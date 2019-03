Ein Wahlgesetz beurteilt jede Partei – wer könnte es ihr verübeln – nach seinen Früchten, das heißt nach den Sitzen, die es ihr einbringt. Nachdem wir uns nun mit einem eigenen Vorschlag vor die kritischen Augen der Parteitaktiker und Koalitionsarithmetiker getraut haben, wird natürlich auch unser Entwurf zunächst einmal diesem Test unterworfen werden. Wir wollen unseren Kritikern und Freunden diese Mühe abnehmen und teilen ihnen daher das Ergebnis der "ZEIT-Methode", errechnet nach den Wahlergebnissen von 1953, mit. (Abbildung I, rechts unten). Ganz genauso wäre es vielleicht nicht gekommen, denn mit dem Wahlsystem ändert sich jeweils auch die Wahlstrategie und die Wahltaktik, Daher ist es gut möglich, daß die eine oder andere Mandatsfrucht anderen Parteien in den Schoß gefallen wäre, als in unserer Tabelle errechnet. Trotzdem ist unsere Ausrechnung genügend exakt, um die Wirkungsweise des Wahlsystems der ZEIT beurteilen zu können:

Wie sieht nun das Ergebnis aus? Zunächst sehen wir eine starke Konzentration der Mandate bei den beiden Spitzenreitern CDU und SPD. Die CDU/CSU hat zehn Mandate dazugewonnen, die SPD sechs. Außerdem ziehen sieben Abgeordnete der Bayernpartei in den Bundestag ein, sowie ein Kommunist und ein Vertreter der dänischen Minderheit in Schleswig. Die Verlierer sind die "Mittelparteien" FDP und DP. Die Parteien, die bei unserem Wahlmodus gut weggekommen, sind also einerseits die großen, andererseits solche kleinen, deren Wähler entweder überhaupt nur in bestimmten Wahlkreisen anzutreffen sind, wie die Dänen und die Bayernparteiler, oder in gewissen Gegenden besonders stark sind wie die Kommunisten im Wahlkreis "Münsterland".

Lotterie-"Parlament"

Es liegt uns fern, dies Ergebnis unter parteipolitischen Gesichtspunkten loben oder tadeln zu wollen. Der Sinn und Zweck unseres Entwurfs ist es ja gerade, unter die parteipolitischen Manöver mit dem Wahlrecht, an denen die Bundesrepublik seit ihrer Geburt krankt, endlich einmal einen dicken Schlußstrich zu ziehen. Aber soviel läßt sich auch vom Politischen her zu unserem Wahlsystem sagen, daß mit seiner Hilfe der ja zweifellos vorhandene Wunsch der Wähler von 1953, Adenauer an der Macht zu belassen und ihm eine solide Parlamentsmehrheit zu geben, genauso klar, wenn nicht noch klarer zum Ausdruck kommt, als bei dem System, nach dem tatsächlich gewählt wurde.

Nun kann man natürlich, wenn man die Sitzverteilung nach "ZEIT-Methode" und nach dem jetzigen Wahlsystem vergleicht, die Frage stellen: Wozu überhaupt an dem jetzigen Wahlsystem rütteln? Die CDU behält ja in jedem Fall sowohl ihre absolute Mehrheit als auch die Möglichkeit, zusammen mit ihrem jetzigen Koalitionspartner verfassungsändernd die Gesetze Zu beschließen. Was also sind die zwingenden (praktischen, nicht politischen) Gründe für eine Reform?

Der englische Schriftsteller H. G. Wells, dem man sicher nicht vorwerfen kann, er sei ein schlechter Demokrat gewesen, hat einmal allen Ernstes den Vorschlag gemacht, man solle die Parlamentssitze – verlosen. Also statt Wahl eine Art Lotterie. Natürlich sollte der Kreis der Kandidaten nicht unbegrenzt sein, aber doch ungefähr ebensogroß wie zum Beispiel bei der Wahl von Schöffen. H. G. Wells meint, in einem "Lotterie-Parlament" würden bestimmt viele Nieten sitzen, andererseits aber auch Männer, die gerade, weil sie keinen politischen Ehrgeiz hätten, zur Wahrung öffentlicher Interessen ganz besonders geeignet seien. In unserem Zusammenhang interessiert der Wells’sche Vorschlag aber aus einem ganz anderen Grund. Er zeigt auf originelle und krasse Weise, daß ein Parlament vor allem zum Funktionieren da ist. Gewiß, es ist auch dazu da, "den Volkswillen zu repräsentieren", aber dem Volk ist nicht mit einem Parlament gedient, das zwar "repräseneinem ist, aber nicht funktionsfähig. Wo kein Volkswille vorhanden oder so gespalten ist, daß niemand sagen kann, was das Volk eigentlich will (siehe Weimarer Republik), muß die Volksvertretung den Volkswillen ersetzen und notfalls korrigieren. Das klingt"sehr undemokratisch, ist es aber durchaus nicht, denn Demokratie – Volksregierung – bedeutet ja nicht nur Analyse der Volksmeinung, sondern eben auch Regierung.

Glücklicherweise brauchen wir aber nicht so weit zu gehen, wie H. G. Wells mit seinem Lotterievorschlag. Es gibt auch andere Wege zu einem brauchbaren Parlament. Einen dieser Wege zeigt unser Vorschlag der Wahl von 484 Abgeordneten in 34 Wahlkreisen. Wir wollen nicht behaupten, es sei dies der einzig gangbare, aber wir meinen, er sei der einfachste und dem Wähler verständlichste Weg. Treue Anhänger der Mehrheitswahl werden sich gewiß ebensowenig überzeugen lassen wie die Freunde der reinen Verhältniswahl, aber von einem Vorzug unseres Systems glauben wir auch die größten Skeptiker überzeugen zu können: von seiner Einfachheit. Man vergleiche nur die jetzige Fassung des § 9 Abs. I des Wahlgesetzes von 1953 mit der unsrigen.