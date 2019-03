Man kann es wirklich niemand verdenken, wenn er in diesen Wochen zu einem Reiseentschluß einfach nicht den Mut findet. Die Jahreszeit ist an sich durchaus dem Winter zuzurechnen, aber die Schneemeldungen wollen die Sicherheit nicht bringen, die man zum Abreisen schon haben muß. Ein Blick in die Wetterkarten und die Temperaturlisten verrät aber dem Kundigen doch, woran er sich halten kann.

Im Harz waren ergiebige Schneefälle schon einmal sehr verlockend, erst recht im Schwarzwald und in Oberbayern mit dem Allgäu. Die württembergischen und bayerischen Wintersportplätze haben eigentlich nicht aufgehört, seit gut 14 Tagen "zu rufen", wenn es auch ab und zu etwas gedämpfter klang.

Der tannenreiche Schwarzwald ist in dieser Jahreszeit immer am schneesichersten. Er wird von Skiläufern geschätzt. Doch finden viele, daß es ein ebenso großes Erlebnis ist, durch den winterlichen Wald zu wandern. Nach den Feststellungen der Statistiker tun das mehr Besucher als es Wintersporttreibende gibt. Darum ist es auch gar nicht so wichtig, ob in jedem der vielen Orte die Sportmöglichkeiten bis in die letzten Einzelheiten angegeben werden, es ist viel wichtiger, melden zu können, daß hier und da und dort, wenn erst einmal der Winter eingekehrt ist, er trotz gelegentlicher Temperaturschwankungen eine Weile bleibt, so daß die Ferien im Schnee gesichert sind.

Eine kleine Schrift "Winterferien im Schwarzwild", die jetzt herausgekommen ist, gibt wertvolle Auskünfte über Wintersportmöglichkeiten und Zufahrtslinien, Wintersportplätze und Kurorte, Bergbahnen und Skilifte. Neu ist es, daß auch Skikurse und Wintersportgeräte-Verleih, besondere Abfahrten und Skiberge für jeden Grad der Vollkommen- und Unvollkommenheit genannt werden. Auch die winterlichen Heilbäder sind nicht vergessen für jene, die neben dem Genuß der Heilquelle als Bad oder Trank die Liegekuren in der windgeschützten, sonnendurchfluteten Glashalle zu schätzen wissen.

Es ist heute selbstverständlich, daß die Straßen, um benutzbar zu sein, stets schneefrei gehalten werden. Die Bob- und Rodelbahnen werden immer wieder so hergerichtet, daß schon der erste, der morgens kommt, hinabbrausen kann. b.