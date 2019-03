Inhalt Seite 1 — Christliche Gewerkschaften Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von R. W. Leonhardt

Bei verdeckten, komplizierten Zusammenhängen empfahl ein juristischer Pragmatiker im alten Rom die Fragestellung cui bono – wer profitiert davon? Nachdem sich viele andere Fragestellungen als wenig aufschlußreich erwiesen haben – warum nicht auch einmal auf diese Weise versuchen, die Neugründung christlicher Gewerkschaften in das politische Zeitgeschehen einzuordnen: cui bona?

Da die "christliche" Gründung sich ja doch namentlich gegen marxistisch-atheistische Tendenzen im DGB richtet, darf man wohl vermuten, daß die Antwort auf jene Frage heißt "das Christentum" und seine Repräsentanten, die christlichen Kirchen. Die aber verhalten sich auf katholischer Seite allenfalls neutral, auf protestantischer Seite entschieden ablehnend.

Eine Zersplitterung der Einheitsgewerkschaft würde vielleicht verhindern, daß der Gewerkschaftsbund zu einem starken, wo nicht zum stärksten politischen Machtfaktor wird (eine Entwicklung, wie man sie zum Beispiel in England verfolgen kann) und müßte als solche vor allem den politischen Parteien zugute kommen. Also profitieren die Parteien? Aber in seltener Einmütigkeit haben die Gremien der CDU, FDP und SPD die Neubildung christlicher Gewerkschaften abgelehnt.

Sehen wir die Gewerkschaften mehr ihrem ursprünglichen Sinne gemäß als Verhandlungspartner an für Auseinandersetzungen der Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern, dann würde durch eine Schwächung des einen Verhandlungspartners womöglich die Stellung des anderen gestärkt. Die Unternehmer also wären die Profitierenden? Der Gedanke liegt so nahe, daß man schon von dunklen Quellen gemunkelt hat, aus denen der christlichen Gewerkschaftsbewegung geheime Unternehmergelder zuflössen. Der christliche Gewerkschaftspräsident Johannes Even erklärte mir jedoch: "Ich habe noch mit keinem Unternehmer über die Gründung gesprochen – geschweige denn finanzielle Mittel von einem Unternehmer bezogen." Es besteht auch nicht der geringste Grund, an diesen Worten zu zweifeln; denn auch die Unternehmer sind gegen die Neugründung. Daß schließlich der DGB dagegen ist, versteht sich von selbst.

Wenn aber alle, auf die es "ankommt", wenn die Träger der entscheidenden politischen Funktionen in Staat und Gesellschaft dagegen sind, dann bleiben als gewichtigste Fürsprecher doch nur die drei Bundestagsabgeordneten der CDU – Even, Voß und Winkelheide, die Gründer der neuen Gewerkschaftsbewegung – deren Unternehmen bei soviel einflußreichen Widersachern wenig Aussichten haben dürfte, am 30. Oktober nächsten Jahres einjähriges Jubiläum zu feiern? "So ist es" – sagen sachverständige Kommentatoren. Und sie können noch darauf hinweisen, daß die Neugründung nach dem Beschluß des Oberlandesgerichtes in Celle vorerst auch keine Aussichten hat, als Nachfolgeorganisation der alten christlichen Gewerkschaften anerkannt und vom DGB anteilsmäßig entschädigt zu werden; daß sie also in finanzielle Schwierigkeiten geraten muß, sobald die Unterstützung des Internationalen Bundes Christlicher Gewerkschaften aus Belgien, Frankreich und der Schweiz nicht mehr weiterläuft. Sie kann ja doch nicht unbefristet gewährt worden sein, wenn sie wohl auch nicht so kurz befristet ist, wie die Kommentatoren zunächst vermutet hatten.

Im Ketteler-Haus in Köln, wo Johannes Even als stellvertretender Vorsitzender der Katholischen Arbeiterbewegung residiert, und in der Hindenburgstraße in Essen, wo seit dem 26. November Die Neue Front als christliche Gewerkschaftszeitung erscheint, sieht man die eigene Lage sehr viel optimistischer. Sicher hatte man stärkere Unterstützung offizieller Kreise erhofft, sicher bedeutete es eine Enttäuschung, daß alle inzwischen zu Rang und Würden aufgestiegenen ehemaligen christlichen Gewerkschaftler (Ministerpräsident Arnold und die Bundesminister Kaiser, Storch, Blank unter anderen) sich von der Kampfansage der christlichen Arbeiterschaft an den DGB distanzierten. Andererseits glaubt man, in Arbeiterkreisen ein Echo gefunden zu haben, das zu großen Hoffnungen berechtigt.