Durch eine neue Einflußnahme, jetzt auch im Westen, hat das Münchner Bankhaus Neuvians, Reuschel & Co. die Zahl seiner Beteiligungen erweitert. Nach einem Vertrag, den Konsul Neuvians soeben im Auftrag eines Konsortiums mit dem Bankhaus Hocker & Co. in Köln abgeschlossen hat, wird dieses Institut übernommen und in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Das neue Unternehmen wird mit 5 Mill. DM AK ausgestattet. Dem Vernehmen nach gehören dem Konsortium ein großer deutscher Versicherungskonzern, eine Schweizer Finanzgruppe u. a. an. Konsul Neuvians übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats in der umgewandelten Gesellschaft.

Der Aufschwung des Münchner Bankhauses Neuvians, Reuschel & Co. zu einer der führenden Privatbanken der Bundesrepublik hat auch durch den nun am Maximiliansplatz erstellten Neubau seinen Ausdruck gefunden. Das Institut, in Fortführung einer altbestehenden Firma am 1. Oktober 1947 unter Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft von den Bankiers Eugen Neuvians und Wilhelm Reuschel übernommen, nahm 1948 seine jetzige Bezeichnung an. Als dritter Komplementär trat 1951 Dr. Otto Schniewind hinzu, der u. a. Vorsitzer des Aufsichtsrates der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt sowie des Bankvereins Westdeutschland ist. Weiter zählen zu den Kommanditisten: Fürst Friedrich Karl Fugger-Babenhausen, Augsburg, Frau Ellie von Bleichröder, München, sowie die Industriellen Fritz Hückel (Weilheim) und Hugo Melder (Starnberg).

Bei dem Unternehmen, das sich mit allen Arten der bankgeschäftlichen Betätigung befaßt, liegt der Schwerpunkt auf dem kommerziellen Kreditgeschäft und auf der Finanzierung und Abwicklung von Außenhandelsgeschäften. Jedoch befaßt es sich auch mit dem An- und Verkauf von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, mit dem Überweisungs-, Scheck- und Wechselverkehr, der Annahme von Termingeldeinlagen u. a.; seine Stärke liegt, nach eigenen Angaben, in der individuellen Betreuung seiner Kunden. Eigenkapital und Bilanzvolumen des Instituts, dessen Belegschaft sich von 1949 bis heute von 20 auf 160 erhöhte, sind nicht bekannt. Doch hat sich in der gleichen Zeit das Bilanzvolumen mehr als versechsfacht. Von den Beteiligungen ist in erster Linie die an der Deutschen Effecten- und Wechselbank (Frankfurt/M.) zu erwähnen. Von dem seit 1936 in englischer Hand befindlichen Aktienpaket (Continental Assets Realisation Trust) dieses Instituts blieben nur zehn v. H. in englischer Hand, als Neuvians die Anteile der englischen Gruppe, die 52 v. H. des AK besessen hatte, erwarb. Nach der 10:3-Umstellung des AK, das auf 4 Mill. DM erhöht wurde, besitzt Neuvians etwa 40 v. H. des AK der Deutschen Effecten- und Wechselbank. Weitere Beteiligungen bestehen an der Fuggerbank in Augsburg, an dem privaten Bankhaus v. Eichborn & Co. (früher Breslau, jetzt Nürnberg) sowie an den Warenkreditorganisationen im Bundesgebiet. So ist das Bankhaus sehr maßgeblich an der Warenkreditbank München beteiligt und besitzt noch Minoritäten an den weiteren neun Kopfstellen der WKV-Institute