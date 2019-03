Jeder einsichtige Deutsche ist sich wohl darüber im klaren, daß die in den "tausend Jahren", in der folgenden Nachkriegszeit und besonders durch die Spaltung Deutschlands entstandenen wirtschaftlichen Schäden kaum jemals auch nur annähernd ausgeglichen werdet können. Lastenausgleich, Wiedergutmachung und Kriegsfolgenschlußgesetz sind einige allgemein geläufige Begriffe, mit denen der von vornherein zur Unvollkommenheit und oft auch zur Ungerechtigkeit verurteilte Versuch unternommen wird, aus der geringen Konkursmasse und dem seit der Währungsreform sauer genug erarbeiteten Volksvermögen einem möglichst großen Kreis von Geschädigten wenigstens einen gewissen Ausgleich zu verschaffen. In diese Gattung gehört auch die Aufwertung der Uraltkonten. Der Hnweis auf die 17 Millionen Bewohner Mitteldeutschlands soll keineswegs die Unzulänglichkeiten der westlichen Regelungen bagatellisieren. Alter keiner ihrer Kritiker aus der Bundesrepublik oder Westberlin sollte vergessen, daß die sowjetdeutsche Pseudoregierung sich jeder Mühe entzogen hat, Lastenausgleich, Wiedergutmachung oder Entschädigung für sonstige Kriegsfolgen überhaupt zu erwägen. Sie hat die Währung rigoros zugunsten der eigenen Tasche "reformiert".

Solche Überlegungen erscheinen angebracht angesichts der Sorgen, mit denen uns ein it der Bundesrepublik als Pensionär lebender höherer Justizbeamter bekanntgemacht hat. 1937, als er noch in Berlin lebte, legte er für seine damals minderjährigen vier Kinder auf deren Namen je ein Sparbuch an, um ihnen später eine Aussteuer oder ein Studiengeld gewähren zu können. Nach dem Zusammenbruch verzog der Vater, der die vier Sparbücher stets in seinem Besitz behielt, nach Westdeutschland. Als im Herbst 1953 das sogenannte "Umstellungsergänzungsgesetz" erging, meldete er bei der Sparkasse der Stadt Berlin West die vier Sparbücher zur Umwandlung an. Zweifellos nicht aus Böswilligkeit, sondern mit Rücksicht auf die beschränkten Mittel des Bundes schließt das Gesetz Personen, die am Stichtag, dem Jahresultimo 1952, in der Sowjetzone oder in Ostberlin wohnten, von der Umstellung aus. Eine Tochter des einstigen Berliners hatte sich nun aber im August 1952 in die Sowjetzone verheiratet – zu einer Zeit also, da bereits Hunderttausende Deutscher wegen dringender Gefahr für Leib und Leben Mitteldeutschland fluchtartig in Richtung Westberlin oder Bundesrepublik verlassen hatten. Die Werstberliner Sparkasse verweigerte unter diesen Umständen die Umstellung dieses Kontos und konnte sich dabei auf die Rechtfertigung durch das Bundesaufsichtsamt für Banken stützen. Damit aber fand sich der juristisch versierte Vater nicht ab. Er bezog den Gesetzestext, wonach nur der, "dem das Guthaben zusteht", umstellungsberechtigt ist, nicht auf seine Tochter, sondern auf sich selbst als den Einzahler der Sparbeträge. Dabei verwies er auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts, das mehrfach dem Einzahler die Eigenschaft des Gläubigers gegenüber der Sparkasse zuerkannt hatte. Als das Westberliner Landgericht dieser Ansicht nicht beitrat, bemühte der paragraphengewandte Vater unter Assistenz des vorgeschriebenen Rechtsanwalts das Kammergericht, das vor wenigen Wochen seiner Beschwerde entsprach und die Umwandlung des strittigen Kontos anordnete. Das Objekt, mit dem sich fast zwei Jahre lang zwei Gerichte, eine Sparkasse und ein Aufsichtsamt befaßt haben, repräsentiert einen Wert von 66 DM ...

