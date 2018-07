Inhalt Seite 1 — Das Wichtigste der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankreich ohne Regierung und ohne Parlament: Faure ist gestürzt, nachdem ihm die Kammer mit 318 gegen 218 Stimmen das Mißtrauen ausgesprochen hatte. Gegen heftigen Protest seiner eigenen Radikal-Sozialen Partei löste er die Kammer auf und teilte mit, daß am 2. Januar Neuwahlen stattfinden werden. Mendès-France, sein Rivale und Parteigenosse beantragte den Ausschluß Faures aus der Partei. Faure paßt der frühe Wahltermin gut ins Konzept, weil er hofft, daß Mendès-France keine Zeit hat, die von ihm angestrebte „nicht-kommunistische Linke“ zu bilden, mit deren Hilfe er von neuem an die Macht zu kommen hofft. Bei den Wahlen am 2. Januar muß es sich zeigen, ob Faures Überrumpelungsmanöver gelingt oder ob Mendès-France schon jetzt genügend Anhänger besitzt, um die Wahl zu einem Erfolg für sich und seine Ideen zu machen.

Es geht um Berlin: Zwei Schläge hat Moskau im Verein mit Pankow gegen das freie Berlin geführt: die Erklärung des sowjetischen Stadtkommandanten Dibrowa, Ostberlin sei die Hauptstadt der sowjetzonalen Regierung und Pankows Anspruch auf die Kontrolle der Wasserwege zwischen Westdeutschland und Westberlin. Pankow will durch Drohung mit einer Blockade der Wasserstraßen die Bundesbehörden – möglichst auf Ministerebene – an den Verhandlungstisch zwingen. „Entweder Anerkennung unserer staatlichen Souveränität oder Abschnürung der Kohle- und Getreidezufuhren nach Berlin“ ist seine neueste Devise. Die Westmächte protestierten und erklärten, daß sie „so lange in Berlin bleiben, bis Deutschland wiedervereinigt ist“, USA-Botschafter Conant besuchte persönlich die, wie er sie nanne, „tapfere und wichtige Stadt“ und erklärte, daß er „keine neue Blockade Berlin“ erwarte. Die Behauptung Dibrowas, Ostberlin sei kein besetzter Sektor mehr, bezeichnete er als „völlig unvereinbar“ mit dem Viermächtestatut. Das SED-Blatt „Neues Deutschland“ nennt das Viermächtestatut einen „Fetzen Papier und Westberlin einen „gfligen Wurmfortsatz des Bonner Staats“.

Wie immer man die Lage beurteilt, zuversichtlich oder besorgt, fest steht: Berlin ist wieder mal Mittelpunkt des zu früh beerdigten Kalten Krieges.

UNO-Ärger: „Die Mongolische Volksrepublik oder nichts“, ist Moskaus Standpunkt in der Frage der Zulassung von 18 neuen UNO-Mitgliedern. „Gerne alle die anderen, aber nicht die Morgolen“, erklären die Nationalchinesen. Die Verärgerung bei den UNO-Ländern, die schon bestimmt mit der Aufnahme aller 18 Kandidaten (darunter Japan, Italien, Spanien, Österreich, Portugal und Irland) gerechnet hatten, ist groß. Sie richtet sich aber weniger gegen die Sowjets, an deren Erpressermethoden in solchen und ähnlichen Fällen man sich im Laufe der Jahre gewöhnt hat, sondern gegen Tschiangkaischek. Es rächt sich einmal wieder, daß die Aufnahme neuer Mitglieder überhaupt dem Sicherheitsrat, in dem es ein Vetorecht gibt, überlassen wurde und nicht der Generalversammlung. Alle Versuche, diese Bestimmung des UNO-Statuts, zu ändern, scheiterten bisher am Einspruch der Sowjetunion.

