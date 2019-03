Die Operette ist tot, aber die Unterhaltung muß leben. Sonst macht das Theater den Leuten keinen Spaß. Westdeutschland hält Ausschau im Westen. In Düsseldorf will der Stadtplaner aus der "Kö" die Champs Elysées von Klein-Paris erstehen lassen. Und wenn man, kurz bevor die Theatervorstellung beginnt, in Frankfurt am Main einfährt, dann schwingen die Wabenpaläste der Industriefirmen und Versicherungsgesellschaften so leicht im lösenden Licht, daß amerikanische Luft, daß Weltstadtatmosphäre den Fremdling umfängt. Im Theater sitzen dann die Düsseldorfer und die Frankfurter. Sie sind so anders nicht als ehedem. Aber mit der funktionellen Schauform, die Architekten dem rheinischen und mainischen Gemüt als neue Stadt verpassen, konkurriert mehr und mehr auch das Theater. Neben Bildungstheater und emsigem Begießen des Mauerblümchens "Nachwuchs" verspricht sich Westdeutschland den großen Sog von Amerika. Was jahrelang hintereinander am flimmernden Broadway von New York Erfolg hat, ohne Subvention, es müßte in Deutschland mindestens möglich sein. So setzen drei Theater kurz nacheinander auf die Broadway-Karte. In Düsseldorf führte die Oper die Straßenszene (nach Elmer Rices gleichnamigem Schauspiel) von Kurt Weill zum erstenmal in Europa auf. Das Düsseldorfer Schauspielhaus kreierte für Deutschland den jüngsten Tennessee Williams, sein Schauspiel Die Katze auf dem heißen Blechdach. Und in Frankfurt trat der Generalintendant Harry Buckwitz persönlich als Regisseur für den ersten Versuch mit einem "Musical" in Deutschland ein. Es hieß Kiss me Kate – die Broadway-Fassung von Shakespeares "Zähmung der Widerspenstigen".

Die Begegnung in der leichten Zone ergab einen schweren Zusammenprall. Am bittersten war das Wiedersehen mit den Manen von Kurt Weill, der als Berliner Emigrant 1950 in Amerika gestorben ist. Daß Weill in den Staaten Bedeutendes geschaffen habe, machte seine in Deutschland bewährte Begabung wahrscheinlich. Außerdem versicherte einer der anerkanntesten Musikkritiker in der "New York Times", die 1946 entstandene Volksoper "Street Scene" sei einer der wichtigsten Beiträge von Ausländern, Amerika zu einer eigenständigen, musikalischen Theaterkunst zu verhelfen. Um diese Hoffnung sind wir in Düsseldorf ärmer geworden. Was zündete und gut war, das war der alte, deutsche Weill, der Ironiker, der den Kitsch und die Banalität, vor allem im Bündnis mit Brecht, zur satirischen Kunst erhoben hat. Wenn in dem atmosphärisch-realistischen Zustandsbild "Street Scene" Chöre spielender Kinder das Leben der Reichen nachahmen, wenn ein Tänzerpaar (hervorragend Lucie Klüfer und Fritz Doege) die leichte Liebe zum parodistischen Exzeß führt, wenn zwei Kinderschwestern ihre Säuglinge im Wagen aus lauter Begeisterung über die neueste Mordtat brutalisieren oder der stille Negerportier (ausgezeichnet F. W. Andreas) einen Blues singt, dann ist dies und mancher andere, wunderbar kalt und hart hingesetzte Sketch ein entlarvender Zerrspiegel Amerikas. Das ist der weiterentwickelte "Dreigroschenoper"-Ton. Auch in der Aufnahme von Show-Elementen hat Weill eine glückliche Hand bewiesen. Doch hatte er, bevor es zu diesem – nach Meinung des Komponisten – amerikanischen Hauptwerk kam, wohl allzuviel Filmmusik für Hollywood komponiert. Dabei verlor Weills Muse ihre berlinisch kesse "Schnauze" und kapitulierte vor der Sentimentalität des Dollars. Als "amerikanische Volksoper" komponierte Weill, aufs Ganze gesehen, eine Lehar-Operette mit rührselig-schaurigem Puccini-Hochglanz. Gegen die Drittrangigkeit dieser Partien ist Menottis Theatermache große Musik und Leoncavallo ein bedeutender Künstler.

