In den ersten zehn Monaten d. J. sind Produktion und Umsatz der Schering AG, Berlin, gegenüber der Vorjahreszeit um rund 23 v. H. gestiegen, und zwar sowohl in den eigenen Betrieben als auch bei den Organgesellschaften (Voigtländer AG, Braunschweig, Duco AG und Pfeilring-Werke AG, beide Berlin). Der Exportanteil am Gesamtumsatz beträgt nach wie vor fast 50 v. H. Infolgedessen glaubt die Verwaltung, für 1955 eine Erhöhung der Dividende von 7 auf 8 v. H. in Aussicht stellen zu können. Diese Mitteilungen machte Vorstandsmitglied Dr. Wilhelm Börner auf der ao. HV, die der Kapitalerhöhung um 10 auf 40 Mill. DM zustimmte. Schon Mitte 1954 war das Kapital um 7,6 Mill. DM aufgestockt worden, um im wesentlichen die durch den wachsenden Geschäftsumfang gestiegenen kurzfristigen Verbindlichkeiten abzudecken. Die diesjährige Kapitalerhöhung soll hauptsächlich dazu dienen, die Kapazitäten in Westberlin und in Wolfenbüttel auszubauen, um die immer mehr spürbaren Enteignungsverluste in Ostberlin und in der Sowjetzone auszugleichen.

Ein Teil soll zur Stärkung der Auslandsverbindungen verwendet werden. So stellte Dr. Borner in Aussicht, daß es schon in naher Zukunft gelingen werde, einige bisher noch verschlossene Märkte zurückzugewinnen, so auch in Mexiko. Angesichts dieser Entwicklung bezeichnete Dr. Börner das Emissionsangebot an die Aktionäre – Ausgabekurs 130 v. H. bei einem Bezugsrecht im Verhältnis 3:1 – als "durchaus angemessen und attraktiv vom Standpunkt des Daueranlegers". Bezüglich des noch beschlagnahmten USA-Vermögens äußerte er gewisse Hoffnungen auf eine gerechte Regelung zu noch nicht bestimmbarer Zeit. G.

Die Bayerische Vereinsbank, München, die ein Aktienpaket der Vereinsbank in Hamburg erworben (vgl. DIE ZEIT Nr. 48) hat, teilte in einer Pressekonferenz mit, daß knapp 25 v. H. des alten Aktienkapitals der Vereinsbank in Hamburg, das eben von 12 auf 16 Mill. DM erhöht wurde, erworben wurden. Rund 12 v. H. des AK, also etwa 1,6 Mill. DM, befanden sich seit fast 30 Jahren in englischem Besitz. Die Repatriierung dieses englischen Paketes, das vorübergehend bei verschiedenen Stellen placiert war, erfolgte über das im Aufsichtsrat der Vereinsbank in Hamburg vertretene Frankfurter Bankhaus Metzler. Bei der Transaktion zwischen München und Hamburg, so wurde betont, stand die aktienmäßige Verflechtung nicht im Vordergrund. Es sei auch nicht beabsichtigt, daß die Hamburger Bank von dem Münchener Institut Aktien übernimmt. Vielmehr will die Bayerische Vereinsbank München mit einem Institut in engere Beziehungen treten, das sich seit einem Jahrhundert im Außenhandelsgeschäft betätigt Eine Interessenabgrenzung wird nicht vorgenommen! München wolle auch nicht in das Hamburger Geschäft hineinreden. Man hofft in Hamburg, daß langfristige Kreditwünsche von der Bayerischen Vereinsbank erfüllt werden können, während andererseits das Hamburger Institut den Absatz bayerischer Papiere in Norddeutschland fördern will. Die Transaktion fiel zwar zeitlich mit der Kapitalerhöhung der Hamburger Bank zusammen, stehe aber, wie betont wurde, nicht damit im Zusammenhang. Kommerzienrat Butzengeiger bezeichnete es als ein Mahnzeichen, daß das Geschäft im zweiten Halbjahr 1955 bei der Bayerischen Vereinsbank etwas schwächer war als im ersten Halbjahr, da es sich sonst in der Regel umgekehrt verhalten habe. Trotzdem wird für das laufende Jahr ein noch besseres Ergebnis als 1954 erwartet. Interessant sind die strukturellen Unterschiede im Kreditgeschäft. Während in Hamburg die Werften sehr flüssig sind, weil sie 20 v. H. Anzahlungen zu bekommen pflegen, und die Ölraffinerien über ausländisches Geld verfügen, werden im süddeutschen Raum die Anzahlungen spärlicher.

