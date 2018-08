Seit vielen Monaten führten die „Mittelstandsabgeordneten“ der Bonner CDU/CSU-Fraktion, tatkräftig sekundiert von der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, einen zähen, in der Öffentlichkeit kaum vermerkten Kleinkrieg gegen Prof. Erhards schroffe Ablehnung jeder Art von Berufsordnung für den Einzelhandel. Dieser Kleinkrieg endete nun mit einer Niederlage des Bundeswirtschaftsministers, der dem von der CDU/CSU eingebrachten Entwurf eines „Gesetzes über die Berufsausübung im Handel“ zustimmen mußte. Einhard erklärte sich freilich mit diesem Entwurf erst einverstanden, nachdem im Fraktionsvorstand seiner Partei eine Aussprache vorangegangen war.

Man kann nur vermuten, was dem Bundeswirtschaftsminister und Berufsordnungsgegner Erhard dort von der politischen Parteiprominenz gesagt worden ist. Vermutlich etwa folgendes: Den gewerblichen Mittelstand, also auch den Handel, wird man bei der nächsten Bundestagswahl um so leichter gewinnen können, je nachdrücklicher man auf bloße Gesten oder rhetorische Hinweise in Richtung auf künftige Gesetzesplanungen zugunsten einer konkretisierten und sich in fertigen Gesetzen erweisenden „mittelstandspolitischen“ Aktivität verzichtet. Es ist kaum anzunehmen, daß sich die politischen Führer der größten Regierungspartei an die Mahnung ihres Parlamentskollegen Prof. Franz Böhm erinnert haben, der in Bad Godesberg vor der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft gesagt, hatte: Eine Politik des Mittelstandes, die sich darauf konzentriert, eine Auflösung fremder Machtstellungen anzustreben, liege mehr im Interesse des Mittelstandes als eine Teilnahme am Aufbau eigener Machtstellungen und Privilegien.

Der Einzelhandel wird erklären und behaupten können, daß das, was seine siegreichen Abgeordneten als Trophäe ihres langwierigen politischen Kleinkrieges nun als Entwurf für ein Berufsausübungsgesetz im Parlament einbringen, nicht als marktwirtschaftsfremde Machtstellung angesehen werden könne, sondern vielmehr der Marktwirtschaft dienlich sei, weil die Voraussetzungen für eine einzelhändlerische Berufsausübung (kaufmännische Sachkunde, persönliche Zuverlässigkeit und bei besonders „gefährlichen“ Branchen bestimmte engere Bestimmungen) endlich den „Wettbewerb unter Kaufleuten“, also einen von drohenden Unlauterkeitsstörungen freien Wettbewerb sicherstelle. Und im übrigen – so könnte der Einzelhandel sagen – würden ja nur die Voraussetzungen zur Ausübung eines freigewählten Berufes gesetzlich festgelegt. Wenn schon das alte Einzelhandelsschutzgesetz (freilich der ursprünglichen Bedürfnisprüfung entledigt) nicht mit dem Grundgesetz in Widerspruch stehe, wie erst kürzlich vom Bundesverwaltungsgericht in Berlin festgestellt worden sei, dann könnte das bescheidenere Berufsausübungsgesetz erst recht nicht den Zorn der Verfassungshüter erregen. Das neue Gesetz sei, so könnte der Einzelhandel weiter sagen, mehr zur Rechtsvereinheitlichung denn zur völlig neuen Kodifizierung gedacht.

Sei es wie es sei: Bei der allgemeinen mittelstandspolitischen Aktivität und der unter den Bonner Parteien ausgebrochenen Mittelstandskonkurrenz wird der Einzelhandel zu seinem Gesetz kommen. Er ist zwar nicht ganz glücklich damit, daß „sein“ Gesetz auch für den Großhandel gelten soll. Dies mag bereits die berechtigte Furcht vor einem Rattenschwanz ähnlicher, nach der Handwerksordnung nun zum zweitenmal präjudizierter westdeutscher Gesetzesordnungen erkennen lassen. Martin Dürbaum