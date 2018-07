Der Minderheitenschutz im deutschen Aktienrecht ist unzulänglich. Auf alle Fälle ist er heute geringer als früher und im Vergleich zu der neueren Rechtsentwicklung in anderen westlichen Ländern. Um so bemerkenswerter ist der Erfolg, den jetzt die unter der Führung der Schutz Vereinigung privater Wertpapierbesitzer zusammengefaßte Minderheit der Hansa- Mühle AG, Hamburg, im Streit gegen den Großaktionär, die Walter Rau Neusser Ölwerke AG, errungen hat. Der Großaktionär – er verfügte über eine Mehrheit von etwa 51 v. H. – hat die Hansa-Mühle AG so in seinen Konzern eingebaut, daß das von den Minderheiten vertretene Kapital praktisch als zinsloses Darlehen betrachtet werden konnte. Diese Bilanzierungsweise führte zunächst zum demonstrativen Rücktritt der beiden Bankenvertreter im AR der Hansa-Mühle (Wilhelm Reinold, Commerz- und Disconto-Bank, Hamburg Erich Sültz vom gleichnamigen Hamburger Bankgeschäft, das-der Oetker-Gruppe nahesteht). Der AR-Vorsitzende der Hansa-Mühle, Dr. Hubertus Carl? (Walter-Rau-Konzern), nahm den Fehdehandschuh auf und führte den Kampf gegen die Minderheiten fort, wobei er selbst nur auf eine Mehrheit von etwa 1 v. H. pochen konnte.

In mehreren ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen kam es zu ausgedehnten Auseinandersetzungen, in denen mit Vorwürfen und Gegenvorwürfen nicht gespart wurde und in denen der Minderheit der letzte Erfolg versagt blieb, weil der streitbare Dr. Carls in den Abstimmungen immer Sieger bleiben mußte – bis auf ein einziges Mal. Das war, als über die Sonderprüfung entschieden wurde, in der die Konzernbeziehungen der Hansa-Mühle zu untersuchen waren. Hier durfte der Großaktionär selbst nicht mitstimmen.

Die Sonderprüfung kam nicht zu absolut eindeutigen Tatbeständen, soweit sie sich in Zahlen ausdrücken lassen. Der Kenner des Ölmühlengeschäfts wird ermessen können, wie schwierig es ist, bei der Nachprüfung interner Geschäfte zu Feststellungen klarer Preisverstöße zum Nachteil der Hansa-Mühle zu gelangen. Bedeutsamer ist deshalb die im Sonderprüfungsbericht aufgedeckte Tatsache, daß für viele Geschäfte mit den Rau-Konzerngesellschaften keine klaren Kontrakte über Preise und Lieferungsbedingungen getroffen worden sind. Eine solche Geschäftsführung dürfte in keinem Fall mit der im Aktiengesetz geforderten Sorgfaltspflicht vereinbar sein.

Von hier aus hätte die Minderheit also den Hebel bei den weiteren Auseinandersetzungen ansetzen können, wenn nicht auf dem Verhandlungswege ein tragbarer Vergleich geschlossen worden wäre. Er sieht so aus, daß der Großaktionär die Aktien der Minderheit zu 100 v. H. aufkaufen will. Der bis zum Vergleich notierte Börsenkurs, lag bei 81 v. H. Wer von diesem Angebot keinen Gebrauch macht, gelangt in den Genuß der Dividendengarantie von 4 v.H. Dieser Vergleich lehrt, daß bei geschickter Anwendung der geringen Möglichkeiten, die das Aktiengesetz den Minderheitenaktionären heute noch bietet, Erfolge zu erzielen sind. K. W.

