Aus der Schule des Verfassungsschutzes geplaudert/ Von Heinrich David

Vor dem Sechsten Strafsenat des Bundes-Gerichtshofeszu Karlsruhe hatte sich in diesen Tagen der frühere Pressereferent des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, der 40jährige Dr. Horst Krüger, wegen Landesverrats zu verantworten. Zu diesem Vorwurf, der nach der von Krüger eingestandenen Weitergabe von Nachrichten an Herrn Thiele von der östlich finanzierten "Sozialistischen Aktion", und an Herrn Nehring vom SSD in Erfurt, durchaus berechtigt schien, sagte der ehemalige Verfassungsschützer: "Ich hatte immer den Eindruck, daß alle mit mir in Wiesbaden tätigen Angestellten des Landesamtes überhaupt keine Ahnung hatten, was man sich unter Hoch- und Landesverrat vorzustellen habe und wogegen sie die Verfassung überhaupt schützen sollten." Und das darf man dem Angeklagten unbedingt glauben.

Er gefiel Dr. John nicht

Krüger war bis 1933 ein begeistertes Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend gewesen; in der HJ brachte er es bis zum Bannführer, fiel aber durch homosexuelle Neigungen, die ihm eine Geldstrafe einbrachten, unangenehm auf. 1946 trat er der SPD bei und stritt sich in Bayern als Journalist mit der CSU und dem bischöflichen Ordinariat in Würzburg herum. Obwohl er bei dieser Fehde etwas zu weit ging und sich eine rechtskräftige Verurteilung zuzog, verlor er doch nicht die Gunst seiner Parteigenossen, die ihn besonders Ende 1951 bei seinen Bewerbungen um eine Stellung beim Verfassungsschutz unterstützten. Zunächst stellte er sich beim Bundesamt in Köln vor; aber Dr. John und seinen Mitarbeitern gefiel er nicht. Er selbst sagt: ich hatte nicht das richtige Parteibuch. Ein solcher Mangel stand jedenfalls seiner Anstellung beim hessischen Landesamt für Verfassungsschutz am 23. Januar 1952 nicht entgegen.

"Das Pressereferat", sagt Dr. Krüger, "brachte mir monatlich 700 Mark und sozusagen keine Arbeit." Da nämlich Mitteilungen an die Presse nicht gegeben wurden, und die Zeitungen auch nichts über das Amt zu schreiben wußten, empfand sich der neue Pressereferent als überflüssig. Da er aber den Eindruck hatte, "das Amt sei lediglich ein Machtinstrument politischer Funktionäre, um sich gegenseitig abzuschießen", griff er "in das Machtspiel ein, um irgend etwas zu tun zu haben".

Finstere Methoden

Von dem Bestreben, Parteifreunde "abzuschießen", hat sich anscheinend besonders der damalige Chef des Angeklagten, der inzwischen krankheitshalber in den Ruhestand versetzte Oberregierungsrat Paul Schmidt, leiten lassen. Sein Gegenspieler war der stellvertretende Innenminister, Ministerialdirektor Dr. Hans Schuster, dessen Aufsicht das hessische Verfassungsschutzamt unterstand. Ihn, der sich erst spät von der sächsischen SED abgesetzt und die Freiheit gewählt hatte, verdächtigte Krüger sowjetzonaler Verbindungen. An der Entlarvung Schusters versuchte man insbesondere die beiden SPD-Bundesvorstandsmitglieder Orloff und Heine zu beteiligen. Ihnen wurden damals alle wesentlichen Arbeitsergebnisse des Verfassungsschutzamtes brieflich mitgeteilt. Das Amt leistete damit einen wesentlichen Beitrag zur Unterrichtung des SPD-Vorstandes über die Machenschaften seiner Gegner.