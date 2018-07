Die erste Häuserzeitung in der deutschen und auch wohl in der europäischen Geschichte ist jetzt in Ostberlin unter dem Namen Oranienburger-Tor-Lupe erschienen. Sie ist für einen Wohnblock bestimmt, der zehn Häuser umfaßt und in dem rund 100 Familien wohnen. Nicht schlecht staunten die Bewohner der Häuser Friedrichstraße 120/129, als ihnen eifrige Agitprops kostenlos dieses Blättchen übergaben.

An sich besteht nun die Möglichkeit, daß die mit Häuserzeitungen beglückten Menschen diese Propagandaerzeugnisse ungelesen in den Papierkorb werfen – so wie sie es mit den sonstigen politischen Publikationen auch tun. Aber in diesem Fall geht das einmal nicht. Es sind Gründe der persönlichen Sicherheit, die zur Lektüre der Lupe zwingen.

Nehmen wir den Mieter X. im Haus Friedrichstraße 124. X. hat in Ostberlin noch ein kleines Privatgeschäft. Recht und schlecht hat er sich bisher durch die Zeiten bringen und eine Enteignung umgehen können. Will er sich mit seiner Familie privat von der drückenden Atmosphäre Ostberlins erholen, so fährt er zu Freunden und Verwandten nach Westberlin. Die SED und alles, was damit zusammenhängt, hat er von seinem Privatleben fernhalten können. Nun, das wird jetzt anders. Seine Hauszeitung bringt in der Denunziationsspalte eine anonyme „Leserzuschrift“, in der darüber Klage geführt wird, der Mitbewohner X. tätige Einkäufe in Westberlin. Schon ist X. gefährdet, denn wenn er in Westberlin einkauft, so muß er dazu seine Ostmark in Westmark umtauschen – das aber steht in Ostberlin unter hoher Strafe! X. steht nach dieser Zuschrift schon mit einem Bein im Zuchthaus.

Was ist die Folge? Der Geschäftsmann X. wird ab sofort sehr regelmäßig seine Hauszeitung lesen, um etwaigen Angriffen sofort begegnen zu können. Genau das ist es, was die Kommunisten mit den Wohnblockzeitungen bezwecken. Die Menschen sollen Angst bekommen, wenn das neu: Blättchen der politischen Asphaltpresse erscheint. X. wird es nicht mehr wagen, Schuhe in Westberlin zu kaufen – mißgünstige Hausbewohner oder, der in jedem Gebäude eingesetzte Hausvertrauensmann haben jetzt die Möglichkeit, ihm in der Zeitung vorzuhalten, seine Tochter trage neue Sandalen aus Westberlin oder er habe von dort neue Schnürsenkel bezogen. Die Frau des X. hat Angst, sich in den westlichen Sektoren Öl zu besorgen, das es in Ostberlin nicht gibt. Der aus der Küche der Hausfrau ziehende Duft würde seinen Niederschlag alsbald in der Hauszeitung finden.

Die Beispiele, die hier erwähnt wurden, sind keine Erfindungen oder Vermutungen. Neben der politischen Beeinflussung sind solche private Details die Hauptfutter der Hauszeitungen! Es gibt keinen Lebensbezirk des einzelnen, der nicht Gegenstand einer Denunziation werden könnte. Besucht der Hausvertrauensmann die Familie X., um die neuen Lebensmittelkarten abzugeben, so schreibt er in der Hauszeitung, daß bei seinem Besuch die Skala des Radios von X. auf einem westlichen Sender stand. Auch ein Verbrechen – und selbst wenn dieser Sender gerade nur Musik sendet!

Die Wohnblockzeitungen sollen im Anfangsstadium hauptsächlich in Ostberlin gegründet werden, weil die mehr als eine Million Ostberliner die größte Möglichkeit haben, vor den SED-Maßnahmen nach Westberlin auszuweichen. Die Geheimpolizei hat sich entscheidenden Einfluß auf die Gestaltung der Hauszeitung gesichert. Ihre Vertrauensleute und Mitarbeiter fungieren als Redakteure oder Zensoren.

Jeder Hausbewohner wird zukünftig aufgefordert, in seinem zuständigen Blättchen politische Bekenntnisse zum Bolschewismus abzulegen. Dabei gibt es mehrere Varianten. Der Mieter im Parterre schreibt, daß er zur Politik der SED stehe und sie auch verteidigen wolle, Der im ersten Stock muß bekräftigen, daß sein ganzer Haß den westlichen Imperalisten gilt. Im zweiten Stock verlangt man wieder ein Bekenntnis zu den Errungenschaften des Arbeiter- und Bauernstaates, im dritten verpflichtet sich der Vater dazu, seinen Sohn zum Eintritt in die sowjetdeutsche Armee anzuhalten. Der Mieter im fünften Stock muß gegen die angeblichen Kriegsvorbereitungen in Westeuropa wettern, und der Maler schließlich oben unter dem Dach verpflichtet sich, seine Kunst ausschließlich dem kommunistischen Friedenskampf zu widmen. Auch das ist kein Spaß – das sind genau die Richtlinien, nach denen die Hauszeitungen aufgemacht werden. Wer im Laufe der Zeit kein Bekenntnis dieser Art abgibt, kommt als politisch unzuverlässige Person in die Listen der Geheimpolizei!

Um zum Lesen der neuen Blätter anzuregen, werden in ihnen außerdem auch wichtige Bekanntmachungen der örtlichen Dienststellen veröffentlicht. Ferner sollen Mitteilungen erscheinen, wo und welche Geschäfte des Bezirks bestimmte verknappte Waren führen und ob es Sonderzuteilungen auf die Lebensmittelkarten gibt.