* Die Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs AG, Eßlingen a. N., das größte halbkommunale Elektrizitätsversorgungsunternehmen Südwestdeutschlands und zweitgrößte Stromversorgungsunternehmen in Württemberg, hat jetzt ihr 50jähriges Bestehen feiern können. Die Gesellschaft, deren AK von 30 Mill. DM sich zum überwiegenden Teil in Händen der AEG, Berlin, und des Kommunalen Neckar-Elektrizitätsverbandes befindet, gehört zu den drei großen von insgesamt 376 württembergischen Energieunternehmen, die über die Hälfte des württembergischen Strombedarfs aus eigener Erzeugung decken. Auf der Jubiläumsfeier, auf der die maßvolle Preispolitik der Neckarwerke lobend hervorgehoben wurde, kündigte der Vorsitzer des Vorstandes, Dr. Scheid, unter Hinweis auf die kürzlich erfolgte Ermäßigung des Stromtarifs für Kleinstabnehmer an, daß man auch künftig ernsthaft prüfen werde, ob nicht eine weitere Senkung des Strompreises möglich sei.

In einer Aufsichtsratsitzung der Schlesischen Feuerversicherungs-Gesellschaft, Köln, sind die Jahresabschlüsse für 1953 und 1954 festgestellt worden. Der auf den 16. Dezember einberufenen HV wird vorgeschlagen, aus dem Reingewinn des Jahres 1953 von 314 184 DM 8 v. H. Dividende auf das eingezahlte Grundkapital von 2,5 Mill. DM zu verteilen. Für das 107. Geschäftsjahr 1954 wird der gleiche Dividendensatz aus einem Gewinn von 330 719 DM bei einem Vortrag von 116 495 DM vorgeschlagen. In beiden Geschäftsjahren sind, bisheriger Gepflogenheit folgend, Anschaffungen von Kraftfahrzeugen, Büromaschinen und Inventar auf 1 DM abgeschrieben, die Wertpapiere nach dem Niederstwertprinzip bewertet und für die Anlagen gemäß § 7 c des Einkommensteuergesetzes Wertberichtigungen von 550 000 DM passiviert. Den freien Rücklagen sind in 1954 189 000 DM überwiesen worden, so daß diese mit den gesetzlichen zusammen 1,45 Mill. DM gleich 58 v. H. des Aktienkapitals betragen.

Die Landesbank für Westfalen – Girozentrale – hat in 1954 ihre Bilanzsumme nochmals um 37,8 v. H. ausdehnen können, die damit einen Stand von 1,7 (1,2) Mrd. DM erreichte. Unter Einbeziehung des nur nachrichtlich in der Bilanz vermerkten Verwaltungsvermögens (1,1 Mrd. DM) ergibt sich Ende 1954 ein Geschäftsvolumen von insgesamt 2 87 Mrd., gegenüber 2,039 Mrd. DM im Vorjahr. Bis zum 30. September 1955 war eine weitere Ausdehnung auf 3,406 Mrd. DM zu verzeichnen. Der Gesamtumsatz der Bank hat sich im vergangenen Jahr auf 38,0 (35,5) Mrd. DM erhöht. Das Verhältnis der Sichteinlagen zu den Termineinlagen ist nahezu unverändert geblieben (33 : 67). Die aufgenommenen Gelder haben sich im Berichtsjahr um 19 Mill. DM ermäßigt und machen Ende 1954 nur noch 67,5 Mill. DM aus. Die Zunahme der kurzfristigen Mittel führte zu einer entsprechenden Ausweitung der kurzfristigen Anlagepositionen. Gemessen am gesamten Bilanzvolumen ist die Bedeutung der kurzfristigen Buchkredite nur gering. Die Debitoren sind gegenüber dem Vorjahr um 18,1 Mill. DM auf 104,5 Mill. DM zurückgegangen, da vorwiegend kurzfristige für Vorfinanzierungen gegebene Kredite langfristig umgeschuldet worden sind. Die bereits im Vorjahr vorhandenen günstigen Liquiditätsverhältnisse haben sich weiter verbessert. Den Sichteinlagen, befristeten Einlagen und Nostroverpflichtungen standen am 31. Dezember 1954 in Höhe von 77,6 v. H. (73,3 v. H.) liquide Mittel (ohne die als Ersatzdeckung gebundenen Teile) in Barreserve, Nostroguthaben, landeszentralbankfähigen Wechseln und bei der LZB beleihbaren Wertpapieren gegenüber.