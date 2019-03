Warum es in Deutschland die Gattung des Gesellschafts- und Familienromans mit Niveau so wenig oder gar nicht gibt, ist schwer zu sagen. Zumal die Übersetzungen aus anderen Sprachen zeigen, wieviel Interesse sie bei uns finden. Die einfache Antwort, daß bei uns "die Gesellschaft" in allgemeinverbindlicher Form eben nicht mehr existiert, trifft nicht ganz zu, denn auch in den Jahrzehnten, als es sie offiziell noch gab, standen Werke wie die "Buddenbrooks" sehr einsam auf weiter Flur. Es heißt freilich etwas laut in die Harfe greifen, gleich von den Buddenbrooks zu sprechen, wenn man den Gesellschaftsroman einer neuen deutschen Autorin

"Amado Mio" von Jovita Epp, Biederstein Verlag, München, 524 Seiten, 15,80 DM

vorstellen will. Aber man täte der Autorin, die heute mit einem Farmer französischer Herkunft verheiratet auf einer Estancia in Argentinien lebt, und dem Biederstein Verlag, der seinen guten Griff für wesentliche Bücher erneut unter Beweis stellte, Unrecht, wollte man diesen "Liebesroman aus der argentinischen Gesellschaft" nicht als einen beachtenswerten Sonderfall notieren.

Die breit angelegte Liebesgeschichte der jungen Witwe Luz aus der deutschstämmigen Familie der Appeláns, die ihr unruhiges, mädchenhaftes Herz unter der Maske einer kapriziösen, mondänen Frau verbirgt, ist keinen Augenblick banal oder langweilig. Voller Kontraste, wie die Landschaft dieses Romans, der nach dem zweiten Weltkrieg zwischen Buenos Aires und der großartig schwermütigen Weite der Pampas spielt, ist das Bild der Gesellschaft, das hier entrollt wird. Der Autorin gelingt es, jede ihrer vielen Gestalten zu einer lebendigen, den Leser angehenden Persönlichkeit zu machen, deren Schicksale bei aller Fremdartigkeit des Hintergrundes Schicksale unserer Tage sind, an denen wir von der ersten bis zur letzten Seite mit menschlichem Interesse und literarischem Genuß teilnehmen können. m. v. z.