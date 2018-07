w.d., Rastenburg

Wie polnische Zeitungen im südlichen Ostpreußen berichten, haben Pioniereinheiten bisher 30 000 Minen geräumt, die in der Umgebung des ehemaligem Hitlerschen Hauptquartiers vergraben worden waren. Das entminte Gebiet umfaßt eine Fläche von 150 Hektar. Es wurde einem in der Nähe der ehemaligen Wolfsschanze eingerichteten Staatsgut zugeteilt. Die entschärften Minen wurden in Rastenburg mit unbekanntem Ziel verladen.