Wettrüsten, darüber sind wir uns alle einig, ist eine schlimme Sache – aber natürlich nicht halb so schlimm wie – kein Wettrüsten. Denn wo kämen wir hin, wenn wir zulassen würden, daß nur die eine Seite rüstet! – Syriens Botschafter in Washington erklärt – mit Recht – amerikanische Waffenlieferungen an Israel würden das Wettrüsten ermutigen, und die Amerikaner sagen – mit Recht – dasselbe von den tschechischen Waffenlieferungen an Ägypten. Nun ist das nahöstliche Wettrüsten ja aber nur ein verkleinertes Abbild des großen westöstlichen Wettrüstens, allerdings mit dem Unterschied, daß die übergroße Gefährlichkeit der Wasserstoffbombe dem großen Wettrüsten – so behauptet man jedenfalls – viel von seiner Gefährlichkeit genommen hat ("pax atomica"). Sollte man da nicht – um auch den Nahen Osten am "Atomfrieden" teilnehmen zu lassen, sowohl Israelis wie Araber möglichst rasch mit Atombomben ausrüsten?

"Ein Kleinstaat, der keine Atomwaffen besitzt, kann für einen eventuellen Angreifer eine Versuchung sein", erklärte ein hoher schwedischer Offizier. Der Kleinstaat Ägypten kann zwar keine Atombomben herstellen (Schweden kann das und wird es vielleicht auch tun), aber er kann sie vielleicht kaufen? Für die Sowjets sind nach ihren erfolgreichen H-Bomben-Experimenten Uranbomben des Hiroshimatyps nur noch Ladenhüter; aber den bescheideneren Ansprüchen eines Nahostkrieges würden sie bestimmt genügen. Selbstverständlich müßten die Amerikaner dann sofort den Israelis Uranbomben liefern, denn sonst wäre ja der Frieden ernstlich gefährdet! U.