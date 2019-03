Aus einer kanadischen Stadt trat im Juli letzten Jahres das zweite Buch des russischen Emigranten Igor Gusenko einen raschen Siegeszug an. Es kletterte in wenigen Wochen an die Spitze der amerikanischen Bestsellerliste und hielt sich dort lange; die Auflage in englischer Sprache überstieg hunderttausend Exemplare; Hollywood erwarb die Filmrechte. Manche Kritiker stellten Gusenkos Werk auf eine Ebene mit Tolstoj und Dostojewskij. Der Roman ist jetzt in deutscher Sprache erschienen:

Igor Gusenko: Der Sturz des Titanen; Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt 1955, 531 Seiten, 16,80 DM.

Hinter dem Namen des Autors verbirgt sich das zwiespältige Schicksal des Emigranten. Gusenko, damals Chiffrierbeamter der sowjetischen Botschaft in Ottawa, bat im September 1945 die kanadischen Behörden um Asyl. Er brachte ihnen eine Reihe von Geheimdokumenten, die in der Folge zur Entlarvung der wichtigsten Atomspione beitragen sollten. Man begegnete ihm zunächst ungläubig, und es dauerte lange, bis Gusenko den Frieden und die Vergessenheit des Asyls in einer mittleren kanadischen Stadt fand. Der Frieden dieses Asyls erschien zweifelhaft, denn Gusenko fürchtete die Rache der Sowjets. Er legte sich einen falschen Namen zu und verbarg sein früheres Leben vor der neuen Umwelt. Wenn er gezwungen ist, unter seinem echten Namen aufzutreten, trägt er eine weiße Maske. Die Vergessenheit des Exils suchte Gusenko nicht. Er veröffentlichte 1948 einen Bericht "This was my Choice" und begann an jenem im vorigen Jahr erschienenen Roman zu arbeiten.

Obwohl Gusenko ausdrücklich von einem Roman spricht, ist das Buch eine breit angelegte Schilderung des Lebens in Sowjetrußland in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre. Die Handlung rankt sich um den Schriftsteller Michail Gorin, der viele Züge Maxim Gorkis trägt. Wie Gorki kehrt Gorin auf den Wunsch Stalins aus Italien, wo er in einem freiwilligen Exil lebte, nach Sowjetrußland zurück. Gorki wurde ein Palais in der Nähe Moskaus zugewiesen. Der Gorin des Romans lebt in einem Schloß bei Rostow. Der Tod Gorkis wurde nie ganz aufgeklärt. Stalin beschuldigte während der Prozesse von 1938 den ehemaligen GPU-Chef Jagoda, er habe Gorki und dessen Sohn liquidieren lassen. Sicherlich ist die Lesart eines Mordes nicht unwahrscheinlich, denn Gorki widersetzte sich zunehmend den Härten und Grausamkeiten des Regimes.

Gusenko läßt seinen Gorin ermorden. Die Person des Mörders wird zur zweiten Hauptfigur des Buches. Fjodor Nowikow, der junge Historiker, der Gorin erschlägt, ist das Symbol des skrupellosen Intellektuellen, der die Zuckungen der Parteilinie im voraus wittert und sich ihnen willig fügt. Auch ihn beherrscht die Angst, die Gunst des Diktators zu verlieren und abzusinken in die Not seiner Landsleute, die sehr anschaulich und im allgemeinen – vergleicht man die vorliegenden Zeugnisse – treffend beschrieben wird. Gusenko läßt das Buch mit einer optimistischen Note enden. Er zeigt, daß Nowikows Erfolg nur scheinbar ist, weil er mit dem Verlust der Liebe und der Aufgabe jeder persönlichen Bindung erkauft wurde und damit ein unmenschliches Klima schafft. Dieser Gedanke weist ebenso über die zeitlichen Grenzen des Stoffes hinaus, wie etwa die Frage nach den Grenzen der Gewalt vor der inneren Freiheit einer Persönlichkeit wie Gorin oder der Versuche die Beziehungen zwischen Individuum und Staat zu klären.

Gusenko hat als -literarisches Vorbild seiner Arbeit Tolstojs "Krieg und Frieden" genannt. Sicher ist es ihm nicht gelungen, dieses Vorbild zu erreichen, doch ist "Der Sturz des Titanen" nicht nur wegen des Umfanges ein sehr gewichtiges Buch. Vielleicht liegt seine Überzeugungskraft vor allem in der breit dahinfließenden Darstellung, die den Leser geneigt macht, die stilistischen Mängel zu übersehen. Die nach dem russischen Original erfolgte Übersetzung von I. M. Schule ist ausgezeichnet, doch hätte man vielleicht gut daran getan, dem Beispiel des englischen Übersetzers Black folgend einige der vielleicht im Russischen durchaus geläufigen Bilder freier in die deutsche Sprache in übertragen und ihnen damit das oft Pathetische und manchmal Geschraubte zu nehmen.

Selbst wenn man diese kritischen Abstriche addiert, bleibt ein Buch übrig, in dem ein Russe ein so eindringliches und von einer so großen Fülle von Personen belebtes Bild seiner Heimat entwirrt, wie wir es seit den russischen Klassikern nicht mehr gewohnt sind. Die Kanadier wahren nicht schlecht beraten, als sie Gusenko im Mai dieses Jahres den höchsten Literaturpreis ihres Landes verliehen.

Karl H. Plesse