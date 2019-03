Ob es gut ist, Dramen zu Hörspielen umzuformen, bleibt wohl immer eine offene Frage. Manchmal aber muß, und sei es mit etwas Gewalt, eine Lösung gefunden werden – dann nämlich, wenn der Funk sich für verpflichtet hält, ein neues, vielbesprochenes Werk des Theaters seinen Hörern (von denen ja nur ein kleiner Prozentsatz auch Theaterbesucher sind) bekannt zu machen. Zuckmayers "Kaltes Licht", trotz seiner unbe-7. zweifelbaren dramaturgischen Schwächen, erschien vier deutschsprachige Funkanstalten (außer denen in Baden-Baden und in Bremen auch der schweizerischen und der österreichischen) wegen seines Themas, der Atomspionage "aus irregeleiteter Überzeugung", so wichtig, daß sie sich zu einer Gemeinschaftsproduktion zusammenschlössen. Gert Westphal, vom Dichter mit der Regie betraut, sollte und wollte, sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste an funkischer Wirkungskraft, die dramatische Anlage des Werkes wahren. Da Zuckmayer ein visueller Dichter ist und für die Bühne schreibt, bringen manche Szenen den Funkregisseur in schlimme Verlegenheit – so vor allem die bewegte Szene der Cocktail-Party mit dem Zerwürfnis zwischen den beiden Atom-Dirigenten, auf das die Radiomeldung über Hiroshima wie eine kalte Dusche folgt. Da Westphal hier nur streichen, aber nichts neu schreiben durfte (das wäre Zuckmayer zugekommen, der es aber nicht tat), bleibt diese auf der Bühne effektvollste Szene ein Blindgänger, und auch so eminente Sprecher wie Erich Ponto als Löwenschild und Peter Esser als Ketterick können den Zerfall nicht aufhalten. Nachher aber, in den bohrenden Dialogpartien zwischen dem Geheimdienstbeamten und dem Atomverräter – auch Leonhard Steckel und Rolf Henniger erweisen sich als vollendete Sprecher – ist der Hörer (wofern er so lange am Gerät ausharrt) ganz im Banne des moralischen Problems. Hier, aber erst hier, fällt der akustische Test positiv aus, weil das Wort hier schon im Drama den Vorrang vor der Handlung hatte.

Wir werden sehen:

Freitag, 9. Dezember, 20.45 Uhr:

Bertha Drews als "Mama" und Aglaja Schmid als Tochter Katrin sind die Hauptdarstellerinnen in einer Fersehfassung von Carl Zuckmayers Bearbeitung des amerikanischen Bühnenstücks "I remember Mama" von John van Druten (Deutscher Titel: "Die Unvergeßliche").

Dienstag, 13. Dezember, 20 Uhr: Aus Frankfurt unter Fritz Umgelters Regie eine Fernsehfassung von Ibsens Schauspiel "Der Volksfeind".

Wir werden hören:

Donnerstag, 8. Dezember, 15.45 Uhr vom RIAS: