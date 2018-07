So erfreulich die im Sog des ständig steigenden Lebensstandards sich entwickelnde bundesrepublikanische Motorisierungswelle ist, so unerfreulich ist aber auf der anderen Seite die anhaltend wachsende Zahl derVerkehrsunfälle und damit die der Verkehrsopfer. Schuld daran sind allerdings nicht allein die unzulänglichen Straßen – ein gerüttelt Maß an Mitschuld tragen auch die Verkehrsteilnehmer, die sich besonders in Deutschland laufend durch Disziplinlosigkeiten auszeichnen. Die Fußgänger sind hiervon nicht ausgenommen...

Besonders verabscheuungswürdig ist die Fahrerflucht, von der die Polizeiorgane immer wieder neue Fälle registrieren müssen. Und wenn es nicht gelingt, den schuldigen Fahrer oder Kraftfahrzeughalter zu ermitteln, kann es vorkommen, daß die unglücklichen Verkehrsopfer jener Straßengangster ohne Entschädigung bleiben. Dieser unmögliche Zustand hat nun aber am 1. Dezember sein Ende gefunden – nicht etwa durch staatliche Hilfe, sondern durch eine freiwillige Aktion der im Verband der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrs-Versicherer (HUK-Verband) zusammengeschlossenen Kraftverkehrsversicherungsgesellschaften.

Mit dieser Hilfsaktion soll erreicht werden, daß Verkehrsopfern und ihren Hinterbliebenen auch inFällen vonFahrerflucht geholfen wird, also dann, wenn beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges ein Mensch getötet oder verletzt wird und der Halter oder der Fahrer unbekannt bleiben. Verständlicherweise hat diese freiwillige Aktion der Versicherungsgesellschaften für Sachschäden, insbesondere für Parkschäden, keine Gültigkeit. Sie bezieht sich ausschließlich auf Personenschäden und sieht als Entschädigung eine Kapitalzahlung in den Höchstgrenzen der Haftungssummen des Straßenverkehrsgesetzes vor. Sie belaufen sich für den Einzelfall auf 25 000 DM und je Unglücksfall auf höchstens 75 000 DM insgesamt. Hierzu sei jedoch bemerkt, daß die Kraftverkehrsversicherer einem Gesetzentwurf zugestimmt haben, der (ohne Steigerung der Versicherungsprämien) eine hundertprozentige Erhöhung dieser Haftungssummen vorsieht und bereits dem Kabinett vorliegt. Daß eine Anrufung der Gerichte wegen des freiwilligen Charakters der Leistungen nicht vorgesehen ist und die Geschädigten ihre Ansprüche gegen den unbekannt gebliebenen Haftpflichtigen abtreten müssen, soweit sie im Rahmen dieser Aktion einen Ersatz für ihren Personenschaden erhalten haben, ersteht sich am Rande.

Zweifellos handelt es hier um eine beispielhafte freiwillige Hilfaktion. Die Versicherungsgesellschaften haben sich zu dem Schritt entschlossen, weil sie glauben, auf diesem Wege am schnellsten und zweckmäßigsten einen wirtschaftlich und sozial gerechten Ausgleich für die Opfer echter Fahrerfluchtfälle zu schaffen. Daß bei diesen Schadensfällen häufig auch Fahrzeuge beteiligt sein werden, die bei den Kraftverkehrsversicherern überhaupt nicht versichert sind, wurde von den Gesellschaften des HUK-Verbandes zunächst bewußt in Kauf genommen. Die Frage aber ist: Wie „entwickelt“ sich in der Bundesrepublik der Hang zur Fahrerflucht, und wird den Versicherungsgesellschaften eines Tages nicht etwa die Lust an dieser anerkennenswerten freiwilligen Hilfeleistung vergehen...?

Die überraschende Mitteilung von seinem Entschluß machte der HUK-Verband gelegentlich eines Pressekolloquiums zu dem er in der vergangenen Woche nach Heidelberg eingeladen hatte. Unter der charmanten Leitung von Generaldir. Dr. Plath, Lübeck, Präsident des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft, und in Gegenwart des verdienstvollen HUK-Ehrenvorsitzenden Dir. Dr. Gerlach, Hamburg, und des jetzigen 1. Vorsitzenden Generaldir. Dr. Gülker, Köln, unterrichteten die Genannten – unterstützt von einem Expertenstab – die Gäste aus Presse und Funk über die gegenwärtige Situation der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherung in der Bundesrepublik. In einer von der Alltagsarbeit gelösten Atmosphäre ergab sich die Möglichkeit zu ausführlichen und freimütigen Gesprächen. Und das Ergebnis? – Angesichts des steigenden Kraftverkehrsrisikos dürften die Versicherungsgesellschaften über kurz oder lang vor die Frage einer Prämienerhöhung in der Haftpflichtversicherung gestellt werden. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind die Versicherungsschäden in der gesamten Kraftverkehrsversicherung im Vergleich zum Vorjahr um 20,1 v.H. auf rd. 603000 gestiegen, während der Prämienzuwachs sich nur auf 17,3 v.H. belief. Mit einer Zunahme von 21,7 v. H. waren die Haftpflichtschäden besonders stark an den erhöhten Versicherungsschäden beteiligt.

Offenbar ist in der Bundesrepublik der seit langem herbeigesehnte Zeitpunkt, daß die Zahl der Fahrzeuge schneller steigt als die der Schäden, noch längst nicht erreicht. Nach den Feststellungen der Versicherungsexperten sind 90 v. H. aller Schadensfälle auf das menschliche Versagen zurückzuführen (auch hier sind die Fußgänger mit einbezogen!). Recht „schlechte Kunden“ sind für die Kraftverkehrsversicherer die Besitzer von Kleinstkraftwagen, deren Zahl sich durch die immer stärker werdende Sehnsucht zum Vierrad-Fahrzeug ständig erhöht. Bereits im Vorjahr lagen die Kleinst-Pkw (Drei- und Vierradfahrzeuge bis zu 10 PS Motorleistung) in der Schadensquote an der Spitze, und rund 80 v. H. der Prämien mußten für die Regulierung der Schäden aufgewendet werden.

Das ist also ein glattes Verlustgeschäft, wenn man berücksichtigt, daß die Versicherungsgesellschaften im Durchschnitt 30 v. H. der Prämie für Verwaltungskosten aufwenden müssen. Im Zeichen des wieder eingeführten Wettbewerbs – ausgelöst durch die Prämienrückvergütung – ist jedoch der Trend zur Kostensenkung auch bei den Versicherungsgesellschaften nicht zu übersehen. Was aber nützt hier selbst eine durchgreifende Rationalisierung, wenn die Schadenskurve immer steiler ansteigt und die Schadensfälle – nicht zuletzt im Zuge des sich anhebenden Lebensstandards – immer teurer werden? Wie gut unsere Versicherungen trotzdem arbeiten (obwohl in der Bundesrepublik die Prämien niedriger als in den Nachbarländern liegen), besagt die Feststellung, daß im Vorjahr bei insgesamt 1,25 Mill. Schadensfällen kaum 72 Beschwerden beim Versicherungsaufsichtsamt eingereicht wurden. Willy Wenzke