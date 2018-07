Die Feder sträubt sich bei dem Gedanken, dem Leser nach all dem, was in den letzten zwei Jahren – auch an dieser Stelle – über das Trauerspiel der Finanzverfassung“ geschrieben worden ist, erneut zuzumuten, sich mit diesem Thema zu befassen. Wenn wir es trotzdem wagen, so allein wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Beschlusses, den der Bundesrat am vergangenen Freitag gefaßt hat.

Zum vierten Male hatte sich die Ländervertretung mit der Finanzverfassung zu beschäftigen, und zum vierten Male hat sie einem Entwurf ihre Zustimmung versagt. Nun soll sich der Vermittlungsausschuß zum dritten Male mit diesem Thema herumschlagen: erst wurde er von der Bundesregierung, dann vom Bundestag und nunmehr vom Bundesrat angerufen. Gewiß: Die verfassungsrechtliche Möglichkeit hierzu kann der Ländervertretung kaum bestritten werden. Aber abgesehen davon, daß sich die Väter des Grundgesetzes bei der Abfassung des Artikels 77 ganz gewiß nicht haben träumen lassen, daß in der gleichen Sache alle drei Anrufungsberechtigten nacheinander von ihrem Recht Gebrauch machen würden, wird der Vermittlungsausschuß – in der Fachliteratur als „eine besonders glückliche Neuerung im deutschen Verfassungsrecht“ bezeichnet – durch den Beschluß des Bundesrats in einer sehr bedenklichen Weise vor den Karren der Länderinteressen gespannt.

Was erstreben die Länder? Die Höhe der Ergänzungsabgabe soll im Grundgesetz auf 5 v. H. limitiert, der Bundesanteil auf 33 1/3 statt 35 v. H. festgesetzt und die Frist, innerhalb derer seine Revision möglich ist, von zwei auf drei Jahre ausgedehnt werden. Über die letzte Forderung braucht kein Wort verloren zu werden: Die Frage der Revisionsfrist ist derart untergeordneter Natur, daß sie offenbar nur aufgeworfen worden ist, um „etwas zum Nachgeben“ zu haben.

Was die Begrenzung der Ergänzungsabgabe im Grundgesetz angeht, so ist sehr zweifelhaft, ob eine derartige Selbstbeschränkung des Gesetzgebers verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist. Außerdem wäre es zumindest eigenartig, wenn eine Steuererhöhung – etwa auf 6 v. H. – einer verfassungsändernden Mehrheit bedürfe. Schließlich: Die Länder führen zur Verteidigung ihrer Auffassung ins Feld, sie müßten eine Oberlastung des Steuerzahlers verhindern und daher einen höheren Satz als 5 v. H. an ihre Zustimmung knüpfen. Aber dieser Trumpf sticht nicht! Auch bei nicht seiner Zustimmung bedürftigten Gesetzen ist nämlich der Bundesrat keineswegs aus dem Gesetzgebungsverfahren ausgeschaltet – ganz im Gegenteil! Er kann in diesem Falle gegen ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz Einspruch einlegen – und wenn er dies mit Zweidrittelmehrheit tut (und die müßte bei einem so schwerwiegenden Problem wie dem der Überlastung der Steuerzahler doch zu erreichen sein!), kann dieser Einspruch vom Bundestag nur mit der gleichen qualifizierten Mehrheit ausgeräumt werden. Glauben die Länder tatsächlich, die Parteien des Bundestages könnten es sich bei einem so begründeten Einspruch des Bundesrates leisten, leichtfertig – d. h. ohne Rücksicht auf den Steuerzahler – das Votum der Länder zu überstimmen?

Bliebe also nur noch die Höhe des Bundesanteils! Der Standpunkt der Länder, Schauer käme auch mit 33 1/3 v. H. aus, ist angesichts des die pessimistischen Schätzungen des Bundesfinanzministers weit übersteigenden Steueraufkommens zweifellos berechtigt. Wenn der Vermittlungsausschuß seiner Aufgabe gerecht wird, dürfte eine Einigung auf 34 v. H. zu erwarten stehen, die Länder hätten also bei einem Gesamtsteueraufkommen von 12,2 Mrd. DM in ihrer Gesamtheit ganze 122 Mill gewonnen. Wegen dieser doch gewiß lächerlichen Summe soll erneut das Zustandekommen der Finanzverfassung in Frage gestellt werden, denn der bereits zweimal verlängerte Endtermin (31. 12. 1955) kann nunmehr kaum eingehalten werden!

Der mangelnde „Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung“ ist oft beklagt worden, und wir meinen, durchaus zu Recht. Wir sind ferner der Auffassung, daß der derzeitige Vorschlag zur Neugestaltung der Finanzverfassung alles andere als ein großer Wurf ist. Nachdem man sich aber einmal entschlossen hat, diese Neugestaltung nicht auf vier Jahre oder noch länger hinauszuschieben, sollte man ihre Durchführung nicht an wenigen Millionen DM schetern lassen.

„Das politische Spannungsverhältnis, in dem die Kräfte eines föderativen Staatsverbandes zueinander stehen, findet in der Verteilung der Finanzgewalt seinen sichtbarsten Ausdruck“ – so steht es in der Begründung der Regierungsvorlage zur Finanzreform zu lesen. Dieses Spannungsverhältnis zwingt zu einer Kompromißlösung. Der Bundestag hat seine Bereitschaft hierzu zu erkennen gegeben – etwa dadurch, daß er auf den von ihm geforderten und durchaus sinnvollen Übergang der sogenannten kleinen Steuern auf den Bund verzichtet hat. Die Länder dagegen scheinen nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ vorgehen zu wollen. R. K.