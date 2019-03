Es war erstaunlich und übertraf alle unsere Erwartungen. Kleine Kärtchen kamen mit liebevoll gemalten Lettern und große Firmenbogen mit eindrucksvollen, schwer zu entziffernden Signaturen; Fernschreiben und Telegramme erreichten uns, von Telephonanrufen nicht zu reden. Und all die vielen und recht verschiedenartigen Menschen baten, die einen mit vorzüglicher Hochachtung und die andern mit freundlichen Grüßen, um jene Adressen der Ärmsten in der Zone, die wir einer Wohlfahrtsorganisation verdanken; alle wollten sie, jeder nach seinen Kräften, beitragen zu dem gemeinsamen Weihnachten, von dem wir in unserer letzten Ausgabe träumten.

Auch einige wichtige sachliche Hinweise erreichten uns: Leser bestätigen, daß persönlich adressierte und verpackte Pakete mit persönlichem Absender (keine Firmennamen, bitte!) eigentlich immer ankommen; andere unterstreichen, was wir über die Not gesagt haben, die in der Zone trotz HO-Läden herrscht und von der wir uns kaum mehr richtige Vorstellungen machen können. Und noch ein wichtiger Hinweis: Den Paketen darf zwar nichts Gedrucktes oder Geschriebenes beiliegen – aber ein persönlicher Brief oder ein nettes Buch (nicht politischen Inhalts) kann natürlich gesondert geschickt werden und dazu beitragen, das Gefühl menschlicher Verbundenheit zu stärken, das zwischen Deutschland und Deutschland nie abreißen darf. Vielleicht war unser Gedanke von dem "gemeinsamen Weihnachten" gar nicht nur ein schöner Traum... Wir danken unseren Lesern. DIE ZEIT