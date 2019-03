hm., Passau

Die ganze Landschaft macht einen leicht aufgescheuchten Eindruck, denn der Zufallstreffer bei Füssing, wo man statt auf Öl auf eine heiße Kochsalz-Schwefel-Therme stieß – zur Zeit die heißeste in ganz Europa – hat die Bereitschaft, weiter nach Öl zu suchen, nicht erlahmen lassen.

In Pöcking, dem Ort, wo von der Bundesstraße 12 noch fünf Kilometer gute Straße nach Füssing führen – weiter geht’s fürs Auto nicht –, weiß man gut Bescheid. Ist ja kein Wunder, hier in dem Schwemmland zwischen Rott und Inn, da mußte ja was sein, nur daß es "halt ausgerechnet eine solchene Quelle ist, die, wo uns den Fremdenbesuch bringen wird, das haben wir nicht vermutet". –

Pöcking, das zur Zeit an nennenswerten Unterkünften nur die "Post" hat, wird mit in den Strudel der Ereignisse gerissen werden. Aber Füssing soll Heilbad werden, weil die Thermalbad-Gesellschaft, die in der Gründung begriffen ist, in dem heute nur kleinen Ort von 100 Einwohnern den günstigsten Baugrund fand.

Aber der Reihe nach: Bei der Ölsuche stieß man in 927 Meter Tiefe zwar nicht auf Öl, vielmehr auf eine 52 Grad Celsius heiße schwefelige Sole. Sie sprudelt seitdem 50 Liter in der Sekunde, das sind am Tag 4,3 Millionen Liter, hervor. Seit ein paar Jahren ist dieses wertvolle Wasser nun fast ungenutzt abgeflossen, weil das Gutachten solange fehlte, das den Heilwert feststellte. Doch, nun liegt es vor, und nun sind auch die Baupläne da.

Man hat vor, weit über 10 Millionen Mark in ein Projekt zu stecken, das ein vollkommen neues, schlüsselfertiges Bad mit allem "Drum und Dran" an Hotels, Pensionen, Heimen, Bade- und Planschbecken vorsieht. Damit gleich von Anfang an alles da ist, was gebraucht wird.

Da die bislang erzielten und sichergestellten Heilerfolge unter ärztlicher Aufsicht reiften, haben sich auch die sozialen Versicherungsträger schon für Füssing interessiert und werden sich sicher am Aufbau des Bades beteiligen.

Schwefelquellen sind an sich in Deutschland nicht selten, in Süddeutschland sind sie fast alle "Ölsalzwässer". So auch nach allen bisher beobachteten Einzelheiten die neue in Füssing. Was sie besonders auszeichnet, ist die Temperatur, die den Weg zum Weltbad weist.