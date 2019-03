Jede Mark, die zur Notenbank geht, verschwindet aus dem Geldkreislauf. Soll sie wieder in ihn zurückkehren, dann muß sie von der Notenbank neu geschaffen werden. Im ersten Fall wird ein deflationärer, im zweiten ein inflationärer Effekt erzielt. Beides kann gefährlich sein. Deshalb ist hier das Maß alles.

Nun verfügt der Bund über ein Notenbankguthaben in Höhe von 5,5 Mrd. DM. Rechtlich gesehen, kann er über diesen Betrag jederzeit verfügen. Die Bank deutscher Länder muß auf Anforderung zahlen und Geld hierfür in entsprechender Höhe schöpfen. Es besteht heute kein Zweifel mehr darüber, daß dies für die Währung recht gefährlich werden kann. Kassenreserven der öffentlichen Hand in solcher Höhe hat es bisher noch niemals gegeben. Es ist allerdings auch bisher noch nicht vorgekommen, daß ein Finanzminister große Reserven dadurch ansammelte, das er mehr Steuern einhob, als er für den Ausgleich seines Haushaltes brauchte.

Die Experten des Bundesfinanzministers sagen hierzu, daß dies auch bei uns nicht der Fall sei. Über die Kassenreserven sei bereits verfügt worden. Die Ausgaben erfolgten nur nicht in diesem, sondern in einem späteren Haushaltsjahr. Hier aber liegt der Fehler. Er reicht mit seinen Wurzeln bis in das Besatzungsrecht und in die Pariser Verträge. Sie gestehen den Alliierten das Recht zu, Haushaltspositionen von einem Jahr in das andere zu übertragen. Das aber hätte die Bundesrepublik nicht zugestehen dürfen. Diese Kritik ist aber erst nachträglich möglich; denn damals, als die Entscheidung fiel, kannte noch niemand recht die Größenordnungen, die hier im Spiele stehen, und vor allem erkannte auch niemand so recht, daß einem Horten von Liquidität im Zentralbanksystem sehr enge Grenzen gesetzt sind. Lange Zeit hat man überdies nicht gemerkt, daß von dem Stillegen großer Summen in der Notenbank, so wie das geschehen ist, restriktive Momente ausgehen. Sie wurden nämlich lange Zeit durch die expansiven Wirkungen, die von der Zahlungsbilanzseite her erfolgten, kompensiert. Erst jetzt, wo dies nur noch in einem ganz schwächen Maße der Fall ist, zeigt es sich, daß die Stillegung von Geldern der öffentlichen Hand – es wurden seit dem 1. September fast 2 Mrd. DM dem Kreislauf entzogen – die Liquidität der Wirtschaft in einem hohen Maße einschränkt. Wenn das Geld wieder zurückfließt, muß es andererseits zu einer enormen Verflüssigung kommen, der die Kreditpolitik nur mit sehr eingreifenden Maßnahmen entgegenwirken kann.

Nun ist nicht zu bestreiten, daß ein Finanzminister heute in einem gewissen Umfang über das laufende Haushaltsjahr hinweg disponieren muß. Möglicherweise kann er die Einnahme, die er heute erzielt, erst später ausgeben. Es geht aber nicht an, derartige Verschiebungen im Bereiche des Geldes vorzunehmen, da dies wie gesagt schwere währungspolitische Konsequenzen nach sich zieht, sobald gewisse Größenordnungen überschritten werden. Der Ausgleich muß vielmehr beim Staatsvermögen erfolgen, das anderen Gesetzen unterliegt als das Geld. Was liegt daher näher, als daß der Finanzminister alle Kassenreserven, die den währungspolitischen neuralgischen Punkt überschritten haben, dazu verwendet, um Schulden zu tilgen.

