Die Geld- und Kreditlage stand im Oktober und November weiter im Zeichen der Anspannung der Bankenliquidität und der daraus resultierenden Zurückhaltung der Kreditinstitute hat sich sogar leicht erhöht. Die Geldsätze des Zentralbanksystems durch die Kreditinstitute hat sich sagor leicht erhöht. Die Geldsätze des offenen Marktes hielten sich in den letzten Wochen beträchtlich über dem Niveau, das ihrer normalen Relation zum Diskontsatz entsprochen hätte. Die Banken sind, dem letzten Bericht der BdL zufolge, weiter um eine Kürzung der Kreditlinien bemüht.

*

Die konjunkturellen Spannungen in der deutschen Wirschaft haben sich trotz anhaltender wirtschaftlicher Expansion vermindert, heißt es in dem jüngsten Lagebericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Während Produktion und Umsätze einen Höchststand erreicht haben, ist das Mißverhältnis zwischen Gesamtnachfrage und Angebot geringer geworden. Das BWM führt diese Entspannung auf "leichte Abkühlungserscheinungen" im Bereich der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie, der Bauwirtschaft und der Investitionsgüterindustrie zurück, denen eine recht lebhaft gewordene Konjunktur in der Verbrauchsgüterindustrie gegenübersteht. Der Bericht hebt hervor, daß darum kein Anlaß zu Befürchtungen hinsichtlich der Preisentwicklung besteht, da in diesem "nachhinkenden Bereich" der allgemeinen Konjunktur noch ungenutzte Kapazitäten vorhanden sind.

*

Die im Jahre 1955 effektiv durchgeführten Kapitalerhöhungen bei Aktiengesellschaften unter Gewährung von Bezugsrechten dürften nach Berechnungen der Rhein-Main-Bank den nominalen Gesamtbetrag von rund 1140 Mill. DM erreichen. Während im ersten Quartal 184 Mill. DM, im zweiten Quartal 351 Mill. DM und im dritten Quartal 242 Mill. DM Aktien emittiert wurden, dürften angesichts der unsicheren Börsentendenz im vierten Quartal dieses Jahres nur 177 Mill. DM neue Aktien abgesetzt werden.