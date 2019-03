Adenauers Bild rutschte

s. n., Uelzen

Fünfhundert Delegierte hörten am Sonntag im Uelzener Schützenhaus den Vorsitzenden des CDU-Landesausschusses für Vertriebene, Ernst Kuntscher, Stade (M. d. B.), der über die Arbeit der CDU für die Heimatvertriebenen sprach. Abschließend verglich Kuntscher die CDU "einem großen, mächtigen Adler, der über Deutschland schwebt und zu wachen habe, daß Deutschland die Freiheit erhalten bleibt". Der Adler habe zwei Flügel, einen linken und einen rechten, sagte wörtlich der Redner, von denen keiner beschnitten werden dürfe, weil der Adler sonst aus dem Gleichgewicht käme.

In diesem Augenblick verlor der (Papp-) Adler, der mit Reißzwecken an das Rednerpult befestigt war, sein Gleichgewicht; der linke Flügel senkte sich, der Adler hing nur noch am rechten Flügel. 500 Delegierte sahen es konsterniert. Einer von ihnen befleißigte sich eiligst, den Adler wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Er verlor erneut sein Gleichgewicht, als Bundesminister Kraft anschließend zur Rechtfertigung seiner BHE-Gründung erklärte, die CDU sei damals vielen Flüchtlingen noch recht schwarz und nicht so blutend weiß erschienen, und habe daher auf sie noch nicht die Anziehungskraft ausgeübt wie heute.

Aber nicht nur der Adler ließ erneut seinen linken Flügel hängen, auch Dr. Adenauer, der links vom Rednerpult an der Wand hing, verlor bei Krafts Worten seinen Halt, und nur hilfreiche Hände konnten verhindern, daß das Bild ganz abrutschte. Ein erlösendes Lachen ging durch den Saal.