Hierfür sind auch ausreichende Möglichkeiten gegeben. Westdeutschland ist eine große Auslandsschuld aufgebürdet. Zeitweise war sie so bedeutend, daß sie der Wiedereingliederung unserer Wirtschaft in die Weltwirtschaft im Wege stand. Es kam deshalb zur Londoner Konferenz. Sie hatte den Zweck, die bestehende Schuld zu konsolidieren. Damit sollte vor allem die deutsche Kreditfähigkeit wieder hergestellt werden, und zwar unabhängig davon, ob der Kredit des Auslandes in Anspruch genommen werden mußte oder nicht. Was zur Bereinigung des Auslandsschuldenkomplexes getan werden konnte, ist in London erfolgt. Der nächste Schritt aber, unsere Schuldverschreibungen an den ausländischen Börsen zu pflegen‚ wurde nicht getan, wie ein Blick auf die Kurszettel des Auslandes zeigt. Die 5%ige englische Tranche der Dawes-Anleihe notiert heute in London mit etwa 78 v. H. Eine 5%ige finnische Anleihe dagegen wird mit 99 v. H., eine 3 1/2 %ige dänische Anleihe mit 91 v. H. bewertet. In der Schweiz sehen die Dinge nicht anders aus. Dort wird die schweizerische Tranche der Dawes-Anleihe mit 91 v. H. notiert. Eine 4%ige australische Staatsanleihe aber erreicht 103 v. H. und eine 4°/oige niederländische Anleihe 104 v. H.

Es wird niemand behaupten wollen, daß die mit großen Währungsreserven ausgerüstete und ständige Kassenüberschüsse im öffentlichen Haushalt erzielende Bundesrepublik weniger Vertrauen beim internationalen Finanzpublikum genießt, als eines der anderen Schuldnerländer. Der Unterschied liegt allein darin, daß diese ihre Anleihen pflegen, Deutschland aber nicht. Im Bundesfinanzministerium ist man der Auffassung, daß es eine solche Kurspflege nicht betreiben kann, weil ihm keine Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen. Ist das aber nicht reichlich formal gedacht? Wäre es nicht angebracht, die großen Kassenreserven dazu zu benutzen, um das Überangebot aus dem Markte zu nehmen und damit die deutschen Staatsanleihen auf einen Kurs zu bringen, der der Bundesrepublik würdig ist? Sollte das Bundesfinanzministerium nicht auch daran denken, im Inlande eine außerplanmäßige Schuldentilgung zu betreiben, um damit das leidliche Ausgleichsforderungsproblem einer schnelleren Lösung entgegenzuführen?

Das alles gilt selbstverständlich nur insoweit, wie bereits Kassenüberschüsse erreicht worden sind. Für die Zukunft aber sollte dafür gesorgt werden, daß diese überhaupt nicht entstehen. Praktisch heißt es, die Steuern so lange in einem solchen Umfange zu senken, daß sich auch in den laufenden Etatjahren ein echter Ausgleich ergibt. Damit geht dem Fiskus für die Zukunft kein Geld verloren. Das, was er im Augenblick nicht erhebt, wächst nämlich seinen Bürgern als Vermögen zu und verstärkt damit die einzige Quelle der Finanzen, über die ein Bundesfinanzminister allein verfügt, nämlich die Steuerkraft des Volkes. Es ist deshalb besser und wirtschaftlich vernünftiger, heute den Steuerdruck zu ermäßigen, und zwar auch dann, wenn befürchtet werden muß, daß in zwei oder drei Jahren die Aufrüstung außerordentliche Anforderungen an den Haushalt stellen wird. Es ist dann immer noch Zeit, die Steuern wieder zu erhöhen; eine durch rechtzeitige Schonung der Steuerkraft erstarkte Wirtschaft vermag dann auch solche Anforderungen zu tragen. Glaubt aber der Finanzminister, sich gegen alle Eventualitäten dadurch sichern zu müssen, daß er vorweg seinen Bürgern Vermögen entzieht, dann kann nur zu leicht das passieren, was sich schon jetzt abzeichnet, nämlich daß sich das so sorgfältig gehortete Geld als verloren erweist, wenn es von der Notenbank abgerufen werden soll. Waldemar Ringleb