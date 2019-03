Der Druck auf die Aktienmärkte in der vergangenen Woche weniger scharf, als man angesichts des Steuertermins am 10. Dezember und des Geldbedarfs zum Jahresultimo angenommen hatte. Rechtzeitige Dispositionen der Banken und der Kundschaft haben die Auswirkungen dieser Termine gemildert! außerdem ist die Neigung, sich bei dem jetzigen Kursstand von den Aktien zu trennen, begreiflicherweise gering. Bei den Renten ist die Lage natürlich anders. Angeboten waren weiterhin die 5prozentigen Staatsanleihen, die vielfach als Liquiditätsreserve erworben worden waren, und jetzt zurückgegeben werden. Durch die Tatsache, daß seit einigen Tagen die Emittenten flüssig zu den jetzt erreichten Kursen aufnehmen, sind aber auch bei den Staatspapieren Beruhigungstendenzen sichtbar geworden. In einem Falle führte die erwachte Nachfrage sogar zu einem Wiederanstieg der Kurse. Das trat bei der steuerfreien 6prozentigen Anleihe der Deutschen Reichsbahn ein, die bis auf 99 1/4 v. H. zurückgefallen war. Sie stieg inzwischen wieder auf 99 3/4. Aber auch das ergibt immer noch eine Rendite, mit der die anderen festverzinslichen Papiere nicht konkurrieren können. Von dem Kursverfall der staatlichen Anleihen her ist daher der Riß in den Rentenmarkt gekommen, der sich unter Umständen im kommenden Jahr bei der Wohnungsbaufinanzierung auswirken wird.

Auf dem Montanmarkt machte der Bremer Kaufmann Krages wieder von sich reden. In Börsenkreisen wird behauptet, er stände hinter den Aufkaufen bei der Gelsenkirchener Bergwerks-AG, deren Aktien in der zurückliegenden Woche sprunghaft um elf Punkte auf 160 v. H. gestiegen sind. Bei der Gesellschaft existiert bislang kein Großaktionär, und es wäre schon denkbar, hier zu einer Sperrminorität zu kommen, Nach unkontrollierbaren Börsengerüchten soll Krages bereits 65 Mill. DM nominelles Kapital besitzen. Er müßte zum jetzigen Kurs also noch etwa 43 Mill. DM effektiv aufwenden, um zum Zuge zu kommen. Es hat den Anschein, als ob diese Mittel im Wege von Tauschoperationen beschafft werden, zumal die Banken gegenwärtig wenig geneigt sein werden, bei derartigen Transaktionen Finanzhilfe zu gewähren. Jedenfalls war in den letzten Tagen das Angebot in Hüttenwerk Oberhausen reichlich. Es wurde reibungslos aufgenommen, weil man hofft, daß nach Abschluß der Interessenkäufe der augenblicklich auf diesen Papieren liegende Druck weicht und sich hier Kursgewinne erreichen lassen.

Von den Nachfolgewerten der GHH-Gruppe scheint man sich überhaupt noch einiges zu versprechen. Die endgültigen Bedingungen über die Wiederzusammenführung der drei Gesellschaften liegen zwar noch nicht vor, doch glaubt man an recht günstige Konstellationen. Belebend wirkten auf die Aktien von GHH-Nürnberg Hoffnungen auf eine 9 (8) v. H. Dividende. Der Kurs stieg um 16 Punkte auf 234 v. H. Die übrigen Montanpapiere waren nur geringfügig verändert.

Die "internationalen" Papiere führen umsatzmäßig ein untergeordnetes Dasein. Das gilt namentlich für die IG-Farben-Nachfolger, für die das Interesse des Auslandes nach wie vor gering ist. Die innenpolitischen Auseinandersetzungen über die Pariser Verträge, die neuen Spannungen um Berlin und die Aspekte, die Genf hinterlassen hat, veranlassen die interessierten Auslandsanleger zur Zurückhaltung; für die Spekulation ist die Situation offenbar, noch nicht reif. Die IG-Farben-Liquis konnten sich erholen, nachdem bekannt wurde, daß der Bund beabsichtigt, das IG-Hochhaus in Frankfurt zu erwerben. Da es sich um ein Ob-– jekt von etwa 30 bis 50 Mill. DM handelt, die dem Liquidationsfonds zufließen, konnte das Vorhaben nicht ohne Einfluß auf die Liquis-Kurse bleiben (34 1/2 – 36 1/3). Die beiden Standardpapiere des Elektromarktes AEG und Siemens waren kaum verändert. Bei den Elektroversorgungswerten, die zuletzt ständig gesucht waren, zeigte sich auf der erhöhten Basis eine zunehmende Neigung zu Gewinnrealisationen.

Haussierend lagen die Kaufhausaktien. Erwartungen auf gute Dividenden, die durch das sich gut anlassende Weihnachtsgeschäft noch unterstützt werden, haben die Nachfrage wachsen lassen. Kaufhof stiegen von 251 auf 270 und Karstadt von 240 auf 250 v. H. Der Vorsprung von Kaufhof gegenüber Karstadt, der vom Ertrag her kaum zu begründen ist, bestätigt die Gerüchte von gewissen Interessenkäufen. Mehrheitskäufe sollen übrigens auch bei Buderus (218–227) vorliegen. Man vermutet, daß hieran Flick beteiligt ist.

Die Bankaktien konnten sich etwa auf ihrer bisherigen Höhe halten. Das Bezugsrecht bei der Handelsbank in Lübeck stellte sich an allen Notierungstagen auf 48 v. H. und kam damit der rechnerischen Parität sehr nahe. Um fünf Punkte schwächer lagen die Aktien der Dt. überseeischen Bank. Entscheidend für die Bewertung dieser Papiere sind die Fragen, die mit der Rückgabe des deutschen Eigentums in den südamerikanischen Ländern zusammenhängen. Hier lassen sich nur langsame Fortschritte erzielen. – Von den Spezialpapieren lagen Werftaktien bemerkenswert freundlich (Flensburger Schiffbau 233–243). Man führt diese Stimmung auf den vermiedenen Streik in der eisenschaffenden und eisenverarbeitenden Industrie in Nordrhein-Westfalen zurück, weil jetzt kaum mit einer Gefährdung des Rohmaterials gerechnet zu werden braucht. Die zu erwartenden Abschlüsse der Brauereien dürften günstig ausfallen, die Brauereiaktien wurden leicht nach oben korrigiert. Unsicher ist man dagegen im Hinblick auf die Lederpapiere geblieben. Trotz Absatzsteigerungen dürfte es einigen Gesellschaften schwerfallen, eine Dividende auszuschütten. -ndt