Zweifellos werden die Dispositionen des Bundesfinanzministers, der diesen Betrag schließlich aus seinen Mitteln zahlen muß, nicht gefährdet oder über den Haufen geworfen. Es erscheint uns aber angebracht, den vermeintlichen Triumph des erfogreidien Prozeßführers abzuschwächen. Allein die Westberliner Sparkasse hat als eines der bedeutendsten Institute für Uraltkonten bis zum 30. Juni nicht weniger als 216 500 Gutschriften auf solche Konten erteilt. Dabei konnte sie reiche Erfahrungen sammeln. So z.B. die, daß der überwiegende Teil der einstigen Sparer, die am Stichtag im sowjetisch besetzten Gebiet wohnten, trotz aller Bitternis Verständnis für den Ausschluß seiner Forderungen gezeigt hat. Eine relativ zwar geringe, absolut aber in die Tausende gehende Zahl von Altsparern aus Ostberlin und der Sowjetzone hat dagegen – aus menschlich nur allzu verständlichen, aber eben doch gesetzeswidrigen Gründen – versucht, Fortuna zu "korrigieren". Daß im vorliegenden Falle eine Berliner Senatsdienststelle im Laufe der Auseinandersetzungen auch diese Möglichkeit in Betracht gezogen hat, sollte für einen noch so rechtschaffenen, aber jahrzehntelang im Justizdienst tätigen Vater kein Grund sein, sich fast beleidigt zu fühlen. Das Vertrauens- und Bekanntschaftsverhältnis, das etwa in einer Kleinstadt zwischen Sparkassenbeamten und Kunden besteht, läßt sich nun einmal nicht ohne weiteres auf ein Großstadtinstitut übertragen, für das die über 200 000 Konteninhaber kaum anderes als anonyme Personen sind. Ferner sind erfahrungsgemäß gerade auf Sparbücher Minderjähriger häufig von dritten Personen Beträge eingezahlt worden, die später zweifellos nicht für die Eltern, sondern für die Kinder gedacht waren, ohne daß solche Spender jetzt daran dachten, für sich Rechte geltend zu machen. Auch die Bestimmung, wonach jeder, der ein Sparbuch mit Sieherungskarte vorlegt, Zahlungen empfangen kann, ist lediglich eine Erleichterung im Bankverkehr und besagt rechtlich nichts darüber, ob er selbst Gläubiger der Sparkasse ist.

Abgesehen von diesen und anderen speziellen Einzelfragen sollte aber gerade ein erfahrener Jurist Verständnis dafür aufbringen, daß kein noch so phantasievoller Richter des einstigen Reichsgerichts jemals die komplizierten Verhältnisse voraussehen konnte, die sich für uns Überlebende des zweiten Weltkrieges täglich aus der Spaltung Deutschlands ergeben. Es hat nichts mit dem seinerzeit vielzitierten "gesunden Volksempfinden" zu tun, sondern kommt uns fast wie ein Mißbrauch unserer Gerichte vor, wenn ein dank "wohlerworbener Rechte" ausreichend pensionierter höherer Justizbeamter ohne Rücksicht auf Millionen Menschen, deren Alter keineswegs gesichert und deren einstiges Vermögen in ein Nichts zerflossen ist, seine reichliche Mußezeit und die subtile Kenntnis unzeitgemäßer Rechtsbestimmungen darauf verwendet, aus Prinzipientreue und Buchstabengläubigkeit einen Gerichts- und Verwaltungsaufwand zu inszenieren, der in keinem Verhältnis zu dem ertrotzten Gewinn steht.

Endlich aber hat dieser Fall auch ein politisches Gesicht. Es läßt sich sehr über die moralische Berechtigung einer Forderung an den Westen zu gunsten von Personen streiten, die ihren Wohnsitz zu einer Zeit in die Sowjetzone verlegt haben, an diese nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Welt schon längst als "Zone des Unrechts bekannt war. Wer, zumal als Jurist, nicht mit dem System identifiziert werden will, darf sich nicht wundern, wenn er mindestens als politisch instinktlos verdächtigt wird. Er sollte sich auch nicht ausgerechnet auf einen Ausspruch im britischen Parlament berufen: "Wiedergutmachung darf nicht zu juristischen Haarspaltereien führen" – es sei denn, er wollte sich selbst widerlegen. Uns jedenfalls kommt der Triumph auf Grund des kammergerichtlichen Urteils sehr billig vor, und wir verstehen den Wunsch der Sparkasse, die al, melnde höchstrichterliche Rechtsprechung des Kammergerichts revidieren zu lassen.

*

Daß nicht alle Altsparer so denken wie der Pensionär, beweist die jüngste Statistik der Westberliner Sparkasse. Danach sind bis Ende September für und 280 000 Altsparer Gutschriften in Höhe von 40 Mill. DM erteilt worden. Die rechtmäßigen Eigentümer von 32,4 Mill. DM haben über ihre Guthaben verfügt. 54 000 alte Konten im Gesamtwert von 7,6 Mill. DM stehen aber noch offen, obwohl die Besitzer schon vor Monaten von der völligen Freigabe ihrer Guthaben unterrichtet worden sind. 54 000 ehemalige oder jetzige Berliner, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu den "Kapitalisten" zählen, überlassen bedenkenlos Millionenbeträge einem Institut, das darüber nicht einmal froh ist, Denn dieses Vermögen muß nicht nur jederzeit abrufbereit sein, sondern erfordert auch einen Verwaltungsapparat, der für rentablere Arbeiten besser zu verwenden wäre. gns.