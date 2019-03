Mit der Ankündigung einer "verbesserten" Ehegattenbesteuerung, worunter in Wirklichkeit die Wiedereinführung der gemeinsamen Ehegattenbesteuerung zu verstehen ist, hat das Bundesfinanzministerium keinen Lorbeer gepflückt. Die Öffentlichkeit hat negativ reagiert, Vertreter der verschiedenen Parteien haben erkennen lassen, daß sie dem Vorschlag nicht zustimmen werden. Um seine Argumente zur Geltung zu bringen, hat das Ministerium deshalb jetzt in den Düsseldorfer Nachrichten die Denkschrift veröffentlichen lassen, die es dem Bundeskabinett .vorgelegt hat. In dem Schriftstück wird gefordert, "daß die Gerechtigkeit sich in gleicher Weise auf Ledige wie auf Verheiratete, auf Erwerbstätige wie auf nicht erwerbstätige Ehefrauen erstreckt." Das klingt sehr schön, aber der Vorschlag des Bundesfinanzministeriums verwirklicht leider nichts davon. Nach diesem Vorschlag sollen zwar, bis zu einer gewissen Grenze des gemeinsamen Einkommens der Ehegatten, kleine Vergünstigungen geschaffen werden, geht aber das Einkommen über diese Grenze hinaus, so werden die Ehefrauen weder "gleichmäßig" noch "gerecht", sondern erheblich höher besteuert als die Ledigen.

Die Grenze liegt nicht bei 8000 DM im Jahr, wie wir angenommen hatten, (DIE ZEIT Nr. 44 vom 3. November 1955), sondern bei 10 000 bis 12 000 DM, wie aus der Denkschrift hervorgeht. Von diesem gemeinsamen Einkommen an lohnt es sich also nach dem Vorschlag des Bundesfinanzministeriums, anstatt einer Ehe ein eheähnliches Verhältnis zu führen, beziehungsweise durch Ehescheidung die Steuerlast zu ermäßigen. Das Bundesfinanzministerium steht auf dem Standpunkt, daß man die kleineren Einkommen auf Kosten der größeren schonen müsse. Dieser Standpunkt ist richtig, er ist aber bereits in der Steuertabelle verwirklicht, und zwar gerade zuungunsten der Einkommen zwischen 12 000 und 30 000 DM, die einen unverhältnismäßigen Anteil am Steueraufkommen tragen müssen. Diese Einkommensklasse noch einmal mit einer Sonderbelastung auf die arbeitenden Ehefrauen zu belegen (wobei die Verheiratung die einzige Begründung ist), kann mit noch so langen Denkschriften nicht gerechtfertigt werden. Es sei denn, man sähe grundsätzlich ein Einkommen von mehr als 12 000 DM im Jahr als unanständig an.

Die Wiedereinführung der gemeinsamen Besteuerung der Ehegatten sorgt daher weder für steuerliche Gerechtigkeit noch für Gleichmäßigkeit. Bei dem Vorschlag des Bundesfinanzministeriums handelt es sich also, wie wir seinerzeit schrieben, nur um den Versuch, die längst fällige Erhöhung des allgemeinen Freibetrages für die Ehefrauen zum guten Teil durch die arbeitenden Ehefrauen finanzieren zu lassen. Damit wird aber das Bundesfinanzministerium in der inzwischen schon recht gut orientierten Öffentlichkeit und höchstwahrscheinlich auch im Parlament kein Glück haben.

W. F.