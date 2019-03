Inhalt Seite 1 — Hält die Konjunktur an? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Um den Winter in einer gut geheizten Wohnung verbringen zu können, müssen Ofen oder Zentralheizung gepflegt und betreut werden. Gleichmäßige, ausreichende Wärme bei möglichst geringern Kohleverbrauch, das ist das Ziel. Wer wollte da warnend seine Stimme erheben, weil der Ofen oder die Heizung explodieren könnte? Niemand natürlich.

jahrelang haben wir uns in Westdeutschland bemüht, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die Produktion zu erhöhen, zu exportieren und Wohnungen zu bauen. Nun nähern wir uns den Zielen. Die Erfolgszahlen wachsen dem erstrebten Höchstmaß zu, beneidet und bewundert von der ganzen Welt, mit Recht anerkannt von Politikern aller Richtungen. Wir brauchen nicht zu klagen. Der Kreis derjenigen, denen es schlecht geht, wird kleiner; die Zahl derer, denen es gut geht, immer größer. Also: der Ofen heizt!

Ist das ein Grund, nervös zu werden? Besteht nun gleich die Gefahr, daß der Ofen – in diesem Fall unsere Wirtschaft und Währung – explodiert?

Nein, selbstverständlich nicht. Selbst wenn diese Gefahr bestünde, hätte der Staat noch genügend Möglichkeiten, es zu verhindern. Zollsenkungen, Erhöhung der Zinssätze, Erhöhung der Mindestreserven bei den Banken, steuerpolitische Maßnahmen, Einschränkung öffentlicher Aufträge und vieles andere mehr gehören zu dem bunten Strauß von Möglichkeiten, die bisher nur in einem Fall in Anspruch genommen wurden. Sie alle zusammen sind auf jeden Fall in der Lage, die Währung stabil zu halten und eine eventuelle Gefahr für die Wirtschaft zu bannen.

So verständlich die Nervosität gewisser Kreise unseres Volkes ist, so falsch wäre es deshalb, Gefühl und Vorurteil bei der Beobachtung wirtschaftlichen Vorgänge zu stark mitsprechen zu lassen. Der nüchterne Verstand sollte jedem in dieser Zeit der einzige und beste Berater sein. Dann wird man sehr schnell das Gebot der Stunde erfassen, nämlich das Maßhalten.

Das Streben nach einem gehobenen Lebensstil, nach besserem Essen, einer komfortableren Wohnung und eleganterer Kleidung ist angesichts der vielen Jahre voll Entbehrung verständlich. Der notwendigste Nachholbedarf zeigt bei Millionen Menschen unseres Landes rückläufige Tendenz. Der "Luxus", etwas, woran man bisher nicht denken konnte, wird für viele jetzt, da "der Rubel rollt", erschwinglich. Das ist gut so und soll nicht bemängelt werden. Aber deshalb braucht man noch nicht zu übertreiben und z. B. kritiklos einzukaufen. Was in den vergangenen Jahren erarbeitet wurde, sollte nun seine Festigung oder – wie die Wirtschaftler sagen – Konsolidierung erfahren.

In Millionen Auflagen wandte sich der Bundeswirtschaftsminister an das ganze deutsche Volk: "Wer für seine Zukunft sorgt, hat einen Anspruch auf die Beständigkeit des Geldwertes! Gerade die Sparer werden daher meine Bemühungen verstehen, die Preise für die Güter der Lebenshaltung stabil zu halten und möglichst auch zu senken!" – Was Erhard unter ,Sparern‘ versteht, erläuterte er selbst und rechnet dazu die Inhaber von Lebensversicherungen.