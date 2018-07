Nikaragua ist das wirtschaftlich rückständigste unter den drei zentralamerikanischen Ländern, die wir bereisten. Es hat knapp eineinhalb Millionen Einwohner, Weite Gebiete des riesigen Landes sind noch unerforscht. In den Urwäldern ist die Tierwelt der Tropen: Affen, Schildkröten, Schlangen und Krokodile, noch nicht vom Menschen bedroht. Große Gebiete sind von Krankheiten verseucht und für den Menschen unbewohnbar. An der atlantischen Küste leben Neger und Mulatten. Sie gehören, wie man uns erzählte, verschiedenen angelsächsischen Sekten an, von deren Lehren sie freilich nur wenig verstehen sollen. Dort, wie überall im Lande, werden alte heidnische Bräuche in einem christlichen Gewände unter dem Namen eines Heiligen gepflegt.

Der größte Teil der Bevölkerung besteht aus Mestizen, einer Mischung von Indianern und Weißen. Es gibt Zambos im Lande, die aus Verbindungen von Indios und Schwarzen hervorgegangen sind. Als Kaufleute leben in den, größeren Ortschaften Chinesen, die sich rassenmäßig Generationen hindurch rein gehalten haben. Von den katholischen Priestern kommen, wie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, viele aus Spanien. Das Zentralgebirge und ein unwegsames Urwaldgebiet trennen die von dem größten Teil der Bevölkerung bewohnten Gebiete am Pazifischen Ozean von dem übrigen Teil des Landes. Schon wenn man vom Flugplatz in die Hauptstadt Managua fährt, rnerkt man, wie arm und dürftig diese Menschen leben. Die meisten von ihnen gehen barfuß. Nur ein kleines, repräsentatives Regierungsviertel, das sich an das Ufer des gewaltigen Managua Sees anlehnt (er ist etwa so groß wie der Bodensee), entspricht unseren europäischen Vorstellungen von einer Residenz. Die ganze übrige Stadt besteht, von einigen wenigen hohen Eisenbetonbauten abgesehen, aus einstökkigen, aus gestampften Lehmziegeln erbauten Häusern. Ein Teil von ihnen hat nur Wellblechdächer. Diese primitive Bauweise ist freilich nicht nur auf die Armut des Landes zurückzuführen. Im Jahre 1931 wurde Managua durch ein Erdbeben fast völlig zerstört. Deshalb baute man nachher keine hohen Häuser mehr. Managua ist übrigens erst seit der Jahrhundertwende die Hauptstadt des Landes. Die alten Hauptstädte waren Leon und Granada. In ihnen ist die Tradition des Landes stärker verwurzelt. In Leon ist auch die einzige nikaraguanische Universität. Der seit 14 Jahren regierende Präsident Zamoza hat sie dorthin verlegt. Er wollte wohl die politisch unzuverlässigen Studenten nicht in der Hauptstadt haben.

Es ist ein sehr autoritäres Regime, das er führt. Er und seine beiden Söhne beherrschen das Land. Die meisten wirtschaftlichen Schlüsselstellungen sollen in ihren Händen sein. Eine demokratische Scheinfassade, die wohl schon aus Rücksicht auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht zu vermeiden ist, kann über die wahren MachtVerhältnisse nicht täuschen. Es wäre freilich töricht, wollte man eine Bevölkerung, die zum größten Teil noch aus Analphabeten besteht, durchaus nach den politischen Grundsätzen" der westlichen Demokratie selig machen. Präsident Zamoza hat sich unzweifelhaft eine Reihe von Verdiensten um sein Land erworben. Er hat Straßen gebaut, wenn auch bisher viele von ihnen nicht so gut sind wie die von El Salvador oder gar von Costa Rica. Er sucht das Analphabetentum zu verringern. Es werden nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande Schulen gebaut. Zamoza hat die Anpflanzung der Baumwolle so sehr forciert, daß sie heute in der Wirtschaft des Landes eine größere Rolle spielt als der Kaffee. Er hat verboten, das Vieh durch die Straßen von Managua zu treiben, und er hat die verlausten Pferdefuhrwerke aus der Hauptstadt verbannt. Es gibt kaum noch Malaria in den dichter besiedelten Gebieten des Landes. Vor allem aber hat er erreicht, daß es seit 14 Jahren keine Unruhen mehr in diesem früher so oft von Revolten erschütterten Lande gab.

