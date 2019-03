Anläßlich der Jahresversammlung der Industriellen Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalens e. V. fand in Düsseldorf eine Kundgebung unter dem Motto statt: "Der Jugend dienen." Damit es nicht etwa nur bei Wort und Phrase bleibe, beschloß die nordrheinwestfälische Industrie, mit neuen Tatbeständen aufzuwarten. Sie gründete eine Stiftung für die Jugend, kapitalisierte sie mit der ersten halben Million D-Mark und gab der Stiftung den Zweck, den jugendlichen Nachwuchs weiterzubilden.

Die Stiftung soll dazu beitragen, begabte Jugendliche durch Beihilfen und Stipendien in ihrer Berufsausbildung fördern, d. h. sowohl schulischen ihrem Beruf weiterzubilden als auch ihnen die Möglichkeit zu geben, in anderen Betrieben Lebenserfahrungen zu sammeln. Es ist also durchaus an den Austausch von Betrieb zu Betrieb, ja von Land zu Land gedacht. Wer etwa im Großmaschinenbau bei der DEMAG in Duisburg arbeitet und begabt ist, soll auch einmal während seiner Ausbildungszeit seine Nase bei der Stülcken-Werft in Hamburg hineinstecken – ein konstruiertes Beispiel, um die Absicht zu verdeutlichen.

Anläßlich der Jahresversammlung wurde der Jahresbericht vorgelegt. In ihm wird erneut der Wunsch einer vernünftigen Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ausgesprochen. Auch hier stehen die Ausführungen unter dem Motto, das der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Dr. Paulssen, wiederholt in jüngster Zeit mit den Worten formuliert hatte: Nein sagen bei Lohnüberforderungen ist manchmal der Ausdruck der größeren sozialen Verantwortung. Die deutsche Bevölkerung besteht nicht nur aus Industriearbeiterschaft, sondern auch aus 48 Millionen Rentenempfängern, deren Lebensstandard nur durch Preisstabilität gehalten und durch Preissenkung verbessert werden kann. Rlt.