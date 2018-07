b. r., Coburg

Die Klage, daß der Politik die Jugend fehlt, daß unsere Demokratie einmal scheitern müsse, weil sie in einigen Jahrzehnten keine Demokraten mehr habe, ist nicht mehr neu. Wenn man glauben wollte, was Politiker, Kommentatoren und Pädagogen immer wieder sagen, dann interessiert den Staatsbürger von morgen bestenfalls seine berufliche Zukunft. Ebenso alt wie die Klage ist die Antwort der Jugend: Ihr seid selber schuld. Und tatsächlich findet die ältere Generation nicht immer den richtigen Ton, Die Jungen lassen sich nicht gängeln; sie wollen ihren eigenen Weg zur Politik finden.

Wie das zu machen ist, haben jetzt zwei Achtzehnjährige in einer bayerischen Mittelstadt an der Zonengrenze gezeigt. Sie schrieben Leserbriefe an die Lokalzeitung. Darin stellten sie fest, was tausendmal vorher festgestellt wurde: daß ihre Altersgenossen vor den Toren stehen, die in das politische Alltagsgeschehen hineinführen. Sie behaupteten aber – und das war das Neue –, daß die Jugend durch das Tor gehen möchte. Der Redakteur mißtraute diesem Optimismus. Aber er druckte die Briefe ab. Und siehe da, es kamen weitere Leserbriefe von Gleichgesinnten, die alle verlangten: Redet nicht lange, schreibt nicht gelehrte Artikel, tut etwas. Ja, was war zu tun? Die beiden Jungen – ein Oberschüler, der vor dem Abitur steht, und ein Lehrling, der bald seine Gehilfenprüfung machen will – luden einfach die Briefeschreiber zu einem Treffen, an dem auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teilnahmen, ein.

Lange diskutierten die jungen Menschen an einem Samstagnachmittag, als draußen die Herbstsonne schien. Die Älteren machten dann einen präzisen Vorschlag und die Jungen schritten flugs zur Tat. Sie gründeten kurzerhand ein „Politisches Jugendforum“. Die beiden Initiatoren erhielten den Auftrag des „Plenums“, sich mit Politikern und Journalisten, Pädagogen und Beamten zusammenzusetzen und sie zu bitten, Referenten bereitzustellen für Themen, die die Jugendlichen selbst auswählen. Wer parteipolitisch wird, so machten sie von vornherein klar, wird nicht noch einmal eingeladen. Was sie von den Referenten wollen, ist nur eines: Politischen Elementarunterricht.

Und siehe da, es fanden sich Bundes- und Landtagsabgeordnete, Presseleute und Oberbürgermeister. Die Volkshochschule wurde bald auf das Forum aufmerksam, stellte ihre Räume zur Verfügung und übernahm die Organisation. Das Forum selbst aber bestimmt, worüber es unterrichtet zu werden wünscht und wer sprechen soll. Es ist völlig selbständig. Die Geschäftsführung der Volkshochschule ist nur „Exekutive“, manchmal Berater. Es geht den Jungen zunächst um den politischen Tatbestand, um das politische Wissen. Wenn sie eines Tages glauben, daß es ausreicht, um mitreden zu können, werden sie die Parteien einladen. Doch das wird noch eine Weile dauern.