w. l., München

Frieden auf der Straße." Mit dieser Inschrift im roten Kreis leuchtet die blaue Plakette an den Windschutzscheiben vieler Kraftfahrzeuge in der gesamten Bundesrepublik. In Bayern klebt oft das große, schwarze K daneben. Damit ehrte man die "Kavaliere am Steuer", die durch vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen waren.

Keine dieser Plaketten klebt an der Windschutzscheibe des Personenwagens, der Ende November gegen 21.00 Uhr auf München zufuhr. Ein dichter Dunstschleier lag über der Landsberger Straße. In Kiellinie schlichen die Sonntagsausflügler über die glitschige Straße heimwärts. Jeder "hängte" sich bei seinem Vordermann an, und war froh, nicht selber den Lotsen spielen zu müssen.

Hinter diesem Wagen also fuhr der Schlossermeister Josef Lechner, 69 Jahre alt. Froh, einen "Vordermann" zu haben, hielt Lechner den Wagen vor ihm ängstlich in seinen aufgewendeten Scheinwerfern fest.

Als bei der Baustelle Unterpfaffenhofen dieser Vordermann plötzlich stoppte, ausstieg und an den ebenfalls anhaltenden Wagen des Josef Lechners herantrat, stieg auch der Schlosser aus. Vielleicht wollte man Hilfe von ihm haben, dachte der alte Meister. Aber es kam anders, denn schon als die Wagentür aufging, hagelte es Vorwürfe und Beschimpfungen auf ihn nieder. Weil er seinem Vordermann mit aufgeblendeten Scheinwerfern gefolgt war, hatte er den "Wegbereiter" nervös gemacht. Immer lauter wurde die Aussprache auf der nächtlichen Straße. Handgreiflichkeiten folgten, bei denen schließlich Lechner durch einer wohlgezielten Faustschlag in Ohnmacht versetzt wurde. Seine Mitfahrer brachten ihn ins Krankenhaus. Der Schläger fuhr weiter. – An den Folgen der erlittenen Verletzung starb Josef Lechner zwei Tage später im Krankenhaus.