Seit einigen Monaten lebt er 4n Tamarindo, einem mückenverseuchten Nest am Stillen Ozean. Er überwacht dort den Ausbau des Hafens, der für Nikaragua endlich das Tor zur Welt werden soll. Wir besuchten den Präsidenten in seiner selbstgewählten Verbannung. Es war schon dunkel, als sich unser Wagen dem sreng bewachten Hause näherte. Posten halten uns an. Unsere Papiere werden weggetragen. Es dauert eine Weile, bis man sie uns wieder zurückbringt und uns passieren läßt. Zamoza bewohnt dort ein sehr einfaches Haus (Am Rande Managuas besitzen er und seine Söhne prächtige Villen ) Zu unserer Überraschung umgibt das Haus des Präsidenten ein mühsam von der Wache abgehaltenes Gewimmel von Frauen, Kindern und Männern in schmutzigen Hütten, an deren Schwellen die halbnackten Kinder spielen, Mütter ihre Kleinen säugen. Man singt und lärmt. Nach einiger Zeit werden wir auf eine Veranda geführt, wo uns Zamoza in leichtem Tropenanzug empfängt.

Der Präsident, ein vitaler Mann in den Fünfzigern, spricht fließend Englisch. Manchmal streut er ein paar deutsche Worte in die Unterhaltung. Das Geheimnis dieses Realisten ist es offenbar, daß er seine Grenzen kennt und Maß zu halten weiß. Wir bekommen hier wie so oft auf dieserReise viel Freundliches über Deutschland zu hören. Man möchte gern deutsche Einwanderer nach Nikaragua holen. Man habe, versicherte uns Zamoza, mit den früheren deutschen Einwanderern gute Erfahrungen gemacht.

Es ist offensichtlich ein sehr patriarchalisches Verhältnis, das zwischen Zamoza und der von ihm beherrschten Bevölkerung besteht. Die Interessen des Landes und die seiner Familie mögen vielfach so eng miteinander verknüpft sein, daß er das eine nicht ganz vom anderen unterscheiden kann. Aber in einem Lande mit einer so primitiven Bevölkerung, der eine schon am Morgen erbarmungslose Sonne alle Aktivität aus dem Leibe brennt, bedarf es wohl eines solchen Initiators, um wenigstens einiges in Gang zu bringen. Ein Deutscher klagt uns: "Man kann sich auf diese Menschen hier nicht verlassen. Sie sind völlig unberechenbar. Kürzlich gehen mir von einem Tag zum anderen drei Dienstboten weg. Sie verlangen nicht einmal ihren Lohn. Ich frage sie, warum sie denn fort wollten. Senor, das Haus ist so trübe " Nikaragua gehört — wie El Salvador, Costa Rica, Honduras und Guatemala — zur ODECA einer vorläufig noch losen politischen Konstruktion, durch die eine engere wirtschaftliche, später auch eine engere politische Verbindung zwischen den fünf Ländern, die einst einen gemeinsamen Staat gebildet haben, geschaffen werden soll. Die Anbahnung dieser Beziehungen konnte aber nicht verhindern, daß es zu Beginn dieses Jahres zwischen Nikaragua und Costa Rica zu einem regelrechten, wenn auch kurzen und ziemlich unblutigen, für die Angreifer erfolglosen Kriege kam. Nikaragua hatte Emigranten aus Costa Rica, Gegner des demokratischen Regimes dieses Staates, mit Waffengewalt unterstützt. Das zeigte deutlicher als offizielle Erklärungen die wahren politischen Sympathiegefühle Zamozas. Auch in der Zeit, als wir in Nikaragua waren, machte er eine Geste, die in die gleiche Richtung wies. Er erwartete einen berühmten, politisch eindeutig abgestempelten Gast: den gestürzten Präsidenten Peron, dem er seine Gastfreundschaft angeboten hatte. Die Truppe, etwa 4000 bis 5000 Mann, ist hier wie in El Salvador die festeste Säule des Regimes.

Costa Rica ist das — als Europäer fühlt man sich verleitet zu sagen: europäischeste, jedenfalls das demokratischste der drei Länder. Hier ist das Nationaleinkommen gleichmäßiger verteilt. Es gibt eine breite Mittelschicht, die hauptsächlich aus kleinen Kaffeefarmern besteht. Damit ist eine solide wirtschaftliche Grundlage für die Entwicklung demokratischer Verhältnisse geschaffen. Das Land hat nur eine Million Einwohner. Es müßte mindestens doppelt so viele Menschen haben, wenn es alle seine fruchtbaren Gebiete erschließen wollte.