Der Kettenhund rührt sich nicht, er hebt den Kopf nicht von den Pfoten, während er mit den Augen verfolgt, wie die Besucherin sich dem Bauernhause nähert. Ein Schwarm Tauben fliegt auf und erfüllt den Hof mit dem knatternden Gelächter von Flügelschlägen. An der geschnitzten Tür zögert die Gestalt einen Augenblick und wendet sich um. Es ist eine Nonne. Ihre große weiße Haube schwebt auf. dem prallgestopften Stoffberg von schwarzer Unfarbe wie ein von Kindern gefaltetes Papierschiff. Das Gesicht mit den dicken Wangen ist glatt und gelblich, wie eine geschälte Mandel, nichts verrät sein Alter. Der vordere Bug des gestärkten Schleiers verbirgt ihren Blick. Man könnte sie für ein Wesen aus einer anderen Welt halten, für einen Engel, vielleicht für den Tod selbst, der das Bauernhaus betreten will. Aber der Tod ist schon dagewesen. Jenseits der Schwelle, im breiten fliesenbelegten Gang, in dem es nach Milch, Dung und Tannengrün riecht, knarren die Stiefel auf den frischgescheuerten Dielen. Der Bauer kommt ihr entgegen, unbeholfen, den Hut in der Hand. Er führt die Nonne in die große Schlafstube, in der das tote Kind aufgebahrt liegt. Hier, im bitterlichen Duft der Chrysanthemen, herrscht eine seitsame Windstille. Die Vorhänge sind zugezogen, Manchmal knistert einer der Kerzen und redet sich höher auf. Das Kind ist umgeben von schneeweißen Decken mit breiten, tortenpapierähnlichen Klöppelrändern, die scharfen Schrankfalten darin sind noch deutlich zu sehen. Der Bauer legt seinen Hut auf die Fensterbank, stellt die schweren Hände aufrecht gegeneinander und meint halblaut, daß es für das Kind So das beste sei. Schon überhaupt heutzutage, wo das Leben so ist, wie es ist, sagt er. Die Nonne zeigt durch nichts, daß sie ihn gehört hat. Sie nimmt das Buchsbaumzweiglein und verspritzt Weihwasser auf die kleinen mageren Beine unter dem Leintuch. Ihre Bewegungen sind von wunderbarer Leichtigkeit und Zuversicht, der Rosenkranz an ihrem unförmigen Leibe blitzt im Kerzenschimmer auf.

Die junge Frau ist im oberen Stock, zu ihr muß man die steile Stiege hinabsteigen. Fremd und verloren, als habe sie sich vor einer Überschwemmung hierher gerettet, sitzt sie in der kalten Stube auf einem altmodischen Sofa, den Arm auf die Seitenlehne gelegt und starrt auf die hellblaue Gipsmadonna unter dem Glassturz. Sie hat kaum noch Tränen, so müde ist sie von den durchwachten Nächten und dem lauten Weinen, das nun verstummt ist. Im gepolsterten Händedruck der Klosterfrau, bei der sie einst das Alphabet, den Kreuzstich und die Heiligenlegenden gelernt hat, empfängt sie den Trost der Welt ihrer Kindheit. Erst später kamen dann die Jahre mit den schweren Heuernten und den schweren Geburten.

Die Nonne geht die Treppe hinunter, die unter ihren Tritten bebt, und blickt noch in die Küche. Die dort das Reisig bricht, um Feuer zu machen, ist eine Verwandte, die schon seit langem im Hause ist, und die der Bauer seinerzeit zu heiraten vergessen hat. Die Nonne, die in der Türöffnung erscheint, ein Sinnbild des ersehnten Friedens, der Resignation, eine Mahnung an ein verfehltes Leben, rührt etwas in ihr auf, das sie nicht benennen kann. Die Hände, die sich haben zum Gebet falten wollen, greifen höher und legen sich vor die Augen. Die ganze Gestalt in der dunklen Schürze sinkt ein wenig in sich zusammen, als sei nun eine Last zu schwer geworden. Der Schmerz krümmt sie, wie steiniger Boden eine Wurzel. Indessen die Besucherin hinübergeht und einen letzten Blick auf das Kind wirft, gewiß, es dereinst in der Schar der Engel wiederzufinden, kniet die arme Verwandte vor dem Herd nieder, und ihre Tränen fallen in den Eimer, in dem sich die Asche plustert wie das warme Fell einer Katze.

Als die Nonne das Bauernhaus verläßt und die Haustür hallend hinter ihr ins Schloß fällt, ist es draußen schon dunkel. Der Schreiner, der den Sarg gebracht hat, schiebt seinen Karren heimwärts. Das Holz knarrt, ächzt und trommelt eine unbegreifliche Melodie. Die schwarzglänzende Straße ist ein dunkler Strom, auf dem das goldene Laub langsam herangeschwommen kommt. Vorne am Wagen schwankt eine Laterne. Der Strahl holt die Nonne ein, die einige Schritte voraus ist. Ihr Schleier gleitet durch die feuchte Herbstnacht wie ein Schiff, das heimsegelt.