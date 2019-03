Alexander Lernet-Holenia: Das Finanzamt. Paul Zsolnay Verlag, Hamburg, Wien, 158 S., 5,80 DM.

Was macht der Leiter eines Straf-Finanzamtes, wenn er entdeckt, daß sein ärgster Feind, der Ex- und Importeur Ortlieb, Steuersünder und Rebell wider den Staat, seine Tochter liebt und auch heiraten will? Nun, Hofrat Attenöder glaubt das Problem lösen zu können, indem er Janotta, dem Bräutigam seiner anderen Tochter und zugleich sein engster Mitarbeiter, erst dann die Erlaubnis zum Heiraten gibt, wenn der Ortliebs Steuerschuld eingetrieben hat, Janotta, in seiner Not, läßt den Schwiegervater in spe geisteskrank erklären, worauf die ganze Familie ins Ministerium in die Hauptstadt beordert wird. Zu diesem Treffen kommt auch Ortlieb, umgeben von Industriekapitänen, den Vertretern der Staatsbürger, die an Macht den Finanzämtern gleichstehen. Es kommt zum Austausch geistreicher Sätze über Steuern, das Recht bzw. Unrecht der Staatsbürokratien. Es kommt aber auch zur Lösung aller Probleme, indem der Steuersünder freiwillig seine Schuld begleicht. Dieser kleinen Satire fehlt leider eine tiefere Kenntnis um finanz- und wirtschaftspolitische Zusammenhänge und Spielregeln. Sie bleibt daher in manchem unzutreffend und notwendig einseitig. schö