Von Paul Hühnerfeld

An einem naßkalten Dezembermorgen ist der Anblick nicht gerade freundlich: Eingehüllt von triefenden Sträuchern und Büschen, über sich den wolkenbedeckten Himmel, um sich den Regen und den Sturm – so präsentieren sich die grauen Baracken von Deutschlands jüngster Akademie, der Hochschule für Politik und Arbeit in Wilhelmshaven-Rüstersiel. Fährt man von Wilhelmshaven aus mit dem Wagen nach Rüstersiel – über den nassen Asphalt, links Wiesen und vereinzelte Siedlungshäuser einer bisheute nicht wirklich zur Großstadt gewordenen Stadt, rechts die grünen Dämme, die das tiefliegende Land vor der Nordsee schützen sollen, darin fürchtet man einen Augenblick wirklich, ans Ende der Welt zu fahren.

In Wirklichkeit aber fährt man in einen Kreis von Professoren und Studenten, wie man sie an Deutschlands großen und traditionellen Hochschulen heute kaum noch trifft. Das liegt zunächst daran, daß die Hochschule für Politik und Arbeit, die 1949 gegründet wurde, viel kleiner ist als die Universitäten. Sie zählt fünf Ordinarien, ein gutes Dutzend außerordentlicher Professoren, Dozenten und Assistenten, und im Wintersemester 1955/56 rund 200 Studenten. – Man bedenke: Die großen Universitäten in Hamburg, München und Köln haben schon an die zehntausend Studenten, der Massenbetrieb dort feiert wahre Orgien. An einer bestimmten Universität in einer bestimmten Fakultät sind selbst Staatsexamenskandidaten dem Lehrer nicht mehr bekannt und müssen sich vor der Prüfung durch Personalausweis ausweisen. In Wilhelmshaven dagegen kennen die Professoren ihre Studenten seit Jahren; oft haben sie auf dieser Hochschule im propädeutischen Kurs das Abitur nachgeholt, oft, wenn sie nach den ersten Semestern von Wilhelmshaven auf eine andere Hochschule gingen, kehrten sie bald wieder nach Rüstersiel zurück. Welchen Ordinarius an einer deutschen Universität wird dieser Zustand nicht mit Neid erfüllen: daß ein Seminar in Wilhelmshaven nicht mehr als zehn bis zwanzig Mitglieder zählt (an den großen Universitäten sind es in den Hauptfächern oft bis zu fünfhundert), daß die meisten Studenten in Wilhelmshaven in der Hochschule wohnen, von Assistenten betreut werden und so den Kontakt mit ihrem Studium auch außerhalb der Vorlesungen behalten.

Dennoch liegt der Unterschied zwischen dieser kleinen Hochschule und den großen deutschen Universitäten nicht nur in den Größenverhältnissen; Die Lehrer in Wilhelmshaven haben sich aus den verschiedenen Fakultäten – Jura, Volkswirtschaft, Philosophie – ihnen geeignete Fächer herausgesucht und zu einer neuen Disziplin der Sozialwissenschaften (der Lehre vom Zusammenleben des Menschen also) zusammengestellt. Einzelne Fächer, wie Betriebswirtschaftslehre, Sozialrecht, Kultursoziologie oder Publizistik, Politik oder Mathematik, aus ihren klassischen Fakultäten herauszulösen, war sicher ein Wagnis. Jetzt, nachdem an der Hochschule sechs Jahre unterrichtet wird, nachdem die ersten Examenskandidaten die Hochschule verlassen haben, kann man sagen, daß die Herauslösung und Zusammenfassung zu einer neuen facultas der menschlichen Bildung in Wilhelmshaven geglückt ist. Wer einmal mit diesen jungen Studenten spricht, der spürt: Hier werden weder Facharbeiter noch Dilettanten erzogen, hier wird ein klug begrenzter moderner Raum der Bildung mit gültigen Inhalten angefüllt. Ob dies in den klassischen Fakultäten unserer heutigen Universitäten auch noch bei jedem Studium geschieht, ist durchaus eine Frage.

Unsere Universitäten haben sich lange gesträubt, die Hochschule in Wilhelmshaven als vollgültig anzuerkennen. Es hat die Professoren in Wilhelmshaven große Anstrengung – und dies darf man ruhig aussprechen – manchen persönlichen Ärger gekostet, bis sie für ihre Anstalt das Examens- und vor kurzem auch das Promotionsrecht durchsetzen konnten. Doch sind diese Kämpfe nun überstanden, eine eigene Promotionsordnung ist soeben erlassen, und die Hochschule steht nun gleichberechtigt neben allen anderen deutschen Universitäten.

Somit wäre alles in bester Ordnung, und man könnte diesen Bericht mit einem freundlichen Wort über das beschließen, was in Wilhelmshaven in sechs Jahren geleistet worden ist und was nun endlich auch seine Anerkennung fand. Aber nach Beendigung dieses „Sich-erst-einmal-durchsetzen-Müssens“ hat für die Hochschule ein neues, weitaus gefährlicheres Stadium begonnen. Es ist eine alte Erfahrung, daß sich durchsetzen oft weniger schwierig ist, als sich erhalten. Nun geht es bei der Hochschule nicht um die rein materielle Existenz. Die ist durch den Etat des Landes Niedersachsen, zumindest im bescheidenen bisherigen Rahmen, weiterhin gesichert. Es geht vielmehr darum, ob es möglich sein wird, die Schule am bisherigen Ort, in der bisherigen Form und mit den bisherigen Mitteln weiterzuführen, wenn sie über ihre reine Existenz hinaus! am wissenschaftlichen Bild Deutschlands und Europas mitarbeiten will.

Das fängt bei rein äußeren Dingen an: Ist es möglich, so fragen sich Lehrer und Schüler der Hochschule, heute noch – zehn Jahre nach dem Ende des Krieges, in einer Zeit wirtschaftlicher Prosperität – in Baracken zu hausen? Muß nicht dem Studenten ein gewisses Minimum an äußerer Gepflegtheit des Lebensstils auf seiner Hochschule geboten werden, da er von ihr ja auch oft den persönlichen Lebensstil für sein Leben bezieht? Und ist es nicht schrecklich, so sagen viele Studenten, daß wir zur Stadt Wilhelmshaven und den Menschen, die dort wohnen, gar keinen Kontakt bekommen? Die Bewohner anderer Universitätsstädte, ob sie nun Akademiker, Kaufleute, Handwerker oder Arbeiter sind, leben mit ihren Studenten, und die Studenten werden eingeladen. Es ergibt sich ein gesellschaftlicher Kontakt, der den jungen Akademiker ebenso vor falscher Arroganz wie vor gefährlichen Hemmungen bewahrt. Nichts davon in Wilhelmshaven! „Glauben Sie“, so fragte mich ein Student und deutete dabei auf sich und zwei seiner Kommilitonen, „daß es uns in den drei Jahren, die wir jetzt hier sind, gelungen wäre, in Wilhelmshaven ein paar junge Mädchen kennenzulernen, mit denen man tanzen könnte? Offenbar warten sie alle auf die Marine.“ Und resigniert fügte sein Nachbar hinzu: „Darauf brauchen Sie ja jetzt nicht mehr lange zu warten ...“