Von Willy Wenzke

Endlich scheint nun auch die Deutsche Bundesbahn ein wenig in den Genuß der Konjunkturwelle zu kommen, von der nahezu alle Branchen der westdeutschen Industrie schon seit Jahren profitieren. Bislang stand unsere Bahn leider stets im Schatten der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Wenn dieser Schatten in den letzten Monaten etwas kürzer geworden ist, so wäre nichts unsinniger, als etwa auch hier das unzutreffende Wort vom „Wirtschaftswunder“ anzuwenden. Noch ist die Bundesbahn nicht über den Berg der vielfältigen Schwierigkeiten hinweg. Gewiß: Das Defizit dürfte infolge der Mehreinnahmen in Höhe von 400 Mill. DM in diesem Jahr von den erwarteten 810 Mill. auf rund 500 Mill. absinken, daß es aber (wie Dr. Wellhausen, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Bundesbahn kürzlich optimistisch erklärte) im nächsten Jahre aus eigener Kraft beseitigt werden kann, ist wohl gänzlich ausgeschlossen. Diese Auffassung vertrat am vergangenen Mittwoch auf einer Bundesbahnpressekonferenz in Frankfurt Staatsminister a. D. Dr. Hilpert, Mitglied des Vorstandes der DB, und er belegte seine Ansicht mit überzeugendem Zahlenmaterial, aus dem die Berechtigung zu einem „gedämpften“ Optimismus hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Bundesbahn deutlich zu erkennen war. Das günstige finanzielle Ergebnis dieses Jahres ist in erster Linie dem Anstieg des Güterverkehrs zu danken. Doch der Personenverkehr hat ebenfalls spürbar angezogen: In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden mit 1,3 Millionen rund 8 v. H. mehr Personen befördert, als in der Vergleichszeit des vergangenen Jahres. Die Güterwagengestellung, die in der Woche vom 23. bis 29. Oktober übrigens auf einen neuen Nachkriegshöchststand gekommen war, belief sich von Januar bis Oktober 1955 auf 15,54 Mill. Waggons. Das sind 1,12 Mill. oder 8 v. H. mehr als im gleichen Zeitraum von 1954.

Um diese Erfolgsbilanz erreichen zu können, bedurfte es bei der Bahn ungewöhnlicher Anstrengungen. Staatssekretär a. D. Prof. Dr.-Ing. Frohne, Vorsitzer des Bundesbahnvorstandes, erklärte dazu, daß diese Erfolge in dem überaus personalintesiven Bahnbetrieb nur durch die vorbildliche Pflichterfüllung aller Bediensteten möglich wurden. Und Dr. Hilpert ergänzte: Die Leistungssteigerungen konnten trotz des erheblichen Personalabbaues erzielt werden, der im Zuge der Rationalisierung angelaufen ist. Leider aber werden rund 70 v. H. des Rationalisierungseffekts durch Lohnerhöhungen wieder absorbiert.

Für das nächste Jahr hat die Bundesbahn erneut ein ausgedehntes Güterwagen-Bauprogramm vorbereitet. 15 000 Waggons sollen neu gebaut werden, 10 000 Wagen älterer Bauart will sie durch Umbauten eine größere Ladefläche und dadurch eine höhere Nutzlast geben. Damit entspricht sie den Wünschen der verladenden Wirtschaft nach größeren Waggons und auch nach Spezialwagei. Infolge des Kapitalmangels kommt die Bahn aber in der Frage der Sicherung oder gar Beseitigung der unverantwortlich vielen schienengleichen Wegübergänge nicht recht vorwärts. Würde man überall Über- oder Unterführungen bauen und damit Zusammenstöße grundsätzlich vermeiden, müßte die Bahn rund 1 Mrd. DM aufwenden. Woher soll diese Summe kommen? Als Notlösung sollen nun an den wichtigsten Wegübergängen 3000 Blinkanlagen errichtet werden. Allein dafür sind in den nächsten drei Jahren je 8 Mill. DM notwendig. Bis heute aber hat sich der Bundesfinanzminister zu diesem Projekt noch nicht geäußert.

Noch sehr lange dürfte bei der Bundesbahn die Kapitalfrage das Sorgenkind Nr. 1 bleiben. Überall fehlt es am Geld: zur Kriegsschädenbeseitigung und zur Rationalisierung. Nicht zuletzt auch für das Streckennetz, das laufend der Verkehrssteigerung angepaßt werden müßte. Leider aber ist in den letzten 20 Jahren auf diesem Gebiet so gut wie nichts geschehen. Aus eigenen Mitteln kann die Bahn wirklich nicht mehr leisten, als sie in den rückliegenden zehn Jahren mustergültig auf die Beine gestellt hat. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß die Bahn trotz aller Erfolge nach wie vor im Schatten der Konjunktur steht: Während unsere industrielle Gesamtproduktion heute fast doppelt so hoch ist wie 1950, stieg der Gütertransport der Bahn kaum um ein Fünftel!

Prof. Frohne stellte bei der Gelegenheit erneut die Forderung nach gleichen Startbedingungen mit den anderen Verkehrsträgern. Wenn die Bundesregierung sich endlich bereit finden würde, die Kosten für die Wiederherstellung der Anlagen und die Beseitigung der Kriegs- und Kriegsfolgeschäden zu übernehmen, könnte die Situation der Bundesbahn mit einem Schlage besser aussehen. Geschieht dies aber nicht, muß die Arbeit der Bundesbahnnotwendigerweise eine reine Flickschusterei werden, und man verurteilt sie, ein „Monopol der schlechten Risiken“ zu bleiben ...