Als Kinder haben wir nicht danach gefragt, wer eigentlich der heilige Nikolaus sei und wo seine Wiege gestanden habe; es genügte uns völlig, daß wir am Vorabend des 6. Dezember einen unserer Schuhe oder zwei kleine, niederrheinische Holzschuhe, Klömpkes genannt, ans Fenster stellten mit etwas Stroh und Hafer für den Schimmel des gütigen Heiligen — ein unschuldiger Bestechungsversuch, damit er keinesfalls vergäße, uns am Abend darauf aus seinem großen Sack Äpfel, Klaaszeug und Spekulatius zu bescheren, nachdem er mit sehr ihnen beiden in der Erinnerung der Leute die eine, < liebenswürdige Gestalt des heiligen Nikolaus, der unter den vielen Heiligen der griechischen Kirche im Laufe der Zeit wohl die größte Volkstümlichkeit erwarb. Schon im 8. Jahrhundert läßt sich sein Kuh auch in Rom feststellen, und sein Festtag, der 6. Dezember, wird zum erstenmal auf einem Marmorkalender in Neapel um 830 genannt. Wahrscheinlich hat die byzantinische Prinzessin Theophano, die den deutschen Kaiser Otto II heiratete, wesentlich dazu beigetragen, den Nikolauskult auch diesseits der Alpen zu verbreiten. In Brauweiler bei Köln war eine der ersten Stätten seiner Verehrung, Trier und Köln wurden Mittelpunkte seines Kultes, und in rascher Folge erstanden in den nächsten Jahrhunderten über 2000 Kirchen und Kapellen zu Ehren des hilfreichen Nikolaus.

Fragt man nach den Gründen für diese fast stürmische und von der Hanse bis nach Dänemark, Island und Reval getragene Ausbreitung aller Stätten, die seinen Namen tragen, so liegt die Erklärung sicherlich in der Besonderheit der Taten and Wunder des einstigen Bischofs von Myra. Er ;rrettete Schiffer aus Sturmesnot und wurde so an vielen Flüssen und Küsten zum Patron der Seefahrer. Er erweckte drei ermordete Schüler und galt dann als Schutzherr und Wohltäter der Kinder; er beschenkte drei verarmte Jungfrauen mit der Aussteuer und wurde vielfach, zumal in romanischen Ländern, um Hilfe für eine glückliche Verheiratung angerufen. Da er Schüler und fahrende Scholaren beschirmte, glaubten hin und wieder auch veniger harmlose fahrende Leute und Landstreicher ihn als Retter in Anspruch nehmen zu können. Bis auf unsere Tage hat sich in ihrer Zunft der Spruch erhalten: "Heiliger Nikolaus, schütz uns vor Polizei und Arbeitshaus!" Wie aber steht es mit dem vielberufenen und gar nicht so kinderfreundlichen Knecht Ruprecht? Daß ein Bischof und großer Heiliger mindestens einen Knecht in seinem Gefolge hat, ist ohne weiteres verständlich, doch um die etwas unheimliche Figur des Ruprecht breitet sich ein mehrdeutiges Dunkel. Ursprünglich gehörte er nicht zu dem heiligen Nikolaus und ist erst später zu seinem Knecht geworden. Dennoch muß er eine Persönlichkeit sehr hohen Alters sein, die in einzelnen Gegenden Deutschlands unverkennbar christliche Züge trägt, anderswo hingegen noch die Spuren eines heidnischen Dämons auf weist. Wenn er im Westerwald als "Peter Muff" erscheint, mit dem Kopf nickend oder ihn schüttelnd, aber ohne die Fähigkeit der Sprache und ausgestattet mit einem langen Schwanz, den er wie eine Schleppe über den Arm legt, damit mutwillige Kinder nicht auf seine höllische Zier treten, dann ist er ein vom heiligen Nikolaus gebändigter Teufel. Worauf auch sein gelegentlicher Name Pelzebock (gleich Beelzebub) schließen läßt. Von den Teufeln der christlichen Vorstellungswelt zu den vorchristlichen Vegetationsdämonen ist es nur ein Schritt in die Vorzeit zurück. Wie dem auch sei — heute gehört Knecht Ruprecht als ungefährlich gewordener Dämon und dunkler Kontrapunkt zum Gefolge der lichtesten und liebenswertesten Gestalten in der großen Versammlung der Heiligen. E. A. Greeven