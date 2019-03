Über die Gründe der Verzögerung des Heimtransports deutscher Kriegsgefangener hat uns Moskau lange im unklaren gelassen. Waren es "technische Schwierigkeiten"? War es zuwenig Begeisterung bei der Ernennung Sorins? War es zuviel Begeisterung bei der Begrüßung der aus den sowjetischen Straflagern Heimgekehrten? Eine Deutung löste die andere ab; keine ließ sich beweisen, keine widerlegen. Über Paris, über Ostberlin, dann wieder über Paris hat Bonn versucht, von der Sowjetregierung eine klare Antwort zu bekommen. Die Antwort, die schließlich kam, war zwar nicht von der Regierung, aber sie war klar genug: Gebt uns die aus unserem Machtbereich zu euch geflohenen Menschen heraus, und die Heimkehrerzüge werden wieder rollen!

Gewiß, die Iswestija sagt es nicht mit diesen Worten. Sie spricht von der "Rückführung der einhunderttausend in der Bundesrepublik lebenden sowjetischen Staatsangehörigen". Offenbar hofft sie, durch diese Formulierung der Bundesregierung den ihr zugemuteten Völkerrechtsbruch leichter und schmackhafter zu machen. Ja, die Iswestija scheut sich nicht, die Auslieferung der Flüchtlinge "eine Frage der Menschlichkeit" zu nennen.

Mit vom Herzen kommenden Worten baten vor drei Monaten die Abgesandten der Bundesrepublik in Moskau, Dr. Adenauer an der Spitze, um die Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen. Es sah so aus, als sei ihr Appell an die Menschlichkeit auf fruchtbaren Boden gefallen. Auch ein Bolschewikenherz ist schließlich nicht aus Stein, dachte man damals. Bulganin aber strafte alle, die so dachten, schon damals Lügen, indem er unmittelbar nach dem Gelingen des einen Erpressungsmanövers: Gefangene gegen Botschafter, mit der Erklärung, es gäbe in der Bundesrepublik 100 000 Sowjetangehörige, die heimgeschafft werden müßten, eine neue Erpressung einfädelte. Viel Unmenschliches geschah in und nach diesem Kriege ... Zum Unmenschlichsten und Unverständlichsten – weil von zivilisierten demokratischen Ländern begangen – gehört die Auslieferung von Flüchtlingen aus Rußland, dem Baltikum und aus Deutschland an die sowjetische GPU. Fast eine Million Wlassow-Soldaten lieferten die Amerikaner an ihre damaligen Verbündeten aus. Tausende begingen Selbstmord. Ein Friedhof bei München mit langen Reihen russischer Gräber zeugt von der damaligen Tragödie. 2800 deutsche und 200 baltische Militärflüchtlinge lieferte sogar das neutrale Schweden aus. Schwedens greiser König hatte Stalin persönlich in letzter Minute gebeten, auf die Auslieferung zu verzichten – vergeblich! Protestdemonstrationen auf den Straßen Stockholms, Dienstverweigerung hoher schwedischer Offiziere, Selbstmorde der Beteiligten, Selbstverstümmelungen dennoch wurde die Auslieferung "programmgemäß" abgewickelt.

Schweden hatte sich "vertraglich zur Auslieferung verpflichtet". Aber eine Regierung, die sich verpflichtet, das Asylrecht zu mißachten, handelt genauso unsittlich wie eine Mutter, die sich verpflichtet, ihre Tochter zu verkuppeln. Beide Verträge verstoßen gegen die guten Sitten und sind daher nichtig. In Deutschlands Fall besteht keinerlei Verpflichtung, das Asylrecht zu brechen.

Daß keinem heimkehrwilligen Flüchtling die Ausreise aus der Bundesrepublik verwehrt wird, hat Außenminister von Brentano in alle: Form und unmißverständlich ausgesprochen.

Aber darüber hinaus sei festgestellt; die Bundesrepublik wird niemals einen politischen Flüchtling ausliefern und nichts kann sie dazu bewegen, ihr Gewissen mit einem solchen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu belasten, wie es die Auslieferung der Sowjetflüchtlinge wäre!

Was Bulganin und was die Iswestija sich gedacht haben, als sie die Flüchtlingsfrage anschnitten, wissen wir nicht. Was liegt den Sowjetführern an diesen Menschen, die durch ihre Flucht deutlich gezeigt haben, daß sie das jetzige Regime in Rußland aus tiefster Seele verabscheuen. – Kein Mensch, am wenigsten ein Russe, kehrt seiner Heimat leichten Herzens den Rücken. – Sollen diese Menschen deshalb wieder eingefangen werden, weil man sie fürchtet wie die Tyrannei die Freiheit, wie die Lüge die Wahrheit fürchtet! Oder will man im Grunde gar nicht, daß sie heimkehren, sondern daß sie bleiben, und unter denen, die ihnen Asyl gewährt haben, Zwietracht säen? Vielleicht rechnet Moskau damit, daß es Deutsche gibt, die sagen: "Was gehen uns die geflohenen Russen an? Liefern wir sie doch aus, damit unsere Kriegsgefangenen heimkehren."

Ob es solche Deutschen gibt, wissen wir nicht, aber eins wissen wir: es gibt auch in der Politik Grenzen der Erpressung. Wir wollen hier nicht an die Frage rühren, ob es klug war, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und die Heimkehr der Kriegsgefangenen so eng miteinander zu verbinden, wie es bei dem deutschen Besuch in Moskau geschah. Wer seinen kleinen Finger reicht, riskiert immer, daß man eines Tages von ihm die ganze Hand fordert. Jetzt aber ist es genug. Moskau muß begreifen, daß die Bundesregierung schon sehr weit (vielleicht zu weit) gegangen ist, als sie von ihrer ursprünglichen Forderung, erst Rückführung sämtlicher Kriegsgefangener, dann Aufnahme diplomatischer Beziehungen, abging, und sich auf ein Zug-um-Zug-Geschäft einließ. Und die Sowjetführer müssen einsehen, daß Erpressungsversuche niemals zu dem führen kennen, was sie angeblich ehrlich wünschen: "Normale Beziehungen" zur Bundesrepublik. Wenn Moskau durch den Mund seines Regierungsorgans Isvestija und weiteres durch Festhalten der deutsche! Gefangenen neue Wechsel auf Bulganins Ehrenwort zieht, braucht es sich nicht zu wundern, wenn die "Normalisierung" der Beziehungen zwischen Bonn und Moskau auf halbem Wege steckenbleibt. Nicht weil Bonn die Entsendung eines Botschafters als Handelsobjekt betrachtet, sondern ganz einfach darum, weil es keinen Sinn hat, Beziehungen normal zu nennen, die, wenn wir sie nicht durch die Brille diplomatischer Höflichkeit betrachten, nichts anderes sind als nackte Erpressung. Gösta von Uexküll