Sicherlich könnte man für deutschen Opernbrauch den eigentlichen Weill herausamputieren und neu zusammensetzen; denn er war selber, wie Adorno bemerkt, ein "Musikregisseur". Aber kann man das mixtum compositum des Broadway-Weill in Deutschland darstellen? In Düsseldorf wirkte nur das, was sich in den deutschen Theatersparten Oper und Operette unterbringen ließ, Was darüber hinaus an schauspielerischem Können und an natürlichem Charme einfacher Menschen verlangt wurde, das vermochte Friedrich Schramm, der Gastregisseur aus Wiesbaden, nicht zu entbinden. Er klammerte sich an das Vorbild von Wolff-Ferriris musikalischen Lustspieltypen, während der Dirigent Eugen Szenkar die Bühne mit Wogen des Klangimpressionismus überflutete. Denkt man an Gershwins stilprägendes Vorbild "Porgy und Bess", dann begreift man erst die ganze Fehlspekulation einer deutschamerikanischen Nachahmung.

Warum die Rechnung nicht aufgehen kann, das erkannte man deutlicher in Frankfurt. Das Shakespeare-Musical "Küß mich, Kätchen" von Spewack mit der angejahrten Musik und Gesangstexten von Cole Porter gründet seine triumphalen Erfolgsserien auf die Konfrontation eines klassischen Lustspiels mit der privaten Existenz der Darsteller und dem Theaterbetrieb. In der tastenden Inszenierung von Buckwitz gab es reizende Szeneneffekte, wirkten auch die echten Shakespeare-Szenen und ihre Travestie. Freilich erkannte man hier so wenig wie in der Weill-Aufführung, wo die Linie zwischen Parodie und Bekenntnis verlaufen soll. Dazu kamen künstlerische Ausfälle. Lola Müthel mußte ihre Gesangsstimme strapazieren, und Hannsgeorg Laubenthal, ein klassischer Sprecher wie die Müthel, blieb singend allenfalls ein "Bettelstudent" in Orson-Welles-Maske. Fehlt bei der Wiedergabe eines so ausgetüftelten Mischwerks jedoch die artistische Perfektion, dann stürzt das Ganze ein. Den Vogel schossen nicht die Tänzer ab, die nicht sprechen konnten, nicht die Sänger, die nicht tanzen konnten, auch nicht der Revuetaumel, dem die choreographische Form fehlte, sondern Otto Rouvel und Eric Schildkraut – zwei Ganoven, die den Hauptschlager sicher im Couplet-Stil der altvertrauten Posse vertrugen.

Das deutsche Repertoire-Theater ist einzigartig in der Welt. Aber seine Struktur verwehrt vorläufig die Nachahmung des artistischen Spezialistentums, von dem das amerikanische Producer-Theater seine unterhaltenden Wirkungen bezieht. Anders sieht das Austauschverhältnis zwischen Amerika und Deutschland aus, wo amerikanische Dramatiker europäische Überlieferungen fortspinnen. Was den geistigen Gehalt in Williams "Katze auf dem heißen Blechdach" ausmacht, hat Europa längst verarbeitet. Von der Lebenslüge Ibsens bis zum Daseinsekel der jüngsten Franzosen – alles alte Bekannte. Von der Ideendramatik, die Williams in "Camino Real" verschlüsselt darbot, ist er zur realistischen Seelenreinigung zurückgekehrt, für die Freud, Adler und Jung die Sonden lieferten. Aber die Handlung, die sich daraus in einer Großgrundbesitzerfamilie der Südstaaten entwickelt, ist so spannend, daß sogar ein deutsches Publikum von ihrer inneren Wucht betroffen wird. Denn Williams besitzt die Kunst, Menschen auf die Bühne zu stellen, die vital sind, die "stimmen" und sich nicht selbst erklären. Bewundenswert auch, wie drei Akte aus drei Monologen aufgebaut werden und aus der Vereinzelung der Figuren das Drama als explosive Begegnung entsteht. Der Krach, mit dem der Dichter seine Geschosse, gegen die steifen Hemdbrüste im Broadway-Parkett richtet, um durchzuschlagen, mag hierzulande manchmal degoutant erscheinen. Hier löste der amerikaerfahrene Gastregisseur des Düsseldorfer Schauspielhauses, Leo Mittler, beispielhaft eine echte Vermittleraufgabe. Er dämpfte, differenzierte und profilierte auch dramaturgisch so taktvoll und souverän, daß im szenischen Rahmen von J. P. Ponnelle homogenes, deutsches Ensembletheater mit hervorragenden Leistungen von Alfred Schieske, Peter Mosbacher und, in einigem Abstand, Ida Krottendorf entstand. Johannes Jacobi