zum Sprecher einer Politik machte, die der "Deutschen Demokratischen Republik" eine westliche Anerkennung auf Schleichwegen verschaffen will. Der General Dibrowa nämlich ist für seine Person der lebendige Beweis dessen, wie unsouverän, wie abhängig die "DDR" samt Ostberlin ist...

Dieser General hat vor zweieinhalb Jahren durch Ostberlin die sowjetischen Panzer fahren lassen. Denn er, Dibrowa, war es, der über Ostberlin in den Tagen des 17. Juni den Belagerungszustand verhängte! Er, Dibrowa, ist unter den vier Stadtkommandanten Berlins der einzige, der überhaupt vom Recht der Besatzungsmacht, alle Gewalt in der Stadt zu übernehmen, für den Ostsektor Berlin sehr handgreiflich Gebrauch gemacht hat. Und dieser nämliche Dibrowa ist noch immer Stadtkommandant in Ostberlin.

Nun sagt Dibrowa, Ostberlin sei souverän. Aber sein Posten eines Stadtkommandanten wäre ja eine unsinnige Institution, wenn der Ostsektor der Stadt nicht mehr ein besetztes Stück Land, sondern die souveräne Hauptstadt eines Staates wäre. Schließlich sind die verhafteten Amerikaner sehr rasch von einem Volkspolizeirevier in Ostberlin nach Karlshorst in den Befehlsbereich des Stadtkommandanten Dibrowa, also aus angeblich souveränen in weniger souveräne Hände gebracht worden. In der Praxis hat demnach das sowjetische Militärreglement nach wie vor die Souveränität in Ostberlin und in der Sowjetzone. Politisch aber soll Dibrowa – der gleiche Mann, der in Ostberlin drastisch wie kein anderer die sowjetische Hoheit repräsentiert – der Souveränitäts-Zuerkennung an Pankow jetzt Wirklichkeit verleihen können?