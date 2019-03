Inhalt Seite 1 — Auf dem Isthmus der Vulkane Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Strobel

San Salvador

Der mittelamerikanische Staat El Salvador ist nur halb so groß wie die Schweiz. Vom Cerro de las Pavas, dem Berg der Pfauen, den man so nennt, weil er früher einmal, als es dort noch keinen Wallfahrtsort und keinen Ausflugverkehr gab, ein Sammelpunkt der im Lande frei lebenden Pfauen war, von diesem Cerro de las Pavas kann man fast die Hälfte von El Salvador überschauen. Fern im Westen schimmert das bleiche Silber des Stillen Ozeans. Dann reiht sich Bergkette an Bergkette, die jetzt – nach der Regenzeit – alle in einem frischen Grün leuchten, bis an die Grenze von Guatemala im Nordwesten und von Honduras im Norden. Auf diesen Bergen, die etwa die Höhe unserer Mittelgbirge erreichen, wächst der Reichtum des Landes: der Kaffee.

Es war Samstagnachmittag, als wir auf den Cerro de las Pavas fuhren. Kurz vor Cochutepeque, der alten Hauptstadt mit dem indianischen Namen, gab es einen bunten, lauten Wochenmarkt. Ein paar Bretterbuden mit Wellblechdächern. Dort kaufte, aß und trank man. Auf einer Marimba, dem Nationalinstrument aus der Indianerzeit, schlugen sechs oder acht junge Musikanten mit ihren geschickt geschwungenen Holzstäben eine fremdartige Weise – das alles von tropischer Üppigkeit umwuchert. Wieder, wie so oft in diesen Tagen, waren wir von dem Anblick dieser schönen Menschen und ihren anmutigen Bewegungen entzückt. Den meisten von ihnen sieht man auf den ersten Blick ihre indianische Herkunft an. Jetzt sprechen sie alle nur noch Spanisch. Man sagt ihnen nach, daß sie ein fleißiges Volk sind. Viele behaupten, die Salvadorener seien das fleißigste Volk in Mittelamerika. Das dichtbesiedelte Land kann nicht mehr alle seine Bewohner ernähren. (Es leben 110 Menschen auf den Quadratkilometer.) Deshalb findet man überall in den Nachbarländern Salvadorener, die dort als tüchtige Arbeiter geschätzt werden.

Präsident Osorio, der dieser "liberalen Demokratie" (wir würden sie eher autoritär nennen) seit etwa sechs Jahren den Stempel seines Regimes aufdrückt, versucht, der Bevölkerung in Fabriken neue Arbeitsplätze zu schaffen (siehe auch die ZEIT Nr. 48). Es gibt ein paar Industriebetriebe dort. Man zeigte uns in der Hauptstadt San Salvador eine Baumwollspinnerei, die mit modernen Maschinen betrieben wird. Etwa 20 000 bis 25 000 Meter Baumwollgewebe werden dort täglich erzeugt. Die Arbeiter sollen sich sehr geschickt bei der für dieses Agrarland ungewohnten Arbeit anstellen. Die höheren Posten sind in den Händen von Weißen. Das ist auch in anderen Fabriken so, zum Beispiel in der nahegelegenen Sackfabrik, in der aus einer Agavenart Säcke, vor allem für den Kaffee-Export, hergestellt werden. Zwei Millionen Säcke im Jahr sind es, und sie sind stärker, wie wir uns überzeugen konnten, als Jutesäcke. Auch in der Brauerei von San Salvador sind die Schlüsselposten in den Händen von Europäern.

Das Bier, das in der Brauerei von San Salvador gebraut wird, darf nur dreienhalb Prozent Alkohol enthalten. Die Bewohner von Salvador sollen gern trinken. (Auch wir merkten bald, wie durstig man bei dieser Hitze wird.) Nun sind aber die Löhne der Land- und Industriearbeiter niedrig. In jener Baumwollspinnerei bekommen die Arbeiter im Durchschnitt nur den Gegenwert von etwa 20 amerikanischen Cents für die Stunde. Davon kann man sich keine sehr kalorienreiche Nahrung leisten, und es genügen dann schon zwei oder drei Glas Bier, um betrunken zu werden. Das Klima trägt dazu bei, daß die Leute dann reizbar sind und in diesem Zustand leicht Gewalttaten begehen. Deshalb ordnete die Regierung an, daß nur Schwachbier ausgeschenkt werden darf.

Die Armut der Menschen in diesen Ländern der mittelamerikanischen Maiskultur und ihre Bedürfnislosigkeit sind für einen Europäer unvorstellbar. Auf dem Lande leben sie in winzigen, armseligen Hütten. Aber ihre geflickten Kleider scheinen ihrem Selbstbewußtsein keinen Abbruch zu tun. Viele von ihnen haben nicht einmal die paar Colones (1 Colon etwa 1,60 DM), um die staatliche Trauungsgebühr zu bezahlen. Das ist einer, wenn auch nicht der einzige Grund dafür, daß so viele von ihnen ihre Lebensgefährtin nicht heiraten, sondern in wilder Ehe mit ihr die Kinder aufziehen. Die Regierung bemüht sich, die Lage dieser Menschen zu verbessern. Man zeigte uns am Rande von San Salvador schöne, saubere, vor allem billige Neubauwohnungen (wir würden es sozialen Wohnungsbau nennen). Sie bestehen aus zwei oder drei kleinen Räumen. Die Wände reichen nicht bis zur Decke. Auf diese Weise erreicht man im Hause einen Luftzug, der bei dieser Hitze angenehm ist. Intimität, Absonderungen im Familienleben werden in jenen sonnendurchfluteten Ländern nicht für so unerläßlich gehalten wie bei uns. Die Regierung schützt die Arbeiter auch durch gesetzliche Kündigungsfristen. Wenn ein Arbeiter ein Jahr in einem Betrieb tätig ist, hat er Anspruch auf eine dreimonatige Kündigungsfrist. Die Unternehmer klagen, daß dieser Schutz von vielen mißbraucht werde. Ein großer Nachteil für das Land ist das Analphabetentum. Präsident Osorio gibt sich Mühe, es einzudämmen. In den sechs Jahren seiner Regierung soll die Zahl der Analphabeten von etwa 70 auf 56 Prozent der Bevölkerung zurückgegangen sein. Aber es fehlen Schulen und Lehrer.