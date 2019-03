Inhalt Seite 1 — Entscheidende Wochen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bundestag steht vor der Aufgabe, der deutschen Wiederbewaffnung die gesetzliche Grundlage zu geben. Es geht dabei nicht nur darum, neue Gesetze zu schaffen, sondern auch um die Ergänzung des Grundgesetzes. Eine möglichst breite parlamentarische Front in dieser Frage ist nicht nur wünschenswert, sondern auch bei sorgfältigem Vorgehen erreichbar. Eine überstürzte Gesetzgebung würde sich dagegen weder politisch noch militärisch lohnen. Der Vizepräsident des Bundestages und Vorsitzende des Ausschusses für Fragen der europäischen Sicherheit, Richard Jaeger, begründet nachstehend seine Einwände gegen eine überstürzte Behandlung der wehrpolitischen Gesetze im Deutschen Bundestag.

In diesen Tagen tritt die Wehrgesetzgebung in ihr entscheidendes Stadium. Die bisherigen Beratungen und Beschlüsse des Parlaments und des Bundestagsausschusses für Fragen der europäischen Sicherheit waren nur der Auftakt. Nunmehr, da sich die Beratungen des Rechtsausschusses für das Soldatengesetz dem Ende nähern, kommt das erste große Wehrgesetz auf den dafür federführenden Sicherheitsausschuß zu. Vorher werden noch die Beratungen über die Ergänzung des Grundgesetzes erneut aufgenommen.

Gerade wer in den letzten Wochen im Ausland gewesen ist, weiß, daß nunmehr, nach dem Scheitern der zweiten Genfer Konferenz, die Frage der deutschen Wiederbewaffnung noch dringlicher geworden ist als zuvor. Die Atlantikpaktstaaten erwarten mit Recht von Deutschland die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen. Außerdem wäre, da die Aufstellung militärischer Verbände ein langwieriger Prozeß ist, eine ernsthafte Verzögerung unter militärischen Gesichtspunkten nicht zu verantworten.

Daß sich deshalb im In- und Auslande Tendenzen bemerkbar machen, die einen beschleunigteren Gang der deutschen Wiederbewaffnung wünschen, ist um so mehr verständlich, als im benachbarten Österreich ohne langjährige Diskussionen und große Vorbereitungen sozusagen über Nacht die ersten Einheiten des Bundesheeres aufgestellt wurden. Wenn dieser Blitzerfolg auch nur dadurch zustande kam, daß man längst vorhandene Gendarmerieeinheiten umbenannte, so daß eine echte Verstärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes noch kaum vorliegt, so machte dies doch in unserer allzusehr auf die sogenannte Optik eingestellten Zeit einen nicht geringen Eindruck, vor allem wohl in der westlichen Welt.

Aber Eile wäre der schlechteste Ratgeber. Gerade bei einem neuen Aufbau muß mit Bedacht vorgegangen werden. Rein militärisch würde sich eine überstürzte Aufrüstung nicht lohnen; gar nicht empfehlenswert wäre sie unter dem Gesichtspunkt des harmonischen Zusammenwirkens von Staat und Armee. Gilt dies schon für die verwaltungsmäßigen Maßnahmen, die vom Verteidigungsministerium zu treffen sind, so gilt es natürlich in noch viel stärkerem Maße von der Gesetzgebung die ja die Grundlagen des ganzen Aufbaues zu liefern hat. Eine gute Gesetzgebung ist schon der halbe Erfolg. Würde der Gesetzgeber aber in unüberlegter Eile die Weichen falsch stellen, so würde alle Fahrkunst des Personals in der Bonner Ermekeilstraße, dem Sitz des Verteidigungsministeriums, nicht verhindern können, daß der bundesrepublikanische Militärtransportzug in der falschen Richtung abbraust.

Es sind unbillige Vorwürfe gegen das Verteidigungsministerium, wenn man tadelt, daß vier Monate nach Verabschiedung des Freiwilligengesetzes erst 360 von den geplanten 6000 Soldaten verpflichtet sind; die ersten tausend sind nun einmal schwerer aufzustellen als die letzten hunderttausend. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die mitunter kritisierte Verzögerung des Aufstellungsprogramms jedenfalls nicht zu Lasten des Parlaments geht. Denn der Bundestag hat das Freiwilligengesetz schon im Sommer mit größtmöglicher Beschleunigung beraten und beschlossen. Es besteht deshalb kein Grund, einen Zeitdruck auf das Parlament auszuüben; vielmehr sollte man sich nach dem alten Grundsatz des "Erst wägen, dann wagen" darüber klar sein, daß es unrentabel ist, bei grundsätzlichen Überlegungen Zeit zu sparen, Volk und Staat müßten, wie schon manchmal in unserer Geschichte, dafür bezahlen,

Unter diesen Umständen soll die Wehrgesetzgebung weder langsam noch überhastet, sondern gründlich und gewissenhaft vor sich gehen. Schuldhafte Verzögerung und überhitztes Tempo wären für unser Land in gleicher Weise gefährlich,