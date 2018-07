Inhalt Seite 1 — Besinnung im wörtlichen Sinne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl Linfert

Die Worte „Kurz begründete Bürgschaft“ stehen in einem Buch, das auf mustergültige Weise zeigt, welch bewegende und erleuchtende Tätigkeit die Kritik – hier die Literaturkritik – sein kann. Friedrich Sieburg hat es geschrieben, „Nur für Leser“ bestimmt und so auch genannt:

Friedrich Sieburg: „Nur für Leser“ (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 14,80 DM).

Ein witziges Warnschild ist dieser Titel, aber zugleich ein Kompliment: ihr, die ihr es lest, werdet genau genommen; wollt ihr nicht auch das Genaue? Sieburg will bürgen für das, was er sagt. Darum klingt sein Titel fast drohend und zugleich doch amüsiert. Wie soll man über Gedrucktes etwas erfahren können, wenn man kein Leser ist! War da gerade einer im Begriff, nach Gedrucktem, wie so oft, zu greifen, da liest er die Warnung „Nur für Leser“. So weiß er denn, daß Lesen nicht nur das beruhigende, Zeit hinbringende Verschlingen von Lesestoff ist, sondern wohl etwas wie Auslesen, Lesen, um sich zurechtzufinden in allem, was ist und was beschrieben ist. Warum sollte sonst geschrieben werden, wenn es nicht Vorgänge, Leben, Welt gäbe, wovon es wert ist, Zeugnis abzulegen! So muß man denn, um als Leser betrachtet zu werden, schon dabei und bereit sein, jeden Augenblick eine Konfrontation mit dem „da draußen“ auszuhalten – was ja wohl mehr ist als jene Klammer der Illusionen um sich zu schließen, die man so oft gern den Genuß des Lesens nennt.

Der Autor aber, so kritisch er es meint, ist nicht eng. Er sieht weder allein die „Unterhaltung“ noch bloß „das Höhere“, was in Deutschland erst Literatur genannt zu werden pflegt, als solche an. Für ihn vielmehr heißt Schreiben: sich der Wirklichkeit stellen und über sie Auskunft geben, mit dem Ziel, nicht großsprechend zu verändern, sondern vielleicht dies und jenes an ihr besser zu machen. So finden sich in dem Band Buchkritiken, wie er sie seit 1948 vor allem in der „Gegenwart“ schrieb, neben Aufsätzen, die den Verschränkungen politischer und literarischer Geschehnissenachforschen. Zweierlei gelang mit diesem Neben- und Ineinander. Das eine ist eine Chronik, wie das seit 1945 wieder anfing, was Überlegung heißt und in den Brutalitäten einer mit Krieg endenden Gewaltherrschaft allmählich versunken war. Und daß sie noch gilt, beweist, wie sehr alles auf den Tag und zugleich, was aus ihm folgte, gemünzt war. Das andere: es sind Muster gezeigt, wie man Kritik üben und doch kein bloßer Schriftgelehrter oder Literaturspezialist sein kann. Dazu verhilft, wie in zwei glanzvollen Essays über Maupassant und Balzac erwiesen wird, eine besondere und scharfe Vorstellung vom Schriftsteller. Maupassant – ermißt sich seine Größe nicht an dem Schrecken, mit dem wir heute das natürliche Verhältnis zur Wirklichkeit sich verringern fühlen? Und Balzac – hat nicht schon er es mit seiner Magie der Tatsachen dahin gebracht, daß „der Mensch auf die höchste Klippe hinaufgescheucht ist, von der nur Abgründe zu erblicken sind?“ Das sind nur zwei Perspektiven (es gibt in dem Buch weit mehr), aus denen wir die schwer bewegliche Wirklichkeit unserer Gegenwart nur desto besser und gelassener einzusehen beginnen können. Und solche Wege geht Sieburg hier immer neu.

Warum schreibt er „über die Bücher anderer Leute“? Weil er „die Scherben einer Welt zusammenkleben“ möchte, „die sich selbst in tausend Stücke zerschlagen hat“. So „unliterarisch“ setzt Sieburg seine Literaturkritik an. Seit je war er ein Schriftsteller, der Reales beschrieb mit einer Sprache, die mehr als Mitteilungsorgan war. Treibt er also Literaturkritik, so hält er sich nicht die Kunst oder die Untauglichkeit des Schreibens allein vor Augen, sondern er prüft, wie die Formkraft dessen, was da zu lesen war, mit der Realität zusammentraf, die der kritisierte Schreibende zu finden unternommen hatte. So behält seine Kritik immer auch die Kraft, die Qualitäten zu entdecken – gerade dann, wenn sie negativ oder enttäuscht ist. So wenn er respektvoll Stefan Zweigs „gepflegte Unpersönlichkeit“ erwähnt oder wenn er die artistischen Fähigkeiten Heinrichs Bölls neben seine Verzwicktheiten hält und dennoch sagt: „sie vermögen den Zugang zu den menschlichen Herzen nicht zu verstellen, für deren Nöte der Autor auch durch die verspieltesten Linien hindurch beschwörende Zeichen findet.“

Schon seltener gelingt es ihm, wenn er zu sehr verehrt; dann kann er in eine übergroße Lust des Preisens geraten. Wie hat er Thomas Manns Parodien-Spiel im „Erwählten“ fast noch mit respektvoller Abneigung, im „Krull“ aber, wo es eher klappert, mit einer vor Vergnügen geradezu sich schüttelnden Hingerissenheit gepriesen und eher hier als vor „Joseph in Ägypten“ sich als fast devoten Verehrer dieser Sprachkunst hingestellt! Und anderseits: mit welcher Sicherheit zieht er aus der Glücklosigkeit von Thomas Manns Verhältnis zu Deutschland den Ansatz, ihn nach der namenlosen Enttäuschung durch sein Land unfähig zu finden, einem Deutschland ohne Hitler überhaupt noch gerecht zu werden! Wie höchst angemessen kann er Gottfried Benns großartige lyrische Gelassenheit umschreiben, und hätte ihn doch – an anderer Stelle – besser kennzeichnen können, als bloß durch das Abheben, ja geradezu Abstoßen von dem doch nur linkerhand erwähnten Heidegger.