Wiederum geht der Name v. Bonin durch die Presse: Der Oberst a. D. und ehemalige Chef der Operationsabteilung im Oberkommando des Heeres hat sich von dem Kreis um die „Rheinisch-Westfälischen Nachrichten“ getrennt, hinter dem sowjetzonale Auftraggeber stehen.

Bonin ist kein Politiker; er ist es nie gewesen, er wird es nie sein. Er hatte sich verleiten lassen, ein „Politiker“ zu werden, weil er in sachlichen Gegensatz zu Blank und dessen führenden Mitarbeitern geriet. Die ostzonalen Drahtzieher der vielgestaltigen Infiltration der Bundesrepublik erkannten diese Situation sofort. Sie boten ihm durch das Sprachrohr der „Rheinisch – Westfälischen Nachrichten“ und durch die „Arbeitsgemeinschaft deutscher Soldaten“ des ehemaligen Obersten Dickfeld Gelegenheit zu „freier Meinungsäußerung“.

Bonin ließ sich täuschen. Er griff zu, verstrickte sich mehr und mehr in das Netz der östlichen Agitation, und lange versuchten seine früheren Kameraden vergeblich, ihn umzustimmen. Sein Ressentiment war zu stark. Er wollte nicht glauben – was doch deutlich genug war –, daß er eine Schachfigur im Spiel der Sowjets geworden war. Er verlangte Beweise. Da lieferte sie ihm die Ostpropaganda selbst: Sie veröffentlichte Erklärungen, Artikel, Interviews des Obersten von Bonin, die dieser nie gesehen, geschweige denn gebilligt hatte.

Nun plötzlich sah Bonin seine Umgebung mit anderen Augen: dunkle Elemente und gestrandete Existenzen. Bald stand sein Plan fest: Radikaler Bruch mit dem Kreis um Hermann Schäfer, Rauschning, Stegner und Wagener. – Furcht freilich hat Bonin nie gekannt, Am 3. Dezember versetzte er mit einem „offenen Brief“ und einer eindeutigen Absage an den Kommunismus, mag er in offener oder getarnter Form auftreten, allen „neutralistischen Kreisen“ einen schweren Schlag:

„Mein seit geraumer Zeit bestehender Verdacht“ – so schrieb Bonin an Schäfer –, „daß die „Rheinisch-Westfälischen Nachrichten“ beträchtliche Subventionen von der Regierung der sowjetischen Besatzungzone Deutschlands erhalten, ist durch das mir von Ihnen kürzlich gemachte Teilgeständnis sowie durch mir soeben zugegangene andere Beweise nunmehr zur unumstößlichen Gewißheit geworden ... Unter diesen Umständen, insbesondere aus meiner strikten Ablehnung des Kommunismus heraus, stelle ich meine Mitarbeit mit sofortiger Wirkung ein und ersuche Sie, mich unverzüglich als Mitherausgeber ... zu streichen.“

Nun wird sich das Trommelfeuer der Ostpropaganda auf ihn richten. Er hat es nicht zu fürchten: Sein Schritt stellt ihn zurück in die gemeinsame Front all derer, die eine Sowjetisierung Gesamtdeutschlands bekämpfen. B.