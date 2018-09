G. Z., Athen, im Dezember

Die griechische Regierung hat ihre einfuhrhemmende Politik vom Februar mit einer neuen kreditrestriktiven Anordnung fortgesetzt. Während jedoch damals zunehmende Einfuhraufträge der Anlaß waren, die eine starke Passivität der Handels- und Zahlungsbilanz befürchten ließen, stand jetzt nach Erklärungen des griechischen Handelsministers Paparrigopoulos das Schutzbedürfnis der Industrie im Vordergrund. Der Produktionsindex der griechischen Industrie zeigt in den letzten Monaten besonders im Textilbereich sowie in der metallverarbeitenden und chemischen Industrie Einbrüche, die mit Freisetzungen von Arbeitskräften eine Verschärfung der sozialen Probleme befürchten ließen. Der Importhandel und vor allem der Textilimporthandel weist demgegenüber darauf hin, daß bei stagnierenden oder sogar rückläufigen Einfuhren andere Einflüsse für die Entwicklung in der Industrie maßgeblich waren und daß andererseits gerade Importe die Industrie zur Qualitätsverbesserung und Rationalisierung veranlaßt hätten.

Bei der neuen Regierungsanordnung handelt es sich darum, daß nunmehr für eine Reihe von Waren bei Erteilung der Importgenehmigung ein Bardepot in Höhe von 100 v. H. des cif-Rechnungswertes zu erstellen ist. Das bedeutet praktisch eine Akkreditivgestellung mit dem Unterschied, daß das Depot zugunsten des griechischen Staates hinterlegt wird und im Falle einer notleidenden Sendung für den Exporteur wertlos ist. Von dieser Maßnahme sind eine Reihe gerade die deutsche Industrie interessierender Erzeugnisse betroffen worden: Stoffe aus Wolle, Baumwolle und Chemiefasern, Elektroerzeugnisse, Automobile, Fahrräder, Photoapparate, Uhren, Porzellan, Kautschukerzeugnisse und u. a. Kleineisenwaren. Der griechische Handelsminister versicherte, daß die Liberalisierung der Importe nach Griechenland nicht angetastet werden wird – ein schwacher Trost bei Einfuhrmaßnahmen auf dem Wege der Kreditkontingentierung.