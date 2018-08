l. w., Bamberg

Während Bonn, Frankfurt, Kiel, Stuttgart und München mit ihren Polizeiskandalen die Schlagzeilen der Tagespresse speisen, rückt nun auch Bamberg in das Licht der Öffentlichkeit. Auch hier kann man sich eines handfesten Polizeiskandals rühmen. Es geht um den vor kurzer Zeit pensionierten Polizeichef Oberamtmann Karl Köster, der durch seine im Dienst begangenen Delikte die örtliche Staatsanwaltschaft in Atem hält.

Köster, der nach dem Krieg im besten Einvernehmen mit den Besatzungstruppen seiner Jagdleidenschaft im Dienstwagen frönnen konnte, wird heute von nicht endenwollenden Vorwürfen gejagt. Schon lange sprach man über die Selbstherrlichkeit dieses kurz vor Kriegsende nach Bamberg versetzten ehemaligen Luftschutzwartes, der es in all den Dienstjahren verstanden hatte, seinem Oberbürgermeister Sand in die Augen zu streuen. Man kritisierte schon lange die oft „kuriosen“ Dienstanweisungen dieses Ordnungshüters, der aber, dennoch, natürlich aus Gesundheitsgründen, vor nicht allzu langer Zeit Pensionär zu Lasten der Bamberger Steuerzahler wurde. Deswegen erscheint es etwas merkwürdig, daß die Bamberger Stadtväter heute „plötzliche Verwunderung“ an den Tag legen.

Man wußte doch, daß der Polizeiwagen mit Karl Köster im Fond, einen Motorradfahrer über den Haufen gefahren hatte; denn immerhin kam der Polizeiwagen nicht ganz unbeschädigt bei diesem Duell davon. Natürlich war auch die strafrechtliche Verfolgung des Polizeichefs peinlich, und was lag näher, als die Akte einfach „ad acta“ zu legen.

„Ich habe immer Oberbürgermeister Weegmann verständigt“, erklärt heute der pensionierte Chef der Bamberger Stadtpolizei. Im selben Atemzug gibt er zu, daß er auch in vielen anderen Fällen die Anzeigen unter hohen Aktenstößen vergraben hatte. Dieses fortlaufende Aktenbegräbnis aber... „haben mir die Staatsanwälte, darunter sogar der jetzige Ministerialrat im Bundesjustizministerium Dr. Winners, immer nahegelegt „... legen Sie nicht so viele Anzeigen vor, und erledigen Sie die geeigneten Fälle selber“,... soll die Anweisung der Staatsanwaltschaft gelautet haben, auf die sich Köster jetzt beruft, denn wirklich erledigte er viele Fälle auf seine Art.

Da weiß der Polizeichef, daß eine übelbeleumdete Frau in Gegenwart ihrer 11jährigen Tochter ihrem Gewerbe mit amerikanischen Soldaten nachgeht, ohne daß der Hüter der Ordnung einschreitet. Als nun dort bei einer Wohnungskontrolle so ein Soldat mit dem kleinen Töchterchen im Bett angetroffen wird, greift Karl Köster „energisch“ durch. Er schickt der Mutter eine Vorladung. Aber Frauen haben auf den Stadtpolizeichef von Bamberg schon immer einen nachhaltigen Eindruck gemacht, was besonders die Bamberger Bürgerinnen bezeugen können, die ihren angetrunkenen Polizeichef nachts in Wirtshäusern angetroffen haben. Und so erscheint es keinesfalls merkwürdig, daß eine Anzeige gegen die moralisch verkommene Mutter buchstäblich unter das Sofa fiel. Karl Köster urteilte nach seinen Gesetzen.