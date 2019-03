Rosemary Taylor: Liebe frisch gestärkt. Universitas Verlag, Berlin. 212 Seiten. 7,80 DM.

Wyatt, ein junger Mann aus gutem Hause, erzählt in frischem, leicht schnoddrigem Ton von seinen Schwierigkeiten, ein reiches Mädchen, dessen Hilfe und Geld er auf keine Fälle annehmen will, dennoch zu heiraten. Wyatt sieht sich nämlich von einem Tag zum anderen gezwungen, eine Wäscherei, die zum Teil seiner Mutter, gehört und den einzigen, dafür aber gründlich verschuldeten Familienbesitz darstellt, wieder rentabel zu machen. Wie nach den üblichen notwendigen Umwegen und Irrtümern die Wäscherei wieder floriert und Wyatt seine Cordelia gewinnt, ist mit Sinn für Humor bewältigt, so daß gelegentliche Unwahrscheinlichkeiten und psychologisch zweifelhafte Situation überspielt werden.

Barbara Noack: Die Zürcher Verlobung. Lothar Blanvalet Verlag, Berlin. 202 Seiten. 8,50 DM.

Hier steckt eine Dame in Schwierigkeiten: Juliane Thomas, die nicht gerade reich ist, aber ständig zwischen Berlin, Zürich, St. Moritz und Hamburg herreist und zwischen 23 und 1 Uhr nachts Romane schreibt, versucht solange mit eifriger Energie, den Mann zu bekommen, der sie gar nicht liebt, bis sie merkt (was der Leser bereits auf der Seite 44 ahnt), wer sie wirklich liebt und feststellt, daß dieser Nr. 2 der Richtige ist. In Ich-Form und äußerst glatt, eine Spur zu versiert, geschrieben.

Jessamyn West: Locke sie wie eine Taube. Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Verlag gen. 376 Seiten, 13,50 DM

ist weniger ein Roman als eine Reihe von Erzählungen, an deren Schluß sich freilich das Leben von Jeß, dem Oberzüchter aus Indiana, und seiner quicklebendigen Frau Eliza, der Quäkerpredigerin, erfüllt und ruhig seinem Ende zuneigt. Die einzelnen Kapitel geben in meistenhafter Beschwörung der Atmosphäre und mit großer Innigkeit entscheidende Situationen in der Entwicklung der beiden Menschen und ihrer Familie wieder. Diese Situationen und Erlebnisse bildet – über den direkten Bezug auf die Familie hinaus – ein Kaleidoskop menschlicher Sorgen und Freuden, Enttäuschungen und Seligkeiten. Das alles ist ohne einen Hauch von Sentimentalität oder Bauernromantik erzählt und erfüllt von der ruhigen Überzeugung, daß dieses heile Bild der Familie überall dort zu finden ist, wo Demut, Heiterkeit und Liebe zu Hause sind.

Mariane Scheer: Älterer Herr sucht Begleitung. Droste Verlag, Düsseldorf. 223 Seiten. 7,80 DM.

Ein Hamburger Kaufmann sucht einen Begleiter für eine Geschäftsreise in den Süden. Diese "Begleitung" entpuppt sich als eine Dame, die gerade noch als "jung" anzusprechen ist und über ihre Erlebnisse eine "Reisebeschreibung" verfaßt. Darin handelt es sich aber mehr um die Abenteuer der etwas albernen Dame mit dem älteren Herrn (der natürlich durchaus nicht alt, sondern gerade im richtigen Alter ist). Die einzige Überraschung der Reise ist, daß sie nicht mit einem Happy-End schließt. fdt