Franz Theodor Csokor ist in der Buchproduktion dieses Herbstes doppelt vertreten: bei Zsolnay erschien sein neuer Roman Der Schlüssel zum Abgrund, bei Desch sein Erlebnisbericht Auf fremden Straßen. Das eine Mal schildert er Glanz, Hybris und Untergang der Wiedertäufer von Münster, das andere Mal seine Flucht vor Hitler "als Zivilist im Balkankrieg" – quer durch Polen, Rumänien, Jugoslawien bis in den rettenden Hafen Rom. Beide Male brennt im Hintergrund eine Welt. – Im

"Schlüssel zum Abgrund" bei Paul Zsolnay, Wien, 12,50 DM

greifen die Flammen sogar auf die Prosa des Autors über. Das ist eine überhitzte Sprache, bald vom Pathos der Leidenschaft, bald auch einfach vom Willen zur Stilisierung gezeichnet. Nirgends verleugnet sich die Herkunft des österreichischen Dichters vom Expressionismus und seinen übersteigerten Gefühlslagen – auch nicht in der ungewöhnlichen Konzeption dieses Buches. Die zwölf Kapitel, die von Rothmanns religiöser Berufung und seinem Weg zu Gewalt, Zelotentum und dem endlichen Untergang in einer brennenden Welt handeln, stellen nur die eine, vordergründige Seite des Romans dar. Dazwischen wurden zwölf Intermezzi geschoben, die den Horizont des Romans auszuweiten versuchen, indem sie die ganze Unruhe des Reformationsjahrhunderts in den Gang der Handlung einbeziehen. Da bilden Gestalten wie Michelangelo, Loyola oder Kopernikus einen Kontrapunkt zur Sphäre der religiösen Eiferer von Münster. Unverbunden mit dem Schicksal der Helden ruhen diese Einschiebsel wie erratische Blöcke im Strom des Geschehens, filmisch eingeblendet und die Erzählung, nicht immer glücklich, unterbrechend.

Der große Wurf dieses Konzepts fesselt dennoch. Während im Vordergrund Fanatismus und Überheblichkeit der unaufhaltsamen Katastrophe zutreiben. weiten die Intermezzi den Blick, beziehen die romanische Klarheit der italienischen Renaissance oder die mystische Tiefenschau eines Paracelsus in das weitreichende Spektrum des Geschehens ein und suchen so die ganze Unruhe des sechzehnten Jahrhunderts, seine Vielfalt an Fragestellungen und oft nur unklar erfühlten Antworten zu einem literarischen Mikrokosmos zu schließen. Vielleicht hätte es, um diese dringende Ungeduld einer Epoche zu malen, größerer Ruhe in der Hand des Darstellers bedurft. Wer selber brennt, wird kaum das Feuer meistern, und um eine ganze Welt aus den Angeln zu heben, benötigt man den einen festen Punkt – nicht nur bei Archimedes, auch bei Csokor.

Brandmalerei ist auch das andere Buch des siebzigjährigen Dichters. – Doch ist: "Auf fremden Straßen", bei Kurt Desch, München, 11,50 DM,

im ruhigeren Rhythmus der Erlebnisreportage vorgetragen. Freilich: wo die expressionistische überhitze des Wiedertäuferromans fehlt, bleibt eine Sprache zurück, die voller Flüchtigkeiten, schiefer Bilder, ja sogar Fehlkonstruktionen steckt. Man fragt sich geradezu, wie ein Autor ein Manuskript in so unfertiger Form aus der Hand geben, wie ein Verlag es unverbessert zum Satz befördern konnte.

Doch ist, was Csokor über die Wege seiner Flucht zu erzählen hat, an vielen Stellen fesselnd. Die Belgrader Humanistendiskussion mitten im bedrohlich nochzüngelnden Weltbrand etwa oder das Bild der vom Krieg umbrandeten idyllischen Insel Korcula prägt sich dem Leser ein. Csokor hat die dichterische Version seiner Vagabundenjahre knapp nach dem Kriege in seinem Schauspiel "Kalypso" gegeben. Hier bietet er, auf einem älteren Buche fußend, den Erlebnisbericht jener Wanderung auf der Flucht vor der Weltgeschichte. Trotz der sprachlichen Mängel stellt der Band ein fesselndes Dokument dar, eine streng persönliche Randbemerkung zur Wirrnis eines Zeitalters. Otto F. Beer