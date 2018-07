Es Ist noch keineswegs Gemeingut der deutschen Aktiengesellschaften, den großen. Wert der Publicity begriffen zu haben und das Fingerspitzengefühl für den richtigen Einsatz zu besitzen. Die deutsche Wirtschaftspresse ist daher jedem Vorstand großer Unternehmen dankbar, wenn sie ihre Mittlerrolle zwischen Firma, Aktionär, Gläubiger und Geschäftsfreund in sinnvoller Weise ausüben kann. Ein gutes Beispiel dafür gab dieser Tage die Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen. Der Vorsitzer des Vorstandes, Professor Dr. Dr. h. c. Ulrich Haberland, widmete sich trotz seines vollgeschriebenen Terminkalenders einen ganz Tag einer Gruppe von Wirtschaftsredakteuren, um sie durch drei der vier Werke, nämlich durch Uerdingen, Elberfeld und Leverkusen zu führen.

Es versteht sich, daß eine Vielzahl von Einselgesprächen und Einzelthemen dabei zur Erörterung kamen, und zwar gerade zum rechten Zeitpunkt, nämlich kurz vor Abschluß des Geschäftsjahres 1955. Aus dem Mosaik der Gespräche sei zunächst einmal das Wichtigste herausgegriffen. Farben Bayer erreicht 1955 einen Umsatz von etwa 1,4 Mrd. DM gegen 1,2 bzw. 1,06 Mrd. DM in den beiden Vorjahren. Seit der Währungsreform wurde für rund 1 Mrd. DM investiert, davon allein 1955 für 210 Mill. DM. Doch dieser absolute Höchststand wird voraussichtlich in den nächsten ihren nicht zu halten sein, da allgemein die Anforderungen an den Kapitalmarkt steigen die das Unternehmen selbst etwa „nur“ Mill. DM Abschreibungen jährlich ersetzent. In den Vorjahren wurden für 185 bzw. Steig 9 Mill. DM investiert.

einer stete Ausbau der Absatzorganisation, ~~ wissenschaftliche Vorsprung und die Qualifikation der Erzeugnisse haben Bayer weitere ~~~orterfolge eingebracht, so daß 1955 mit ~~~ v. H. Exportanteil am Umsatz oder 500 Mill. DM absoluter Verkaufssumme das bisher beste Ergebnis erreicht wird. Dieses Ergebnis war auch deshalb erzielbar, weil die Produktionskapazität der Bayer-Fabrikationen durch Ausbau und Modernisierung inzwischen eine Indexzahl von 251 gegen 100 in 1938 erreicht hat.

Die Besichtigungsfahrt gab einen geschlossenen Überblick über die fortschreitende Automatisierung in der deutschen Chemiefertigung. Diese Automatisierung steigert die Güteleistung, beschleunigt die Herstellungsverfahren, erhöht die Betriebssicherheit und wirkt sich günstig bei der Lösung des täglich schwieriger werdenden Problems der Deckung des Arbeitskräftebedarfs aus. Gleichzeitig bringt sie naturgemäß einen Wandel vom ungelernten zum angelernten oder spezialisierten Facharbeiter, der manuell wie geistig die Fähigkeiten besitzen muß, mit komplizierten Automatenmaschinen umgehen zu können. Aber was in Amerika seinen Siegeslauf gemacht und sich betriebswirtschaftlich wie volkswirtschaftlich bewährt hat, findet auch in Deutschland sein Terrain. Imponierend ist es zu sehen, wie Großproduktionen, so z. B. die Erzeugung von Acrylnitril, von Phtalsäure oder von Polyurethan-Kunststoffen nur von zwei oder drei Menschen zentral gesteuert und kontrolliert werden. Diese Großautomaten benötigen keine Gebäude um und über sich, sie stehen im Freien und werden vom Steuerhaus aus bedient. Was die Maschine mehr kostet, wird an fehlenden Gebäuden eingespart. Innerhalb des Betriebes ermöglicht die Automatisierung den Leistungsaufstieg begabter Arbeitskräfte. Sie wird daher von der Belegschaft nicht mit Mißtrauen verfolgt, sondern mit Freude und Verständnis mitgemacht.

Aber nicht nur die Automatisierung gehört zu jenen I-Tüpfelchen, die den einen vom anderen unterscheiden und ihm Vorteile im Markt verschaffen. Dazu gehört gerade in der Chemie auch die Forschung. Nach dem erzwungenen Zerfall der IG Farbenindustrie AG haben sich die Nachfolgeunternehmen vorwiegend auch diesen Aufgaben gewidmet und dabei in kluger Vorausplanung manche Gebiete der Forschung untereinander aufgeteilt. In den Laboratorien fuht das Herz der Großchemie. Ihm gebührt die erste Sorgfalt. So hat Bayer, wie Professor Haberland im einzelnen zeigte, in allen seinen Werken große neue Forschungsstätten errichtet bzw. im Bau. Professor Haberland ist dabei an einer beschleunigten Entwicklung auf den Gebieten der Kernchemie interessiert. Dazu gehört z. B. das frisch in Betrieb genommene Isothopen-Laboratorium in Elberfeld, das wohl das modernste und umfassendste seiner Art auf dem Kontinent ist. Den größten Aufwand in der Forschung erfordert der rasante Fortschritt im Pharmi-Geschäft. Daneben stehen die wissenschaftlichen Arbeiten an den immer wieder neuen chemischen Textilfasern, im Kunststoffgebiet, bei den Farben, bei den Pflanzenschutzmitteln, wo Bayer inzwischen Weltruf erlangt hat, selbstverständlich auch in der Fotobranche und auf allen Arbeitsgebieten der Gruppe. Allein für Forschungszwecke wurden in diesem Jahr 61 nach 50 Mill. DM im Vorjahr aufgewandt.

Der wirtschaftliche Erfolg dieser Aufwendungen wird sich später im Umsatz, in der betrieblichen Sozialität, in der finanziellen Fundierung und auch in der Dividende niederchlagen, die für 1955 für das 368 Mill. DM betragende AK mindestens wieder 8 v. H. betragen dürfte, wie Professor Haberland meinte. Aber vielleicht, so beurteilen wir die Lage, wird es auch etwas mehr werden. rlt.