Die Gebr. Junghans AG, Uhrenfabriken in Schramberg (Schwarzwald), schlägt der zum 21. Dezember einberufenen HV vor, für das Geschäftsjahr 1954/55 (30. Juni) 5 v.H. Dividende (letzte Dividende 1951/52: 4 v. H.) auf 7,98 Mill. DM überwiegend im Familienbesitz befindliches Aktienkapital zu verteilen. Im Berichtsjahr, so heißt es im Geschäftsbericht, sei der Umsatz abermals beträchtlich gestiegen, wobei insbesondere der Exportanteil (rund ein Drittel des Gesamtumsatzes) weiter zugenommen habe. Das Schwergewicht des Umsatzes liege nach wie vor bei Großuhren.

Das Geschäft der Deutschen Ring Lebensversicherungs-AG, Hamburg, hat sich im Berichtsjahr und auch 1955 günstig entwickelt. Ende 1954 war der Versicherungsbestand mit 637,73 – alle Werte in Mill. DM – um 51,16 (im Vorjahr 41,76) oder 8,72 v. H. höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Inzwischen ist der Bestand weiter auf rund 710 gestiegen. Die Beitragseinnahme erhöhte sich 1954 um rund 9 v.H. auf 31,45 (28,84). Im laufenden Jahr wird sie voraussichtlich 35 erreichen. Zahlungen und Rückstellungen für im Jahre 1954 neu entstandene Versicherungsverpflichtungen einschließlich der Rückkäufe beanspruchten einen Betrag von 12,39 (11,22). Aus dem Bruttoüberschuß des Berichtsjahres von 5,46 (4,03) werden 5,38 (3,96) der Gewinnrückstellung der Versicherten zugewiesen, die sich damit auf 21,86 erhöht und es der Gesellschaft ermöglicht, den Versicherten wiederum Gewinngutschriften zu erteilen. Der verbleibende Reingewinn von 0,08 dient zur Verteilung von 6 (5) v. H. Dividende auf das eingezahlte Grundkapital Von 1,35 (Nominalkapital 1,50).

Die Thuringia Versicherungs-AG, München, die zur Aachener-Münchener Gruppe gehört, bezahlt für 1954 wieder 8 v. H. Dividende aus 395 378 (280 667) DM Gewinn auf (in Mill. DM) 3,30 eingezahltes AK und weist der Angestelltenkasse 0,10 zu. Vorweg gingen 0,13 an die freie Rücklage, die auch durch die zweite Berichtigung der Umstellungsrechnung um 0,16 sich von 1,86 auf 2,14 erhöhte. Wie Vorstandsvorsitzer Hanns Fannrich (München) mitteilte, ist 1955 mit einer weiteren Geschäftsausdehnung zu rechnen. Man erwarte Beitragseinnahmen etwa von 38 Mill. DM. Der Schadenverlauf sei erträglich. Da die Kapitalerträge eine nicht unerhetliche Steigerung aufweisen, werde die Dividende für 1955 mindestens in gleicher Höhe liegen. 1954 konnte die Gesellschaft die Zahl der Versicherungen auf 761 187 (706 355) erhöhen. Die Gesamtbeitragseinnahmen stiegen auf 32,66 (30,58), die Bilanzsumme auf 30,58 (29,16). Mit 10,36 Beitragsaufkommen steht die Feuerversicherung vor der Kraftfahrthaftpflichtversicherung mit 8,64 an der Spitze. Insgesamt entfallen auf die Sachversicherung rund 38 v. H., auf die Kraftfahrtversicherung rund 3337 v. H., auf die allgem. Haftpflicht- und Unfallversicherung 17 v. H. und die Transport- und Einheitsversicherung rund 11,54 v. H. des Bestandes. Der Geschäftsverkehr mit dem Ausland im wechselseitigen indirekten Geschäft wird weiter ausgebaut. Direktes Auslandsgeschäft wurde noch nicht wieder betrieben. Der Schadensverlauf war in der Sachversicherung befriedigend, in Kraftfahrt (bei 2jährigem schadensfreiem Verlauf 10 v. H. Bonus) trat eine Verschlechterung ein. Die Transportversicherung verlief erträglich, die allgem. Haftpflicht weiter ungünstig. Kapitalanlagenstiegen von 22,74 auf 25,27. Die Sieherungsmittel zeigen neben den erwähnten freien Rücklagen unverändert 4,20 AK und unverändert 0,42 gesetzliche Rücklagen, 1,21 (1,30) Deckungsrückstellungen, 5,88 (5,19) Beitragsüberträge, 8,15 (6,56) Schadensrückstellungen und 0,58 (0,44) Schwankungsrückstellung.