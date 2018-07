Inhalt Seite 1 — Hübsch langsam ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

München, Anfang Dezember

„... macht doch Schluß damit“, meinte der bayerische Innenminister Geiselhöringer, und tatsächlich zerplatzte der Untersuchungsausschuß im Münchner Maximilianeum.

Man wird sich noch an den Stadtrat Schuster aus Bad Kissingen erinnern, der nicht bei seinem Leisten blieb, sondern heute bei Simon Gembicki als Geschäftsführer sein Brot verdient. Als Stadtrat hatte er noch schnell die Spielbankkonzession seinem jetzigen Brotherrn „zuschieben“ helfen können. Weil nun böse Zungen den sprunghaften Herrn Schuster zum BHE-Mitglied stempeln wollten, zog diese Partei ihren Vertreter, Dr. Herbert Schier, aus dem Ausschuß zurück, denn das war Verleumdung. „Wir haben keine konzessionswütigen Abgeordneten in unseren Reihen“, trumpfte der BHE auf und legte die Arbeit des Ausschusses lahm.

So war der Ausschuß beschlußunfähig geworden. Er mußte die eigene Beschlußunfähigkeit beschließen, wonach man allerdings feststellen mußte, daß der Beschluß über die Beschlußunfähigkeit gar nicht beschlossen werden konnte, denn zu dem Beschluß mußte man ja beschlußfähig sein. Jetzt hätte nun der Ältestenrat in Aktion treten müssen. Eine heikle Situation für den Ausschluß, der die parlamentarische Aufgabe hat, den Glauben der Bürger an die Sauberkeit der Staatsführung wieder herzustellen, zumal ja „der Mann auf der Straße“ für diese juristischen Partisanengefechte gar kein Verständnis aufbringen kann. Darum sollte man den Großmut des BHE besonders werten, der in diesem Moment den zurückgezogenen Abgeordneten wieder hervorzog.

Der beschlußunfähige Ausschuß war wieder beschlußfähig, und gleich wurde auch wieder beschlossen. Zunächst setzte er sich gegen eine Zeitung ein, die die Arbeit des Ausschusses als „Heuchelei“ bezeichnet und gesagt hatte, „daß es einflußreiche Leute gäbe, die den Ausschuß abwürgen könnten“.

Das reiche zur Beleidigungsklage gegen diese Zeitung, beschloß der Ausschuß, der doch eigentlich zum Klären, nicht zum Klagen bestellt worden war. Aber klären konnte man nun einmal nicht, besonders nicht du große Frage, wieso Simon Gembicki in die Akten des Bayerischen Innenministeriums Einsicht bekommen hatte. „Es ist völlig unerklärlich“, verzweifelte der bayerische Innenminister Geiselhöringer. Sofort schrieb er an Simon Gembicki einen Eilbrief: „... und ich verlange von Ihnen den Namen des Mannes, der Ihnen Akteneinsicht gegeben hat.“

Mittlerweile verlangt der Ausschuß selbst Alteneinsicht zu haben, nämlich beim Verfassungsschutzamt, wo ein sehr nachteiliger Bericht über Simon Gembicki lagern soll. Ob dieser Bericht wohl noch zum Vorschein kommt? War nicht der Referent für Spielbanken im bayerischen Innenministerium zum Verfassungsschutz versetzt worden, natürlich nur auf Grund „besonderer Qualitäten“? Als man nun aber vor dem Maximilianeum beobachten konnte, wie eben dieser Beamte, der Ministerialrat Dr. Kanaein, am Ende der letzten Sitzung durch die ihm bereitwillig von innen aufgehaltene Autotür zu Simon Gembicki in den Wagen stieg, hatte man doch nicht das Gefühl, man werde Einsicht in den bewußten Bericht des Verfassungsschutzamtes kriegen.