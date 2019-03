s. l., Berlin

Der Sturz von "Lotto-Müller", dem ehemaligen Direktor des Berliner Zahlenlottos, hatte ein beschämendes Nachspiel. Nicht nur gegen Herrn Müller, sondern auch gegen den Aufsichtsrat der "Deutschen Klassenlotterie Berlin" nämlich waren in einem jüngst vorgelegten Prüfungsbericht des Rechnungshofes so schwere Vorwürfe wegen höchst absonderlicher Geschäftsgebaren erhoben worden, daß jeder normale Geschäftsmann vor Scham verstummt wäre. Nicht so die drei Herren, welche als Mitglieder des Abgeordnetenhauses in den achtköpfigen Aufsichtsrat delegiert waren. Sie luden unverfroren die Presse ein und verteidigten drei Stunden lang, was man ihnen vorwarf.

Dazu gehörte in erster Linie das außergewöhnlich hohe Gehalt des ehemaligen Lottodirektors, das mit 55 200 DM im Jahr um 20 000 DM höher lag als das des Regierenden Bürgermeisters. Wozu der SPD-Abgeordnete Swolinzky bemerkte, daß das Lotto ausschließlich nach Leistung bezahle und daß Herr Müller das Zahlenlotto erweitert, Herr Suhr indessen Berlin nicht vergrößert habe. Daß Herr Swolinzky, als Aufsichtsrat, gleich auch als Lieferant für den neuen Prachtbau des Lottos auftrat, indem er das Haus mit Gardinen im Werte von mehr als 13 000 DM versorgte, sei im Rahmen seines sonstigen Geschäftsumsatzes nur ein "kleiner Fisch" und die Folge eines Angebotes, zu dem "man" ihn aufgefordert habe. Auch die an die Aufsichtsratsmitglieder gezahlten Tantiemen und Sitzungsgelder, die im Jahre 1954 allein über 30 000 DM erreichten, fanden die Abgeordneten durchaus korrekt; schließlich "müssen Kaufleute bezahlt werden, wenn sie ihre Fachkenntnisse zur Verfügung stellen". Unter diesem Gesichtspunkt sei auch die Zahlung eines dreizehnten Monatsgehalts an die Lottoangestellten – die als städtische Bedienstete nach Tarif bezahlt werden – und eines vierzehnten Monatsgehaltes an den stellvertretenden Direktor gerechtfertigt.

Entschuldigungen fanden die Abgeordneten auch für die großzügigen Weinlieferungen, mit denen das Lotto zu Weihnachten Mitglieder des Aufsichtsrates und des Berliner Senats zu bedenken pflegte, und für die 30 000 DM-Zuwendung für die Ausstattung des Sommerballes der Ufa/Afifa im vergangenen Jahr, die zu Händen des Ufa-Aufsichtsratsmitgliedes Lothar Wille (CDU) ging, der gleichzeitig im Aufsichtsrat des Lottos sitzt. Schuld an dem Lärm, den man nach Ansicht der Abgeordneten hätte vermeiden können, sei überhaupt nur die Presse, die der Angelegenheit so viel Platz gewidmet habe, und der Rechnungshof selbst, dessen Prüfung des Lotto-Geschäftsgebarens "in vielen Punkten zu weit gegangen" sei.

In der Parlamentsdebatte, die kurz darauf der Einführung eines neuen Lottogesetzes galt, haben sich die Parteien von ihren drei Lotto-Vertretern nachdrücklich distanziert. Die FDP-Fraktion ließ bereits wissen, sie werde den Abgeordneten Günzel aus ihrer Fraktion ausschließen, während Lothar Wille selbst den Wunsch äußerte, aus der CDU-Fraktion auszutreten. Beide wollen als fraktionslose Abgeordnete weiterhin parlamentarisch tätig sein. Über den SPD-Abgeordneten Swolinzky will der Fraktionsvorstand in nächster Zeit beraten.